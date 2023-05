L’exposition au smog augmente immédiatement le risque d’arythmie cardiaque

Une équipe de recherche chinoise a déterminé que l’exposition à la pollution de l’air augmente immédiatement la probabilité de développer une arythmie symptomatique.

L’exposition à la pollution de l’air peut déclencher des arythmies symptomatiques immédiates. En termes simples, si vous passez d’une zone « saine » – avec de l’air pur – à une zone polluée, il y a un risque que la fibrillation auriculaire, la tachycardie supraventriculaire et d’autres altérations du rythme cardiaque se développent dans les 24 heures. L’exposition chronique au smog n’est donc pas nécessaire, mais une exposition aiguë est suffisante. Il s’agit d’une découverte importante qui devrait souligner davantage les risques découlant du smog et mener à de nouvelles pratiques pour protéger la santé des patients les plus à risque (par exemple, les patients cardiaques).

Une équipe de recherche chinoise dirigée par des scientifiques du NHC Key Lab of Health Technology Assessment de l’Université de Fudan, qui a collaboré étroitement avec des collègues de National Clinical Research, a déterminé que la pollution de l’air peut déclencher des arythmies symptomatiques immédiates. de l’école de santé publique « TH Chan » de l’Université de Harvard, de l’Académie chinoise des sciences et de nombreux autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Renjie Chen, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Shanghai, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé les données sur les concentrations horaires de smog dans plus de 300 villes chinoises (détectées par des stations dotées de capteurs ad hoc) avec celles des patients qui se sont retrouvés aux urgences dans environ 2 000 hôpitaux pour arythmie cardiaque. Environ 200 000 participants ont participé à l’étude.

Les données ont été collectées entre 2015 et 2021 et concernaient six polluants atmosphériques spécifiques : les particules fines PM 2,5 ; matière particulaire PM 2,5-10 ; dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde de carbone (CO) et ozone. En croisant toutes les informations à l’aide de méthodes statistiques – telles que les modèles de régression logistique – une association est apparue entre l’augmentation du smog et le risque de développer une arythmie cardiaque dans les premières heures d’exposition aux polluants. Comme indiqué dans le résumé de l’étude, les particules fines, le NO2, le SO2 et le CO étaient associés à une probabilité significativement plus élevée de développer une fibrillation auriculaire (entre 1,7 % et 3,4 %), un flutter (entre 8,1 % et 11,4 %) et une tachycardie supraventriculaire ( entre 3,4 % et 8,9 %) dans les 24 heures suivant l’exposition aux polluants. L’exposition à des particules fines avec des particules de moins de 10 micromètres de diamètre était associée à une probabilité significativement plus élevée de flutter auriculaire (8,7 %) et de tachycardie supraventriculaire (5,4 %). À l’inverse, l’exposition à l’ozone était associée à un risque plus élevé de tachycardie supraventriculaire (3,4 %). Le dioxyde d’azote était le polluant le plus associé à quatre types différents d’arythmie cardiaque, y compris des battements prématurés dans les oreillettes et les ventricules, le risque augmentant proportionnellement à la concentration

« Bien que les mécanismes exacts ne soient pas encore entièrement compris, l’association entre la pollution de l’air et l’apparition aiguë d’arythmie que nous avons observée est biologiquement plausible », ont écrit les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse. « Certaines preuves ont indiqué que la pollution de l’air altère les activités électrophysiologiques cardiaques en induisant un stress oxydatif et une inflammation systémique, affectant plusieurs canaux membranaires, ainsi qu’en altérant la fonction nerveuse autonome », ont ajouté les chercheurs. Une étude française récente a montré que le smog augmente le risque d’arythmies cardiaques potentiellement mortelles.

On sait qu’en Chine, les niveaux de smog dans certaines villes sont si élevés que les enfants développent des maladies respiratoires que l’on trouve normalement chez les adultes ; dans de nombreux cas, le ciel est complètement obscurci par un voile gris de polluants. Les résultats de la nouvelle étude suggèrent la nécessité de protéger la population la plus fragile (mais pas seulement) du risque d’arythmies, qui peuvent conduire à des maladies potentiellement mortelles. Les détails de la recherche « Exposition horaire à la pollution de l’air et apparition d’arythmies symptomatiques : une étude cas-croisée au niveau individuel dans 322 villes chinoises » ont été publiés dans la revue scientifique CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :