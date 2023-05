Huawei prépare le terrain pour le méga lancement de la mi-mai 2023

Selon des fuites crédibles, le géant chinois de la technologie Huawei préparerait le terrain pour un événement de lancement important à la mi-mai. Le fabricant devrait dévoiler plusieurs produits attendus lors de l’événement, notamment la Huawei Watch 4, la Huawei MatePad Air et la série MateBook 2023, MateBook X Pro 2023 et MateBook E 2023.

Nous nous attendons à ce que la Huawei Watch 4 soit la principale attraction, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes. The Leaker Uncle Mountain, qui a l’habitude de prédire les mouvements de Huawei, laisse entendre que la série Watch 4 proposera trois modèles. Il y aura probablement au moins un modèle dans cette gamme avec un modem LTE intégré. Le constructeur va embarquer d’autres nouveautés dans ce modèle, équiper une puce NFC pour ouvrir la voie au paiement mobile sans fil, le Wi-Fi 4 (802.11n), un module GPS, et la recharge sans fil jusqu’à 5 watts. Les avancées exactes par rapport à la Watch 3 restent secrètes.

Division tablette-ordinateur portable Huawei 2023

Ensuite, il y a le MateBook X Pro 2023. C’est la nouvelle version de l’ultrabook phare de Huawei. Il est léger et compact et connu pour ses fonctionnalités avancées telles qu’un processeur Intel Alder Lake-P, un écran tactile de 14,2 pouces et deux ports Thunderbolt 4. Les personnes qui aiment la technologie s’attendent à des améliorations importantes dans le modèle 2023.

Le MateBook E, une tablette Windows 2-en-1, reçoit également une mise à jour. La version actuelle dispose d’un écran OLED de 12,4 pouces et peut se transformer en ordinateur portable avec un étui à clavier. La version 2023 est susceptible d’avoir ces fonctionnalités et plus encore.

Le Huawei MatePad Air est un nouveau produit qui fait parler les gens. Il pourrait avoir un modem LTE intégré et une batterie lourde de 8 200 mAh. Nous nous attendons également à ce qu’il soit léger, en s’alignant avec le « Air » dans son nom.

Le grand événement de lancement est prévu pour le 17 mai. C’est une date importante pour Huawei en 2023. En attendant l’événement, Huawei ne dit pas grand-chose, ce qui rend les gens encore plus excités.

