Un garçon daltonien retrouve les couleurs après avoir consommé des champignons hallucinogènes

Un homme de 35 ans atteint de daltonisme rouge-vert a obtenu de meilleurs résultats sur la vision des couleurs après avoir consommé des champignons hallucinogènes avec de la psilocybine. Les résultats à confirmer dans des études cliniques approfondies.

Un homme de 35 ans atteint de daltonisme rouge-vert (la forme la plus courante) a récupéré au moins une certaine vision des couleurs après avoir consommé des champignons dits hallucinogènes ou champignons magiques, ainsi nommés pour les substances psychédéliques/psychoactives qu’ils contiennent (telles que psilocybine). L’homme a affirmé avoir eu une amélioration de son trouble de la vision des couleurs (CVD) – mieux connu sous le nom de daltonisme – après avoir consommé quelques grammes de ces champignons séchés, qui en France sont traités comme d’autres substances narcotiques et donc illégaux. Dans la recherche scientifique, cependant, ils sont également considérés comme dignes d’intérêt en raison de leurs effets positifs possibles sur le contrôle de la dépression.

Le cas clinique de l’homme de trente-cinq ans a été décrit par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Center for Behavioral Health – Neurological Institute of the Cleveland Clinic, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Department of Behavioral Health – School of Public Health de l’Université de l’Alabama. Des scientifiques, coordonnés par le professeur Brian S. Barnett, professeur au Département de psychiatrie et de psychologie du Cleveland Institute, ont indiqué que dans plusieurs enquêtes récentes, les personnes daltoniennes ont montré une amélioration de la vision des couleurs après avoir consommé des psychédéliques, de la même manière que la psilocybine susmentionnée et le diéthylamide d’acide lysergique (mieux connu sous l’acronyme de LSD).

Il n’existe actuellement aucune donnée objective dans la littérature scientifique « qui quantifie le degré ou la durée d’amélioration des maladies cardiovasculaires associées à la consommation de substances psychédéliques », comme l’expliquent les auteurs de l’étude, mais ils se sont concentrés sur le cas de la personne de 35 ans depuis le ce dernier, après avoir remarqué une amélioration après avoir consommé des champignons hallucinogènes, elle a décidé de la suivre à travers le test d’Ishihara, un test clinique sur plaque pour évaluer la perception des couleurs. C’est le plus courant au monde et il a été développé par le scientifique japonais Shinobu Ishihara de l’Université de Tokyo en 1917. En termes simples, ce sont des images avec des figures « cachées » qui ne deviennent pleinement visibles que pour ceux qui ont une vision des couleurs sans déficit.

Le test fournit des notes que le joueur de 35 ans a décidé de marquer pour mettre en évidence ses « progrès » avant et après la prise des champignons (5 grammes). Avant de prendre la dose de psilocybine il avait obtenu un score de 14. Rappelons qu’en dessous de 13 il y a un diagnostic de daltonisme (plus ou moins sévère) ; au-dessus de 17 vision normale. Entre 13 et 17 ans, il y a une sorte de zone grise, bien que dans le passé l’homme ait effectivement été diagnostiqué avec un véritable daltonisme léger. Revenant à l’expérience, douze heures après avoir pris les champignons magiques, son score est passé à 15, passant à 18 après 24 heures (vision normale des couleurs) et atteignant un pic de 19 après 8 jours. Pendant plusieurs mois sa valeur est restée à 18, alors qu’un an plus tard, testée par les auteurs de l’étude, elle en obtenait 16. Les valeurs sont à prendre avec des pincettes pour plusieurs raisons : avant tout, c’est un test fait indépendamment dans la plupart des cas (il a donc une signification scientifique très limitée), de plus depuis le jour 16 l’homme a pris diverses autres substances qui auraient pu altérer les résultats. Sans oublier qu’il s’agit de la description d’un cas clinique.

Cependant, les chercheurs pensent qu’une seule utilisation de champignons magiques pourrait entraîner une amélioration du daltonisme, potentiellement pendant un certain temps. Cependant, le mécanisme biologique impliqué n’est pas connu car la condition est principalement associée à un défaut génétique, et la psilocybine ne devrait pas induire d’altérations de l’ADN pour corriger au moins une partie de ce défaut. L’effet est probablement lié à la capacité de modifier le traitement visuel. Au final, ce sont des résultats discutables et liés à un seul cas ; des études cliniques avec un nombre significatif de participants, randomisées et contrôlées avec placebo seront nécessaires pour avoir des confirmations. Les détails de la recherche « Rapport de cas : amélioration prolongée de la déficience légère de la vision des couleurs rouge-vert après l’utilisation de champignons psilocybine » ont été rapportés dans la revue scientifique Drug Science, Policy and Law.

