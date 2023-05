Snapchat bourre les publicités dans « Mon IA » alimenté par ChatGPT et la fonctionnalité TikTok de contrefaçon

Snap a entendu les commentaires sur sa fonctionnalité My AI, qui n’est pas toujours la bienvenue, et a trouvé la solution : les publicités !

Épingler SnapchatGPT en haut de la liste de discussion de tout le monde est récemment devenu un pôle d’attraction pour les critiques 1 étoile dans l’App Store. En réponse, Snapchat insère des publicités dans My AI pour les utilisateurs qui aiment réellement la nouvelle fonctionnalité.

La publicité est la première première tentative de monétisation du bot Snapchat. Supprimer mon IA ou même simplement désépingler le fil de discussion est un privilège réservé aux abonnés Snapchat+.

Cependant, mon IA ne sera pas remplie de bannières publicitaires. Engadget rapporte que Snap a annoncé un format publicitaire expérimental de liens sponsorisés lors de l’événement publicitaire NewFronts d’aujourd’hui.

ChatGPT diffère des résultats de recherche en présentant des réponses conversationnelles aux questions plutôt qu’une liste classée de liens de sites Web. Le format a été salué pour son manque de publicité à monétiser lorsque les résultats de recherche Google peuvent être enterrés sous les résultats sponsorisés.

Snap maintient le flux conversationnel dans ses efforts pour monétiser la technologie d’OpenAI. Les annonceurs pourront acheter des liens sponsorisés qui apparaîtront lorsqu’ils seront pertinents pour la conversation avec My AI. La fonctionnalité est décrite comme expérimentale.

Pendant ce temps, Snap gradue une autre expérience vers un déploiement complet. Snap déploie des publicités Spotlight dans le monde entier après un test limité en 2022. Spotlight est la courte fonctionnalité vidéo alternative de TikTok dans Snapchat.

Les liens sponsorisés pourraient-ils être l’avenir pour gagner de l’argent avec les chatbots ? Partagez vos pensées ci-dessous.

