Apple Bank : Dix ans après, l’idée semble beaucoup moins sortie d’affaire

Cela fait presque une décennie que j’ai suggéré pour la première fois que nous pourrions un jour voir une Apple Bank. Étant donné que même Apple Pay n’existait pas à l’époque, je serai le premier à admettre que cela semblait une idée assez originale à l’époque.

En 2015, cela semblait beaucoup moins exagéré, et les nouvelles d’un milliard de dollars d’hier nous ont encore rapprochés…

Je ne peux pas m’attribuer beaucoup de crédit pour l’article de 2013, étant donné que c’est le PDG de 1st American Card Service qui m’a alerté sur le fait que la technologie Secure Enclave derrière Touch ID était conçue sur mesure pour un service de paiement sécurisé.

Brian Roemmele, PDG de 1st American Card Service, a déclaré que la tentative d’Apple de résoudre le problème de développement d’un système d’accès véritablement sécurisé remonte à une demande de brevet en 2008, mais ce n’était que via la puce A7 – spécialement créée par ARM avec la sécurité des paiements mobiles à l’esprit – que l’entreprise disposait enfin d’une solution de référence. Et ses applications iront bien au-delà du déverrouillage de l’iPhone et des achats iTunes. « Il existe des dizaines d’applications et de cas d’utilisation sur la feuille de route », a-t-il écrit, « et je suis certain qu’une économie de développeurs se construira autour de cette technologie étonnante. L’un des plus clairs est celui des paiements de détail et Apple disposera d’un certain nombre de moyens uniques pour résoudre les vrais problèmes des commerçants et des utilisateurs d’iPhone. Je peux dire que cet aspect de Touch ID sera plus magique que ce que nous avons vu jusqu’à présent.

J’ai simplement extrapolé à partir de là.

Depuis lors, bien sûr, Apple a fait pas mal de pas dans cette direction.

Payer Apple

Lancé un an plus tard, en 2014, Apple Pay est immédiatement devenu le leader de l’espace portefeuille mobile, avec plus d’un million de cartes ajoutées dans les premiers jours. Son principal concurrent, CurrentC, a fermé ses portes deux ans plus tard. En 2020, Apple Pay représentait 5 % des paiements par carte dans le monde.

Une fois Apple Pay lancé, il me semblait que les choses n’allaient probablement pas s’arrêter là, et le fabricant d’iPhone irait de plus en plus loin dans le monde financier. J’ai énuméré sept raisons pour lesquelles je pensais qu’Apple pourrait devenir une banque – même si j’étais optimiste quant au timing.

Argent de pomme

Certains commentateurs répondant à mon article de 2015 pensaient qu’Apple pourrait faire un premier pas dans le secteur bancaire via des paiements entre pairs, et cela s’est effectivement produit avec le lancement d’Apple Cash (à l’origine Apple Pay Cash) en 2017.

Apple a rapidement commencé à rivaliser avec succès avec les acteurs établis – Square, Venmo et PayPal.

Carte Apple

2019 a vu le lancement de la carte Apple. D’autres cartes offraient de meilleures offres de cashback, mais elles se sont avérées incroyablement populaires grâce à la marque Apple, au processus d’inscription le plus simple et le plus rapide au monde et à une excellente gestion de compte via l’application Wallet.

Au début de 2022, la carte n’étant toujours disponible qu’aux États-Unis, la carte Apple a touché près de 7 millions d’utilisateurs. Un rapport suggère que 60% des titulaires de carte l’utilisent comme carte principale.

2023 a vu deux nouveaux lancements de produits financiers…

Apple paye plus tard

Annoncé pour la première fois l’année dernière et dont le lancement est prévu plus tard en 2022, le service Apple Pay Later a été reporté à cette année. Il a commencé un déploiement progressif il y a un peu plus d’un mois.

Comme pour la carte Apple, Apple Pay Later n’offrait pas la meilleure option de financement à court terme, mais encore une fois, la marque, l’inscription indolore et l’accès instantané la rendaient attrayante.

Plus d’informations à ce sujet dans un instant.

Compte d’épargne de la carte Apple

Lancé le mois dernier, le compte d’épargne Apple Card offre un intérêt de 4,15%, composé quotidiennement – un taux attractif pour un compte à accès instantané. Mais encore une fois, l’image de marque et la facilité d’ouverture de compte jouent un rôle important dans l’adoption.

