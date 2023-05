La fourrure de paresseux pourrait sauver des millions de vies chaque année

Des algues, des champignons, des bactéries, des insectes et bien d’autres organismes se retrouvent sur le pelage des paresseux, mais ces magnifiques animaux ne développent pratiquement jamais d’infections. Les chercheurs ont peut-être découvert leur secret, qui pourrait également protéger les humains des superbactéries à l’avenir.

Cela peut sembler incroyable, mais la fourrure de paresseux pourrait cacher le secret de la lutte contre l’une des urgences sanitaires mondiales qui inquiètent le plus les experts, la propagation des « superbactéries » résistantes aux antibiotiques. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, environ 10 millions de personnes par an pourraient perdre la vie à cause de ces infections mortelles, qui font déjà environ 1,3 million de victimes chaque année dans le monde. L’une des raisons réside dans l’utilisation irréfléchie des antibiotiques – de France est considérée comme la « chemise noire » en Europe – qui favorise la résistance des micro-organismes à ces précieux médicaments. À l’avenir, nous pourrions manquer d’antibiotiques pour éloigner les superbactéries; les blessures simples – ainsi que les interventions chirurgicales mineures – pourraient se transformer en un risque mortel. C’est pourquoi les chercheurs sont toujours à la recherche de nouvelles molécules capables de lutter contre la résistance aux antibiotiques.

L’idée de s’attaquer aux paresseux, et en particulier à leur fourrure, est venue à l’équipe du Dr Max Chavarria, chercheur à l’Université du Costa Rica, pays où vivent deux espèces de ces mammifères fascinants : les paresseux panachés (Bradypus variegatus ) et les paresseux doigts d’Hoffmann (Choloepus Hoffmanni), ainsi nommés pour le nombre de griffes, que ces merveilleux animaux – favoris du célèbre naturaliste britannique Sir David Attenborough – utilisent pour grimper aux arbres. En effet, ces animaux emblématiques aux mouvements lents ont des fourrures débordantes d’autres organismes, véritable écosystème sur un être vivant, qu’il faut évidemment « tenir à distance » pour ne pas déclencher de potentielles maladies. « Si vous regardez la fourrure du paresseux, il y a du mouvement : vous voyez des papillons de nuit, vous voyez différents types d’insectes… un habitat très étendu », a déclaré à l’Agence France Presse (AFP) le Dr Chavarria, chercheur à l’Université du Costa Rica. servent également à les camoufler -, champignons et multiples bactéries. Dans l’ensemble, c’est un endroit très fréquenté. « Évidemment, quand il y a coexistence de plusieurs types d’organismes, il doit aussi y avoir des systèmes qui les contrôlent », a déclaré le scientifique.

Pour comprendre ce que cela pouvait être, le chercheur et ses collègues ont prélevé des échantillons de fourrure sur une trentaine de spécimens (à trois doigts et à trois doigts) blessés et soignés dans un refuge faunique, le Sloth Sanctuary – anciennement connu sous le nom d’Aviarios del Caribe – fondé en 1992 par Judy Avey-Arroyo et son mari Luis Arroyo. A partir d’analyses en laboratoire, neuf souches de bactéries des genres Brevibacterium et Rothia ont été identifiées qui produisent des molécules capables de lutter contre les maladies, véritables antibiotiques naturels. Leur efficacité est stupéfiante si l’on considère le nombre de paresseux infectés qui sont venus au centre de secours du Costa Rica au cours des trois dernières décennies. « Nous n’avons jamais reçu de paresseux malade, qui a une maladie », a déclaré Mme Avey à l’AFP. « Nous avons hébergé des paresseux qui ont été brûlés par des lignes électriques et avec un bras complètement détruit… mais sans infection. Je pense que peut-être en 30 ans (depuis que nous sommes ouverts), nous avons vu cinq animaux entrer avec une plaie infectée. Cela nous indique donc que quelque chose se passe dans leur écosystème corporel », a ajouté le fondateur du refuge. À ce jour, ils ont hébergé et soigné environ un millier de spécimens.

L’idée est que si les paresseux sont protégés des infections liées aux multiples organismes qui les habitent, alors cette capacité pourrait aussi être transférée à l’homme, en exploitant les molécules antibiotiques naturellement produites sur leur fourrure. Mais proposer un nouvel antibiotique est un processus long et coûteux. Les chercheurs costaricains viennent de commencer leur « chasse », mais ce qu’ils ont découvert est prometteur et pourrait vraiment avoir un impact positif en milieu clinique. En France, chaque année, plus d’un demi-million de personnes développent des infections à l’hôpital – par exemple après une intervention chirurgicale – et environ 8 000 en perdent la vie. À l’avenir, selon les estimations de l’OMS, ces chiffres augmenteront considérablement : 450 000 victimes sont estimées pour la seule France. Une aide précieuse pourrait venir des splendides paresseux, mais il est d’abord important de comprendre à quelles molécules nous avons affaire.

