Pratique : Voici pourquoi vous devriez essayer la nouvelle aventure de vol en wingsuit de Snowman « Laya’s Horizon »

Bonhomme de neige a dévoilé pour la première fois son nouveau jeu mobile majeur en mars et nous avons examiné de plus près la bande-annonce officielle la semaine dernière. Maintenant, le créateur de la série à succès Alto’s Adventure/Odyssey (et plus) a officiellement publié Laya’s Horizon pour iOS et Android. J’ai eu la chance de jouer au jeu ces dernières semaines, voici pourquoi je pense que vous allez l’adorer.

Qu’est-ce qui rend Laya’s Horizon spécial ?

Voici ce qui rend ce jeu intéressant à télécharger (iOS/Android) :

Commandes de vol uniques et intuitives

Amusant à jouer, que vous ayez juste quelques minutes ou que vous souhaitiez faire une session plus longue

Beau monde de montagne artisanal avec des tonnes à explorer et à accomplir

Superbe son original qui s’adapte dynamiquement à la façon dont vous volez

Téléchargement gratuit sur iOS et Android pour tous les abonnés Netflix – pas de publicité ni d’achats intégrés

Voici comment Snowman décrit Laya’s Horizon :

Maîtrisez l’art de voler. Plongez des montagnes, traversez les forêts et glissez sur les rivières pour débloquer de nouvelles capacités tout en explorant un monde vaste et paisible. Utilisez l’ancien pouvoir des capes enchantées des Windfolk pour perfectionner vos compétences, relever des défis et voler à travers des parcours d’obstacles qui feront battre votre cœur. Explorez une île immense dans cette aventure en wingsuit en monde ouvert.

Continuez à lire pour tous les détails de mon temps à tester Laya’s Horizon, y compris une conversation avec l’équipe de Snowman. Et si vous ne l’avez pas encore vu, la bande-annonce officielle donne une bonne idée du jeu :

Arrière-plan

Bonhomme de neige a d’abord plongé ses orteils dans le vol avec la wingsuit dans Alto’s Adventure en 2015, même si c’était quelque chose qu’ils avaient toujours été ravis d’explorer de manière plus profonde depuis que les co-fondateurs Ryan et Jordan ont vu leur première vidéo de wingsuit réelle à l’adolescence. Le co-fondateur et PDG Ryan Cash m’a également dit qu’il avait été inspiré par le temps qu’il avait passé à apprendre à piloter des planeurs avec son grand-père lorsqu’il était jeune.

Intégrer cet amour du vol dans un tout nouveau jeu était dans l’esprit de Ryan depuis des années, l’équipe de Snowman commençant à travailler sur ce qui allait devenir Laya’s Horizon au début de 2018. »

À quoi s’attendre

Voici les éléments clés de Laya’s Horizon :

Voler à portée de main : Inspirée du sport réel du wingsuit, la position des bras de Laya change la forme de sa cape comme les ailes d’un oiseau. Déplacez vos pouces indépendamment ou ensemble pour diriger, booster, monter et plonger à l’aide de commandes tactiles et intuitives.

Exploration sans fin : Coupez dans les airs lors de courses à grande vitesse et essayez de ne pas vous écraser pendant que vous manœuvrez avec précaution à travers des parcours d’obstacles difficiles. Si vous avez envie d’une aventure relaxante, profitez simplement de la beauté de l’île et volez sans but. Descendez de votre perchoir en hauteur pour vous imprégner de tout ce qu’il a à offrir.

Relevez des défis, améliorez vos compétences : ce jeu est rempli de plus de 50 missions passionnantes de nombreux personnages, plus de 40 niveaux de défi et plus de 100 objets de collection pour vous permettre de voler. Débloquez des capes et des charmes pour vous aider à booster vos capacités. Débloquez des capes et des charmes pour vous aider à booster vos capacités.

Risque élevé, récompense élevée : dynamisez votre vol en volant avec audace. Volez à proximité de tout – des montgolfières aux pentes enneigées – cela vous permettra d’absorber l’énergie de l’île et de continuer à voler vite. Si vous ressentez une baisse d’énergie, plongez simplement bas et près de votre environnement pour collecter des étincelles et booster.

