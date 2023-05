Samsung Galaxy S23 Ultra triomphe sur Xiaomi 13 Ultra et Oppo Find X6 Pro dans ce test de caméra extrême

Xiaomi 13 Ultra a fait beaucoup de bruit lors de ses débuts le mois dernier. Et honnêtement, le téléphone mérite toute l’attention qu’il reçoit maintenant. Xiaomi a fait un bon travail avec le matériel de la caméra ; les échantillons parlent d’eux-mêmes. Cependant, même s’il est peut-être meilleur à certains égards que le Samsung Galaxy S23 Ultra, il reste un critère sur lequel Xiaomi doit travailler.

Vous vous demandez ce que cela pourrait être? Vidéo et stabilisation d’image ! Dans le dernier test de comparaison d’appareils photo, Revegnus a montré comment le Galaxy S23 Ultra est toujours le champion. Et vous serez surpris de voir les résultats. Alerte spoil; l’Oppo Find X6 Pro et le Xiaomi 13 Ultra sont en désordre par rapport au S23 Ultra !

Samsung Galaxy S23 Ultra domine dans les tests de stabilisation vidéo

Avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung a fait des progrès incroyables en abordant et en résolvant les problèmes de son prédécesseur. Bien sûr, son matériel photo peut ne pas sembler si impressionnant lorsque vous le comparez au Xiaomi 13 Ultra et à l’Oppo Find X6 Pro. Mais Samsung a compris que le matériel sur papier n’avait pas d’importance. Au lieu de cela, il s’agit d’optimiser l’expérience globale.

Ce grand pas de Samsung fait que le Galaxy S23 Ultra domine ses concurrents dans les tests de performances en conditions réelles. Selon le GIF de comparaison mis en ligne par Revegnusil est clair que le Xiaomi 13 Ultra et l’Oppo Find X6 Pro ont un bougé de caméra incontrôlable lorsque vous enregistrez des vidéos à partir des capteurs principaux.

En d’autres termes, vous ne pouvez pas prendre de vidéos appropriées avec le Xiaomi 13 Ultra et l’Oppo Find X6 Pro sans vous procurer un cardan. Mais personne ne penserait jamais à acheter un cardan quand il a un téléphone avec des options aussi performantes, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est là que le Samsung Galaxy S23 Ultra a brillé !

Un matériel impressionnant n’est qu’une moitié de l’équation

Ce n’est pas la première fois que Samsung présente ses prouesses en matière d’appareil photo au monde. Si vous jetez un coup d’œil aux premières critiques du Galaxy S23 Ultra, vous constaterez que de nombreux utilisateurs sont impressionnés par la qualité des performances de l’appareil photo de l’appareil. Plus important encore, de nombreuses critiques parlent de l’avance de Samsung en matière de stabilisation vidéo.

En ce qui concerne la stabilisation vidéo, le légendaire réalisateur britannique Sir Ridley Scott a été parmi les premiers à le reconnaître. Lui et son équipe n’ont utilisé que le Samsung Galaxy S23 Ultra pour un court métrage. Interrogé sur sa réaction, Sir Ridley Scott a déclaré que c’était un défi intéressant.

Mais le défi adressé n’était pas pour les capacités du Galaxy S23 Ultra. Au lieu de cela, cela tournait autour des équipements de caméra auxquels son équipe était habituée. Après tout, l’appareil est beaucoup plus compact et plus petit que les appareils photo professionnels. Cependant, la taille était également un avantage pour l’équipe de tournage.

Grâce à sa petite taille, Sir Ridley Scott a pu utiliser le Galaxy S23 Ultra pour filmer à l’intérieur d’espaces clos. Avec de gros équipements et équipements de caméra, les scènes dans de tels espaces sont difficiles à tourner. Après tout, vous n’avez pas besoin d’être trop prudent lorsque vous vous déplacez avec un smartphone petit et compact.

Cela dit, Sir Ridley Scott n’a pas hésité à louer les performances vidéo du téléphone. Selon lui, les capacités d’enregistrement vidéo et la plage dynamique du Galaxy S23 Ultra l’ont impressionné.

Oui, l’équipe de tournage avait besoin d’un stabilisateur pour obtenir les meilleurs résultats. C’est une donnée compte tenu du fait que les films ont des scénarios différents où l’équipe de tournage doit se déplacer rapidement. Mais en tant qu’utilisateur régulier qui ne fait que capturer des moments précieux, vous serez plus que bien en utilisant le S23 Ultra sans cardan ni stabilisateur.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine