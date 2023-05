Un nouveau "stratégie de puissance" permettra aux instruments de Voyager 2 de fonctionner plus longtemps dans l’espace

Pourquoi c’est important : Après avoir passé 45 ans dans l’espace, la mission Voyager 2 est toujours d’actualité. L’approvisionnement en énergie n’est plus ce qu’il était, alors la NASA travaille sur de nouvelles « astuces » qui peuvent étendre encore plus la mission de la sonde spatiale éternelle.

Lancée le 20 août 1977, 16 jours seulement avant sa jumelle Voyager 1, la sonde spatiale Voyager 2 navigue désormais à l’extérieur de la bulle protectrice du système solaire dans une région connue sous le nom d’héliosphère. La mission d’exploration a duré bien plus longtemps que prévu par la NASA, et elle pourrait même se poursuivre encore de nombreuses années si une nouvelle « stratégie de puissance » mise en place par l’agence spatiale s’avérait fructueuse.

À l’heure actuelle, Voyager 2 utilise cinq instruments scientifiques différents pour étudier l’espace interstellaire en dehors de la bulle magnétique de l’héliosphère. La sonde est alimentée par un ensemble de trois générateurs thermoélectriques à radio-isotopes (RTG), qui sont essentiellement des générateurs nucléaires qui convertissent la chaleur des atomes de plutonium-238 en décomposition en électricité.

Après 45 ans, les générateurs nucléaires de Voyager 2 ne peuvent plus produire la même quantité d’énergie qu’avant. La NASA envisageait d’arrêter l’un des instruments pour maintenir les quatre autres en état de marche, mais l’agence a finalement décidé d’essayer une solution alternative qui pourrait faire fonctionner les cinq instruments jusqu’en 2026 au moins.

Les ingénieurs de la NASA ont déjà éteint les radiateurs et autres composants « non essentiels » de la mission Voyager 2. Maintenant, pour éviter d’arrêter l’un des instruments scientifiques de la sonde, l’agence a décidé d’utiliser une petite quantité d’alimentation de secours du RTG réservée pour éviter des fluctuations de tension potentiellement dangereuses.

Voyager 2 est équipé d’un régulateur de tension qui déclenche le circuit de secours si une fluctuation de tension est détectée, explique la NASA, protégeant les instruments des dommages. Même après plus de 45 ans de vol, les systèmes électriques des deux sondes Voyager sont restés relativement stables, de sorte que la NASA pense qu’une régulation de tension plus stricte n’est plus essentielle.

« Les tensions variables présentent un risque pour les instruments », explique Suzanne Dodd, chef de projet de Voyager au JPL, mais la NASA a déterminé que c’est un petit risque qui vaut la peine d’être pris avec la grande récompense de « pouvoir garder les instruments scientifiques allumés plus longtemps ». Le JPL surveille le vol du vaisseau spatial depuis quelques semaines, et la nouvelle approche de la consommation d’énergie semble fonctionner comme prévu. L’équipe continuera de surveiller la tension électrique pour éventuellement réagir si elle fluctue trop.

La mission Voyager a été initialement conçue pour ne durer que quatre ans, envoyant les sondes jumelles au-delà des géantes gazeuses Saturne et Jupiter. La NASA a prolongé la mission pour faire visiter Neptune et Uranus à Voyager 2, puis a prolongé la mission une seconde fois en 1990 pour envoyer les sondes hors de l’héliosphère. Voyager 1 a atteint la frontière la plus externe de l’influence magnétique de notre système solaire en 2012, tandis que Voyager 2 y est arrivé (voyageant dans une direction différente avec une vitesse de croisière inférieure) six ans plus tard en 2018.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :