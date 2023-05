Ryzen 7840U peut battre la puce M2 d’Apple, dit AMD, mais ne fournit aucune preuve

Le fabricant de puces AMD affirme que sa nouvelle puce pour ordinateur portable, le Ryzen 7840U, peut surpasser la puce M2 d’Apple, bien qu’il n’en fournisse aucune preuve. La puce est destinée à être utilisée dans les prochains ordinateurs portables d’Acer, Framework, HP, Lenovo et Razer.

Aucun benchmark n’est fourni par AMD pour étayer ses affirmations, et il n’y a aucune information sur la durée de vie de la batterie, qui est un autre point fort des puces de la série M d’Apple…

Ryzen 7840U

Le Ryzen 7840U est la puce pour ordinateur portable haut de gamme de la société, conçue pour offrir des performances optimales.

AMD ne fournit qu’un graphique à barres très vague avec des affirmations sur les performances comparatives dans une gamme de catégories d’applications avec des titres vagues comme « édition d’image » (ci-dessous). Rien n’indique quelles applications sont comparées, et encore moins pour quelles tâches.

The Verge est gentil avec l’entreprise lorsqu’elle dit que les affirmations sont « assez vagues ».

AMD affirme que la nouvelle puce peut donner à Apple une course pour son argent, surpassant le processeur M2 du MacBook Air 2022 en termes de « performances d’application » jusqu’à 75% et prenant encore plus que l’Intel Core i7-1360P en productivité et en graphisme , comme vous le verrez indiqué assez vaguement dans les graphiques.

Le site suggère qu’AMD ne sait peut-être même pas à quoi ressemble la durée de vie réelle de la batterie, car tous ses tests n’ont jusqu’à présent été exécutés que sur une carte de référence, pas sur un ordinateur portable. Mais étant donné qu’Apple accorde autant d’importance à l’efficacité énergétique qu’à la puissance brute, la comparaison sera probablement difficile pour l’entreprise.

En revanche, nous disposons de nombreuses références et de données d’utilisation réelles pour la puce M2 d’Apple.

Les puces M2 d’Apple excellent non seulement en tant que processeurs mobiles, mais également dans les ordinateurs de bureau. Notre propre Fernando Silva a constaté que même le M2 Mac mini de base était une centrale électrique et une affaire incroyable pour l’argent.

J’ai utilisé iMovie pour éditer une vidéo YouTube de 12 minutes qui utilisait des séquences 4k 60FPS, avec cinq couches de vidéo et trois couches d’audio. J’ai également stabilisé les images, ajouté des filtres et ajouté du texte. La vidéo a été rendue en temps réel, il n’y a pas eu de décalage ni de rouet de la mort. Vous pouvez regarder mon test deux semaines plus tard et voir à quelle vitesse le M2 Mac mini a pu exporter la vidéo […] C’est l’ordinateur le plus rentable actuellement sur le marché. La puissance pure par dollar, si c’est même une mesure, doit être la meilleure que nous ayons vue depuis des années.

Ainsi, même si je serais ravi de voir une concurrence réaliste pour la puce M2 – pour pousser Apple toujours plus loin – je prêterai plus d’attention à la dernière puce d’AMD lorsque nous aurons vu des références indépendantes et des statistiques d’autonomie de la batterie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :