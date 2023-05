Alerte de sécurité : vous devez installer iOS 16.4.1 (a) immédiatement !

Avec les débuts de macOS Ventura et iOS, Apple a promis des délais d’exécution plus rapides pour ses correctifs de sécurité. Et il semble que le géant de Cupertino soit à la hauteur ! Apple vient de publier la première mise à jour Rapid Security Response pour tous les appareils exécutant la dernière version d’iOS. Nommée iOS 16.4.1 (a), il s’agit d’une mise à jour de sécurité unique en son genre que vous devez installer immédiatement !

En tant que mise à jour de sécurité uniquement, iOS 16.4.1 (a) contient des correctifs importants qui corrigent les graves vulnérabilités de l’iPhone. Cependant, Apple n’a pas fourni d’informations détaillées sur les problèmes corrigés par la mise à jour. Même la page d’assistance officielle propose des descriptions de base. C’est peut-être parce qu’Apple travaille toujours à mettre les détails sur la page, ou que les correctifs sont peut-être trop sensibles !

En quoi consiste la mise à jour iOS 16.4.1 (a)

La sortie d’iOS 16.4.1 (a) intervient quelques semaines seulement après la sortie d’iOS 16.4.1. Et cette mise à jour a déjà résolu deux problèmes de sécurité que les attaques réelles utilisent depuis longtemps. Mais comme Apple n’a pas étiqueté la mise à jour comme iOS 16.4.2, cela laisse entendre que le fabricant de smartphones change de stratégie.

Comme mentionné précédemment, iOS 16.4.1 (a) fait partie du plan Rapid Security Response qui vise à corriger les vulnérabilités dès que possible. Bien qu’il soit possible de désactiver ces mises à jour, elles sont apparemment essentielles pour corriger les failles du jour zéro. Et les attaquants adorent ce genre de failles car cela leur permet d’accéder facilement aux données.

Ainsi, si vous ne mettez pas à jour votre appareil vers iOS 16.4.1 (a), votre téléphone peut bientôt être plein de logiciels malveillants. Pour le moment, la mise à jour est disponible dans la section Mise à jour logicielle comme d’habitude. Cependant, MacRumors indique qu’Apple déploie le correctif en 48 heures. Par conséquent, ne soyez pas surpris si vous ne le voyez pas maintenant.