Ce qui était… significatif ! Il aurait attiré des dépôts de 400 millions de dollars le premier jour et aurait atteint près d’un milliard de dollars trois jours plus tard.

Apple a maintenant des licences bancaires

Avec Apple Pay, Apple Card et le compte d’épargne Apple Card, la société Cupertino s’est associée à des banques et sociétés financières existantes. Apple était essentiellement la marque des services réellement offerts par d’autres sociétés.

Beaucoup pensaient que ce serait toujours le modèle d’Apple – utiliser sa marque et son écosystème pour acquérir des clients, prendre une part de ses partenaires, tout en évitant d’avoir besoin de tout type de licence bancaire ou de crédit. Beaucoup de profit, zéro risque, zéro bureaucratie législative.

Mais Apple Pay Later a adopté une approche différente. Ici, Apple a créé une filiale financière – Apple Financing LLC – et cette société a obtenu les licences nécessaires pour exploiter directement certains services bancaires.

Accent accru sur les services

Un développement connexe au cours de la dernière décennie a été l’importance croissante des services pour les résultats d’Apple.

Oui, Apple est peut-être avant tout une entreprise de matériel, mais ses services sont désormais une entreprise massive à eux seuls. Les services génèrent plus de revenus que chacun des Mac, iPad et Wearables.

Et bien sûr, la banque n’est généralement pas une activité très rentable. Mais le secteur des smartphones, ni celui des PC ne le sont pas non plus. S’il y a une entreprise qui sait comment faire des profits quand les autres ne le peuvent pas, c’est bien Apple.

Aujourd’hui, une Apple Bank semble beaucoup moins exagérée

Bien sûr, en 2015, de nombreux commentateurs rejetaient l’idée qu’Apple pourrait un jour devenir une banque.

« La réalité, bien sûr, c’est que cela n’arrivera jamais. Apple est extrêmement prudent lorsqu’il s’agit de s’aventurer dans d’autres domaines. Je pense qu’Apple achète Tesla est 50 fois plus probable qu’Apple ne devienne une banque. « Je ne vois pas cela se produire. Le niveau de contrôle gouvernemental et de réglementation qui accompagne les opérations bancaires n’est pas en ligne avec le MO d’Apple. Apple aime l’innovation et la libre pensée, ce qui est difficile à faire dans une industrie aussi réglementée. « Tous vos arguments sont solides, mais il y a une grande raison pour laquelle cela n’arrivera jamais : Apple n’est pas intéressé à devenir une banque. Apple a vraiment réussi grâce à une seule chose : une mise au point d’une netteté remarquable.

Pourtant, même alors, environ 41% d’entre vous ont convenu qu’Apple deviendrait à un moment donné une banque, avec seulement 30% rejetant l’idée.

Il est maintenant clair qu’Apple veut avancer prudemment, étape par étape, produit par produit, donc mon calendrier de cinq ans était trop ambitieux. Mais maintenant plus que jamais, il me semble qu’il s’agit de l’aboutissement logique d’un portefeuille de produits financiers en croissance constante – Apple Pay Later prouvant que l’entreprise n’a pas peur de s’impliquer dans les licences et réglementations bancaires.

Je maintiens donc mon point de vue selon lequel Apple deviendra un jour (ou, mieux dit, inclura) une banque, même si je m’attends maintenant à ce que le rythme soit plus lent que je ne l’avais imaginé. Je m’attends à ce que l’entreprise suive la même stratégie que pour les produits matériels – cibler les clients premium et ne s’engager que dans les activités bancaires les plus rentables – mais ce ne sera pas la première banque complète à le faire. Devenir une banque en toute légalité n’indique pas que vous devez proposer toutes les activités bancaires, ni proposer des comptes à qui que ce soit.

Oh, et comme cela a été souligné en 2015, Apple Inc (ou Apple Financing LLC) pourrait avoir besoin de conclure une sorte d’arrangement avec Apple Bank for Savings, basée à New York.

Ce que vous dites? Je n’ai pas inclus de sondage en 2013, mais en 2015, les résultats du sondage étaient (combinant « Dans les 5 ans » et « Plus tard ») :

Oui : 41 %

Peut-être : 28 %

Non : 30 %

Voyons comment les chiffres se comparent aujourd’hui. Veuillez répondre au sondage d’aujourd’hui et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

