Problèmes pour la sonde Juice en route vers Jupiter, mais l’ESA a des solutions

L’antenne radar d’exploration des lunes de la géante gazeuse semble être bloquée sur une broche coincée et ne peut pas être entièrement déployée.

L’antenne RIME (Radar for Icy Moons Exploration) de Juice en attente de déploiement / Crédit : ESA

L’Agence spatiale européenne (ESA) rencontre un problème avec l’un des instruments de la sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), l’engin spatial lancé avec succès le 14 avril dernier et actuellement en route vers Jupiter et ses trois plus grosses lunes, Ganymède, Callisto et Europe. . L’antenne RIME, qui devait être déployée dans la semaine suivant le lancement, semble bloquée et n’a pas encore été complètement déployée, ce qui a suscité quelques inquiétudes. Mais le centre de contrôle de mission interplanétaire, a expliqué l’ESA dans un communiqué, travaille sur diverses solutions.

Problèmes de déploiement de l’antenne RIME de la sonde Juice

Le problème semble être causé par une broche coincée, bloquant le déploiement complet de l’antenne RIME (Radar for Icy Moons Exploration) de 16 m de long. C’est l’un des dix instruments de Juice, parmi les principaux de la mission, capable de sonder à travers la glace des lunes de Jupiter jusqu’à une profondeur de 9 mètres, et donc d’étudier la structure de la surface et du sous-sol des lunes glacées. .

L’antenne, qui devrait se déployer de chaque côté du vaisseau spatial, ne s’est actuellement agrandie que d’environ un tiers de sa taille prévue. Au cas où une goupille la maintiendrait bloquée, l’équipe d’ingénieurs a proposé diverses solutions.

Les prochaines étapes pour déployer complètement l’antenne comprennent un feu de moteur pour secouer un peu le vaisseau spatial, suivi d’une série de rotations qui feront tourner Juice, réchauffant le mât et le radar, qui sont actuellement dans l’ombre froide », a-t-il déclaré. ESA – . Par ailleurs, Juice fonctionne parfaitement après le déploiement et le fonctionnement réussis de ses panneaux solaires critiques et de son antenne à gain moyen, ainsi que de son bras magnétomètre de 10,6 mètres.

Le problème avec RIME est le seul couac signalé lors de la phase de démarrage de Juice, qui devrait durer deux mois. La sonde arrivera dans le système jovien en 2031, où elle commencera sa véritable mission scientifique. « C’est le plus complexe de l’ESA cette décennie », a déclaré Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA, dans une interview lors du 38e Space Symposium, quelques jours après le lancement. Juice apportera des réponses définitives sur la structure interne de Ganymède, Callisto et Europe et donnera l’occasion d’explorer des sujets tels que la possible habitabilité de ces mondes figés. Ce sera également le premier vaisseau spatial à orbiter autour d’une autre lune, une fois qu’il entrera en orbite autour de Ganymède en 2034.

