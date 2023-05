Dashlane annonce une fonctionnalité de connexion sans mot de passe (mais ce ne sont pas des mots de passe)

Dashlane, l’une des applications de gestion de mots de passe les plus populaires, supprime son soi-disant mot de passe principal au profit d’une nouvelle solution sans mot de passe. La société a annoncé la nouvelle dans un article de blog, expliquant que le nouveau système reposera sur la biométrie ou un code PIN.

Le nouveau système vise à remédier à un certain nombre de faiblesses qui affectent les mots de passe normaux, telles que les tentatives de phishing, l’ingénierie sociale et l’oubli de mot de passe. Ainsi, au lieu d’utiliser un mot de passe standard pour accéder à votre base de données Dashlane, vous vous authentifierez à l’aide de la biométrie ou d’un code PIN. Dashlane explique :

Les utilisateurs peuvent créer un compte Dashlane sur un appareil mobile sans mot de passe maître, et ils peuvent toujours accéder en toute sécurité à leur compte avec la biométrie ou un code PIN.

Dashlane introduira un nouveau flux de configuration d’appareil plus rapide à l’aide d’un appareil enregistré dans le cadre du passage à une connexion sans mot de passe.

En cas de perte totale de l’appareil, les utilisateurs peuvent retrouver l’accès à leur compte avec une clé de récupération.

Dans un certain sens, l’annonce de Dashlane aujourd’hui est décevante car la société ne prend pas en charge la norme de clé de sécurité. Au lieu de cela, il a lancé son propre système de connexion sans mot de passe. Dans une interview avec The Verge, le directeur produit de Dashlane, Donald Hasson, a expliqué que cette décision était basée sur le fait que la technologie de clé de passe « n’était tout simplement pas tout à fait prête » pour cette fonctionnalité.

Dashlane offre cependant une assistance pour le stockage des clés d’accès pour d’autres sites et services. Vous ne pouvez tout simplement pas utiliser un mot de passe pour protéger l’intégralité de votre compte Dashlane, ce qui semble contre-intuitif dans une certaine mesure.

Dashlane dit qu’il teste actuellement le nouveau système de connexion sans mot de passe et prévoit de publier complètement la fonctionnalité plus tard cette année. La nouvelle intervient également alors que Google a annoncé la prise en charge complète de l’utilisation de clés de sécurité pour se connecter à votre compte Google, l’une des plus grandes extensions de la norme de clé de sécurité que nous ayons vue jusqu’à présent.

