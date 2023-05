Teams Payments : la solution Microsoft pour les PME qui souhaitent encaisser en ligne

Microsoft a publié une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme Teams. Cela pourrait révolutionner la façon dont les petites et moyennes entreprises (PME) facturent leurs clients. Il s’agit de Teams Payments, une application qui permet aux PME de demander et d’accepter des paiements depuis une réunion Teams. Simplification du processus de transaction et gain de temps pour toutes les personnes impliquées.

Pour rendre cela possible, Microsoft s’est associé à des sociétés leaders du secteur des paiements, telles que PayPal et Stripe, et au fournisseur d’hébergement Web GoDaddy. L’application Teams Payments, qui est actuellement en préversion publique et uniquement disponible pour les clients américains et canadiens pour le moment, peut être téléchargée et installée à partir de la plateforme Teams. Le service permet aux PME de connecter facilement leur instance Teams à leurs comptes payants.

Une nouvelle façon de facturer vos clients

Avec Teams Payments, les PME peuvent demander des paiements à leurs clients lors de réunions, de rendez-vous, de cours et de webinaires. Cela offrira aux deux parties une expérience plus transparente et intégrée. Les clients peuvent envoyer des paiements à l’aide de cartes de crédit et de débit, de portefeuilles numériques et d’autres méthodes de paiement, le tout dans Teams.

Les possibilités pour les PME sont infinies. Comme l’a souligné Microsoft dans un article de blog. Les avocats et les conseillers financiers peuvent facturer des rendez-vous consultatifs. Les instructeurs immobiliers peuvent accepter le paiement pour les sessions de renouvellement de licence et les instructeurs peuvent être rémunérés pour des cours privés, tout en interagissant avec leurs clients via Teams.

L’application Paiements dispose également d’un tableau de bord dédié dans l’application Teams qui permet aux PME de suivre les paiements qui ont été effectués et ceux qui sont en attente.

Un partenariat passionnant pour Stripe

« Notre partenariat apporte Stripe à l’une des plateformes de collaboration les plus populaires au monde et aidera des millions d’entreprises à accélérer la croissance de leurs revenus en ligne », a déclaré Mike Clayville, directeur des revenus de Stripe. « Avec Stripe, davantage d’entreprises peuvent désormais accepter des paiements aussi facilement qu’en démarrant une vidéoconférence, un chat ou une présentation virtuelle au sein de Microsoft Teams. »

L’application Teams Payments est gratuite pour tous les utilisateurs, y compris les clients Teams Essentials et Microsoft 365. Elle est actuellement prise en charge par Stripe et PayPal, avec l’intégration de GoDaddy à venir. L’application est désormais disponible dans le Teams Store.

