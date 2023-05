Une étude révèle les 20 mots de passe les plus utilisés ; 83% peuvent être fissurés en une seconde

Avant la Journée mondiale du mot de passe le 4 mai, NordPass a publié un rapport montrant que « les habitudes de mot de passe ont la vie dure » avec une liste des mots de passe les plus utilisés aux États-Unis et dans 29 autres pays. Pour les États-Unis, de nombreux suspects habituels figurent sur la liste, cependant, cette fois-ci, « 123456 » n’est plus le mot de passe le plus populaire. L’étude a également révélé que 83 % de ces mots de passe peuvent être déchiffrés en « moins d’une seconde ».

Pour son étude, NordPass affirme avoir évalué plus de 3 To de données avec l’aide de chercheurs indépendants pour déterminer les 200 mots de passe les plus utilisés dans 30 pays différents.

La société note que « malgré une sensibilisation croissante à la cybersécurité, les vieilles habitudes ont la vie dure. La recherche montre que les gens utilisent encore des mots de passe faibles pour protéger leurs comptes.

Le rapport inclut en fait les 200 mots de passe les plus utilisés pour chaque pays, ci-dessous, nous avons les 20 meilleurs aux États-Unis. Et voici les quatre principaux plats à emporter:

« guest » a battu « 123456 » pour être le mot de passe le plus populaire parmi les Américains en 2022.

Des combinaisons simples de lettres, de chiffres et de symboles, telles que « a1b2c3 », « abc123 » ou « qwerty », sont très populaires aux États-Unis.

Lors de la création de mots de passe, les gens ont tendance à s’inspirer d’expériences culturelles, de tendances de style de vie ou d’événements récents, qu’il s’agisse de sport ou de mode. Par exemple, les noms d’équipes sportives professionnelles américaines (c.-à-d., Detroit Red Wings, Boston Red Sox) ou leurs variantes constituent des mots de passe extrêmement populaires.

83 % des mots de passe les plus courants au monde peuvent être déchiffrés en moins d’une seconde.

Top 20 des mots de passe les plus courants aux États-Unis

invité 123456 mot de passe 12345 a1b2c3 123456789 Mot de passe1 1234 abc123 12345678 qwerty base-ball football inconnu football jordan23 Je vous aime singe ombre g_czechout

Consultez la liste complète des 200 mots de passe les plus courants de chaque pays. Les graphiques incluent également le nombre de fois qu’un mot de passe donné a été trouvé et une estimation du temps qu’il faut pour le déchiffrer.

Conseils de vérification du mot de passe

Le mois dernier, nous avons eu une idée de la force des outils de craquage de mots de passe avec la dernière IA. Même si vous avez de fortes habitudes en matière de mot de passe, ce n’est jamais une mauvaise idée de faire un audit et il est toujours utile de rappeler à vos amis et à votre famille moins férus de technologie de :

Utilisez 2FA/MFA (non basé sur SMs dans la mesure du possible)

Vérifiez votre gestionnaire de mots de passe pour les alertes concernant les mots de passe compromis ou réutilisés (n’utilisez pas le même mot de passe sur différents comptes)

Utilisez des mots de passe générés automatiquement aussi longtemps que possible

Mettez régulièrement à jour les mots de passe, en particulier pour les comptes sensibles

S’abstenir d’utiliser le WiFi public, en particulier pour les comptes bancaires et assimilés

