Données satellitaires utilisées pour dévoiler des milliers de montagnes sous-marines inconnues

Qu’est-ce qui vient de se passer? La clarté et la résolution des images satellite se sont tellement améliorées au cours de la dernière décennie que nous pouvons facilement distinguer les voitures et les personnes depuis l’espace. Ces progrès aident même les chercheurs à mesurer et à obtenir une vue plus réaliste du fond de l’océan, découvrant de nombreux pics sous-marins et formations montagneuses jusqu’alors inconnus.

Une nouvelle enquête sur les montagnes sous-marines a presque doublé le nombre de structures connues cachées sous la surface de l’océan. Des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego ont pu accélérer le processus de découverte en utilisant une nouvelle approche pour mesurer la courbure de la surface de l’océan, sans avoir besoin de rechercher chaque nouveau pic sous-marin.

Les monts sous-marins sont essentiellement l’équivalent sous-marin des montagnes de surface, s’élevant au-dessus du fond de l’océan tout en restant sous le niveau de la mer. La cartographie traditionnelle nécessite de sonder le fond marin avec un sonar, un processus coûteux et long nécessitant des navires et des équipes dédiées errant dans les océans du monde.

La cartographie par sonar des montagnes sous-marines n’a réussi à étudier que 20% des océans de la Terre, découvrant 24 643 monts sous-marins. La nouvelle étude a exploité les données satellitaires pour combler les lacunes de la carte des monts sous-marins, analysant la couverture océanique mondiale et examinant le gradient de gravité vertical (VGG) dérivé des mesures altimétriques par satellite.

L’article – publié dans le numéro d’avril de la revue Earth and Space Science – note que les chercheurs de Scripps ont recherché des bosses à l’échelle centimétrique dans l’influence gravitationnelle des monts sous-marins. Comme la roche est plus dense que l’eau, une montagne sous-marine modifie légèrement le champ gravitationnel de la Terre.

Les monts sous-marins jouent un rôle crucial dans l’écosystème sous-marin, abritant différents types d’habitats et transportant des courants d’eau riches en nutriments à travers leurs crêtes. La nouvelle technique d’enquête a révélé un nombre étonnant de 19 325 monts sous-marins nouvellement découverts. Les chercheurs ont confirmé que les monts sous-marins récemment identifiés étaient réels en comparant les observations aux cartes sonar traditionnelles. La plupart des nouvelles montagnes sous-marines avaient une légère élévation, allant de 700 à 2 500 mètres.

De plus, une carte plus réaliste des monts sous-marins du monde profite aux humains en fournissant aux sous-marins des cartes sous-marines précises pour planifier des itinéraires sûrs. En 2021, les enquêteurs de la Marine ont déterminé qu’un mont sous-marin inexploré avait provoqué l' »échouement » du sous-marin nucléaire USS Connecticut dans la mer de Chine méridionale.