Trouvez votre propre façon unique de voler : découvrez un ensemble unique de capacités de vol en débloquant des capes et des charmes enchantés au cours de votre voyage. Essayez différentes combinaisons d’équipements pour augmenter les vitesses d’accélération, économiser de l’énergie et améliorer la maniabilité.

Perdez-vous dans de beaux horizons et des terres luxuriantes : des rivières sinueuses des Highlands aux imposantes formations rocheuses de Stone Forest, chaque parcelle de terrain offre une expérience de vol distincte. Traversez des grottes étroites remplies de ruines antiques, survolez des vagues massives, évitez des geysers déchaînés et bien plus encore.

Rencontrez des personnages interactifs : un groupe éclectique de personnes, les Windfolk sont aussi divers que la terre sur laquelle ils vivent, ce qui rend leur rencontre aussi intéressante que la découverte de l’île elle-même.

Musique exclusive et design apaisant : la musique originale et l’audio artisanal vous accueillent dans le monde du Windfolk. L’audio adaptatif correspond au mouvement et à l’intensité de votre vol pour une expérience totalement immersive. Profitez d’une partition orchestrale qui offre l’ambiance parfaite à votre vol et à votre environnement.

Apprendre à voler

Lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, un joli didacticiel vous guide à travers les commandes uniques. Tout comme la façon dont les enfants imitent naturellement un avion volant en zoomant et en abaissant et en levant les bras pour tourner, c’est ainsi que cela fonctionne dans Laya’s Horizon.

Je n’ai jamais fait de wingsuit, ha, mais les commandes de virage m’ont rappelé comment fonctionne la barre de contrôle pour le kitesurf.

Vous pouvez faire des virages doux en levant ou en abaissant un bras et faire des virages serrés en contrôlant les deux en même temps.

Vous vous mouillez également les pieds en contrôlant la hauteur, le boost et le parachute ainsi que le fonctionnement des Sparks dans le jeu.

Explorer la montagne

Une fois que vous avez terminé le didacticiel, vous rencontrez Stratus, le Seamster, et découvrez pour la première fois le monde ouvert de la montagne.

Lorsque vous êtes au sommet d’un point de vue, vous pouvez vous déplacer pour voir où se trouvent les différents défis ainsi que les trois objectifs pour terminer le niveau sur lequel vous vous trouvez.

Une autre touche vraiment soignée lorsque vous commencez à voler, vous commencez à révéler différentes zones de la montagne.

À la fin d’une course, vous pouvez voir une liste des endroits où vous êtes allé et de ce que vous avez collecté, ainsi que le visuel des nuages ​​se dissipant sur la carte pour le chemin que vous avez exploré.

Façons de jouer à Laya’s Horizon

L’une de mes parties préférées du jeu est que vous avez une liberté totale de voler comme vous le souhaitez. Vous pouvez accomplir des objectifs, gagner des courses, monter de niveau, gagner de nouvelles capes, etc.

Vous pouvez également simplement descendre la montagne et explorer ce que vous voulez à votre rythme, et atterrir n’importe où. C’est comme une combinaison du mode zen d’Alto et du mode campagne et vous décidez à chaque saut comment vous souhaitez voler.

Comme mentionné ci-dessus, une autre grande partie de cette liberté est que vous pouvez profiter d’un vol pendant quelques minutes seulement ou vous installer plus longtemps pour accomplir ou explorer autant que vous le souhaitez.

L’attention portée aux détails dans le monde ouvert de la montagne est incroyable et offre une expérience vraiment immersive associée à l’audio original magnifique et dynamique.

Il y a tellement d’éléments riches dans le jeu comme des courants ascendants, des souffleries, des anneaux, des falaises à plonger, des ponts, des villages, des rivières, des geysers, de la neige, des grottes et bien plus encore.

Conclusion

L’expérience est tellement amusante et diversifiée avec Laya’s Horizon que je ne saurais trop le recommander.

Le seul inconvénient est que vous devez avoir un abonnement Netflix pour y jouer. Mais c’est aussi ce qui a permis à Snowman de proposer le jeu gratuitement aux joueurs, sans publicité ni achat intégré. Je dirais qu’Apple Arcade a vraiment raté l’ajout d’un excellent titre à sa bibliothèque.

Vous pouvez télécharger Laya’s Horizon maintenant pour iOS et Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :