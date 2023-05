Parce qu’il est dangereux de manipuler un téléphone portable chargé en prenant un bain

Le principal danger vient de la présence d’eau et d’électricité, une combinaison qui implique le risque d’être électrocuté.

Emporter son smartphone avec soi quand on va aux toilettes est une habitude de plus en plus répandue, notamment chez les Millennials et la Génération Z. Pourtant, utiliser un téléphone portable dans la salle de bain cache divers écueils, dus non seulement au fait qu’il n’est pas exactement hygiénique, mais surtout par rapport aux dangers que, dans diverses circonstances, nous courons lorsque nous l’utilisons en présence d’eau. Le mettre en charge, par exemple en le plaçant sur le bord de l’évier ou d’une baignoire, représente le danger principal, car la combinaison de l’eau et de l’électricité risque de nous faire mourir par électrocution.

Les risques de recharger son portable dans la salle de bain

Nous sommes probablement tous conscients de la nécessité de redoubler de prudence lors de l’utilisation d’appareils électriques dans la salle de bain, tels que les sèche-cheveux, les rasoirs et les épilateurs. Le téléphone portable en charge ne fait pas exception, mais on risque de l’oublier rapidement, peut-être pour répondre au téléphone ou aux notifications de certaines applis. Même le fait de le poser sur le bord de l’évier ou d’une baignoire pleine d’eau lorsqu’il est branché au chargeur dans la prise, rend le téléphone aussi dangereux que les autres appareils électriques que nous utilisons habituellement, simplement parce que s’il tombe accidentellement dans l’eau, ou le manipulons avec les mains mouillées, nous risquons qu’une quantité importante de courant électrique s’écoule de l’appareil vers la terre en nous traversant.

Surtout, n’utilisez aucun appareil lorsque vous prenez un bain. Tous les appareils branchés à la prise, y compris les téléphones portables, doivent être éloignés des baignoires et des douches avant d’ouvrir l’eau et ne doivent jamais entrer en contact avec de l’eau. Au contraire, nous risquons de nous retrouver dans des situations particulièrement dangereuses, précisément parce que les appareils ne sont pas suffisamment isolés de l’eau. Et en même temps, grâce à la présence même de l’eau, le corps est bien relié à la terre.

C’est un conseil à prendre en compte, aussi et surtout dans le cas de câbles électriques endommagés ou partiellement exposés, ou de prises électriques mal positionnées : sous-estimer ces aspects peut avoir un coût très élevé. La jeune de 16 ans de Montefalcione (Avellino), Mariantonietta Cutillo, serait décédée dans des circonstances similaires, électrocutée dans la baignoire alors qu’elle tenait son téléphone portable en charge dans ses mains.

Un décès tragique qui s’est produit à plusieurs reprises ces dernières années, pas seulement en France, dont on parle dans l’espoir de prévenir des accidents similaires à l’avenir : aussi fascinant qu’il soit d’être toujours connecté, le plus sûr est de ne pas apporter le téléphone à la salle de bain, afin d’éviter la tentation de l’utiliser complètement.

