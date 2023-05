Pratique : le livre relié de Steve Jobs « Make Something Wonderful » offert aux employés d’Apple et de Disney

Les archives de Steve Jobs ont été officiellement introduites l’automne dernier et, en avril, l’organisation a annoncé son premier ouvrage publié, Make Something Wonderful. Bien qu’uniquement disponible sous forme d’ebook téléchargeable pour le grand public, les employés d’Apple et de Disney ont reçu des copies physiques douées… et nous avons pu mettre la main dessus.

Make Something Wonderful est un livre qui rassemble des discours, de la correspondance, des images et plus encore de Steve Jobs. Il comprend également une introduction écrite par Laurene Powell Jobs, ainsi que des extraits de diverses interviews et apparitions différentes que Jobs a faites au fil des ans.

Une collection organisée des discours, des interviews et de la correspondance de Steve, Make Something Wonderful offre une fenêtre sans précédent sur la façon dont l’un des entrepreneurs les plus créatifs au monde a abordé sa vie et son travail. Dans ces pages, Steve partage son point de vue sur son enfance, sur le lancement et l’expulsion d’Apple, sur son passage chez Pixar et NeXT, et sur son ultime retour dans l’entreprise qui a tout déclenché.

L’origine de l’expression « faire quelque chose de merveilleux » est également intéressante. Comme le souligne le site Web officiel des archives, Jobs a déclaré cette phrase lors d’une réunion interne d’Apple : « Je pense que l’une des façons dont les gens expriment leur appréciation au reste de l’humanité est de créer quelque chose de merveilleux et de le diffuser.

Pratique avec le physique ‘Make Something Wonderful’

La version physique du livre Make Something Wonderful est une belle collation de souvenirs de Steve Jobs. Il présente un design relié avec une conception de couverture avant en relief avec le titre du livre, le sous-titre « Steve Jobs dans ses propres mots » et le logo Steve Jobs Archive. Il présente également une image de style Polaroid de Jobs lui-même.

À l’intérieur du livre, vous obtenez le même contenu que dans la version numérique, y compris des images en couleur de Jobs au fil des ans, des captures d’écran d’e-mails et de notes de service, etc.

Pour les employés d’Apple et de Disney, le livre est une merveilleuse collection des réalisations de chaque entreprise (y compris Pixar) au fil des ans. Mais même au-delà de ces employés, ce livre est un incontournable pour les fans et les historiens d’Apple. Même s’il n’y a pas beaucoup d’informations « nouvelles » dans le livre, il représente une belle collection de certains des meilleurs moments – en particulier sous forme physique.

Alors que les archives de Steve Jobs continuent de croître, j’ai hâte de voir la suite. À un moment donné, j’espère voir la sortie officielle de produits physiques et de souvenirs, que ce soit un livre, des affiches ou autre chose.

En attendant, les livres électroniques peuvent être lus dans Apple Books sur votre iPhone, iPad ou Mac. Il peut également être lu dans le navigateur ou téléchargeable au format ePub pour être importé dans votre Kindle, Nook ou tout autre appareil de lecture électronique.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :