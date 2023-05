« El Niño pourrait conduire à un nouveau pic du réchauffement climatique » : l’alerte de l’ONU

Selon l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, le phénomène climatique augmentera les chances de battre des records de température dans le monde.

La probabilité qu’El Niño se développe dans les mois à venir augmente, « conduisant très probablement à un nouveau pic de réchauffement climatique et augmentant la probabilité de battre des records de température ». C’est ce qu’a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies, selon lequel « le monde devrait se préparer » au retour de ce phénomène climatique qui « est souvent associé à une augmentation de la chaleur, de la sécheresse ou des précipitations dans différentes régions ».

Les modèles climatiques indiquent qu’il y a 60 % de chances qu’El Niño se développe d’ici la fin juillet et 80 % de chances qu’il se produise d’ici la fin septembre, avec des impacts qui, dans de nombreuses régions du monde, sont opposés à ceux de son homologue plus frais. , La Niña, inhabituellement tenace au cours des trois dernières années, mais terminée en mars dernier, laissant le Pacifique tropical dans un état actuellement neutre (ni El Niño – ni La Niña).

À ce stade, cependant, il n’y a aucune indication de la force et de la durée d’El Niño. « Nous venons de connaître les huit années les plus chaudes jamais enregistrées, bien que nous ayons eu La Niña ces trois dernières années et que cela ait agi comme un frein temporaire à l’augmentation de la température mondiale », a ajouté le professeur Taalas. Le développement d’El Niño pourrait soulager la sécheresse dans la Corne de l’Afrique et d’autres impacts liés à La Niña, mais pourrait également déclencher des phénomènes météorologiques et climatiques plus extrêmes. Cela souligne la nécessité pour l’Initiative d’alerte précoce des Nations Unies d’assurer la sécurité des personnes. »

Les impacts d’El Niño sur le climat

Selon les rapports de l’OMC sur l’état du climat mondial, 2016 est l’année la plus chaude jamais enregistrée en raison du « double coup » d’un événement El Niño très puissant en 2015 et du réchauffement induit par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. En général, l’effet d’El Niño sur les températures mondiales se manifeste dans l’année suivant son développement, il est donc probable que s’il se produit en 2023, son impact sera plus évident en 2024. Cependant, il est également vrai qu’il n’y a pas deux événements El Niño égale et que ses effets dépendent largement de la période de l’année.

Généralement, les événements El Niño – dont le développement est généralement lié à l’augmentation des températures des eaux de surface dans le centre et l’est de l’océan Pacifique tropical – sont associés à une augmentation des précipitations dans certaines parties du sud de l’Amérique du Sud, du sud des États-Unis, de la Corne de l’Afrique et de l’Asie centrale. pendant l’été boréal. À l’inverse, ils peuvent provoquer de graves sécheresses en Australie, en Indonésie et dans certaines parties de l’Asie du Sud, entraînant moins de tempêtes tropicales et d’ouragans dans le bassin atlantique. Dans le cas de l’Atlantique, en particulier, El Niño augmente ce que l’on appelle le cisaillement vertical du vent – ​​le changement de direction et de force du vent de la surface vers le haut dans l’atmosphère – qui entrave la formation d’ouragans.

En termes de températures moyennes mondiales, l’année la plus chaude de chaque décennie se produit généralement dans celle d’El Niño, tandis que la « plus froide » dans celle de La Niña. Cependant, du fait du réchauffement climatique, on ne peut plus simplement dire que « les années El Niño sont plus chaudes que les années La Niña », car les dernières années La Niña (les trois dernières) ont été caractérisées par des moyennes mondiales très élevées. El Niño des années 1990 et avant. 2022 a été la sixième année la plus chaude, la pire en France depuis le début des relevés en 1880, et c’était une année La Niña.

Quoi qu’il en soit, l’apparition d’El Niño augmentera les chances d’un record de température mondiale. « Sans exceptions – précise la dernière mise à jour de l’OMM – des anomalies positives de température sont attendues sur toutes les zones terrestres de l’hémisphère nord et sud ».

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :