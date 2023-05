Les moddeurs de remake de Morrowind publient 20 minutes de nouvelles images, toujours pas de date de sortie

Quelque chose à espérer : un effort ambitieux pour refaire Morrowind dans le moteur de Skyrim n’a toujours pas de date de sortie après une décennie de développement. Pour susciter l’intérêt et, espérons-le, recruter plus de volontaires, les moddeurs ont publié une vidéo de gameplay de 20 minutes présentant les changements visuels et de gameplay uniques du mod pour marquer le 21e anniversaire de la sortie originale de Morrowind.

Les moddeurs ont publié une longue nouvelle vidéo démontrant leurs progrès sur Skywind, la conversion totale en développement visant à reconstruire le contenu de The Elder Scrolls III : Morrowind en utilisant la technologie de son successeur plus avancé, The Elder Scrolls V : Skyrim. On ne sait toujours pas quand Skywind sera disponible au public, mais l’équipe de développement a des ouvertures de bénévoles.

La bobine de gameplay de 20 minutes montre ce que l’équipe Elder Scrolls Renewal a fait avec une quête de l’original Morrowind – Necromancer in Mawia. La conversion n’est pas un simple portage du contenu de Morrowind dans les graphismes de Skyrim, ni une simple adaptation du paramètre Morrowind dans le système de jeu de Skyrim.

Les moddeurs ont reconstruit de nombreux environnements et modèles de personnages à partir de zéro tout en apportant des modifications au gameplay pour le différencier de Morrowind et Skyrim. L’interface utilisateur et le système de dialogue sont nouveaux, ce dernier comportant un son remasterisé. Skywind intègre la boussole de quête de Skyrim tout en conservant la tendance de Morrowind à donner aux joueurs des instructions détaillées vers des emplacements objectifs. Une rencontre de combat à la fin de la quête est légèrement différente de la version originale.

Bien que la vidéo semble très soignée, l’équipe n’a pas indiqué l’état d’avancement du projet. Son objectif est de tout réinventer depuis Morrowind et ses extensions, et TESR y travaille depuis 2012. Le groupe prévoit de lancer éventuellement une bêta fermée. Lorsque Skywind sera lancé publiquement, son téléchargement nécessitera des copies légitimes de Morrowind et Skyrim, qu’il s’agisse des versions disque, GOG ou Steam.

Le RTX Remix de NVIDIA pourrait conduire à une revisite distincte et tout aussi intéressante de Morrowind. Lors de la démonstration du prochain ensemble d’outils de mod, NVIDIA a lancé l’idée d’ajouter un path tracing en temps réel au jeu tout en améliorant ses textures.

Pendant ce temps, TESR développe également deux autres conversions totales. Morroblivion, un remake de Morrowind au sein du moteur de The Elder Scrolls IV: Oblivion en développement depuis 2007, est entièrement jouable et disponible gratuitement mais techniquement toujours en bêta ouverte. Skyblivion, qui a commencé son développement à peu près au même moment que Skywind, prévoit de reconstruire Oblivion dans Skyrim.

