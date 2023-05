Les piments existent depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez

Ils existent depuis au moins 50 millions d’années, et non depuis 15, comme on le pensait auparavant.

Piments exposés au marché / Crédit : Malone

Un ancien fossile de piment est sur le point de réécrire l’histoire épicée des Capsiceae et celle d’autres espèces végétales appartenant à la famille des Solanacées, qui comprend également les tomates, les pommes de terre et les aubergines. Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que les piments avaient évolué en Amérique du Sud, il y a tout au plus 15 millions d’années, mais l’étude de ce fossile récupéré dans la formation de Green River, un trésor géologique le long de ce qui est aujourd’hui la rivière Green dans le Colorado, le Wyoming et l’Utah. , a considérablement repoussé son existence à au moins 50 millions d’années. Et suggérant que les piments étaient effectivement présents en Amérique du Nord à cette époque. En tant que membre des Solanacées, le fossile pourrait donc redéfinir la géographie et la chronologie évolutive de cette famille de plantes, révélant des scénarios alternatifs d’origine et de diffusion.

Les piments rouges existent depuis au moins 50 millions d’années

Le fossile qui a permis d’arriver à ces nouvelles conclusions fait partie d’un groupe de trouvailles dans les collections du musée d’histoire naturelle de l’Université du Colorado, initialement découvert dans les années 1990 même si son identité exacte est restée un mystère pendant des décennies. Cependant, une équipe de botanistes et de paléontologues dirigée par des chercheurs de l’Université du Colorado à Boulder a remarqué un trait solanacé spécifique dans le fossile – de petites pointes à l’extrémité d’une tige fructifère – qui a incité l’étude.

Le fossile de piment conservé au musée d’histoire naturelle de l’Université du Colorado à Boulder / Crédit : UC Boulder

La découverte, publiée dans la revue New Phytologist, montre que la tribu taxonomique des piments (Capsiceae) au sein de la famille des Solanacées est beaucoup plus ancienne et était beaucoup plus répandue qu’on ne le pensait auparavant. Pour le confirmer, également une comparaison avec d’autres fossiles de la Formation de Green River et de Colombie, tous datant de l’époque géologique de l’Éocène (de 34 à 56 millions d’années).

« Ces fossiles de piment rouge correspondent à la chronologie d’un autre fossile trouvé dans la formation d’Esmeraldas en Colombie, révélant que la famille était déjà distribuée à travers les Amériques il y a 50 millions d’années. »

Cependant, les chercheurs ne sont pas sûrs de la forme et de la couleur exactes de cet ancien poivre, qui avait probablement une extrémité plus petite que les poivres modernes. Comme ses proches, il a peut-être été assez épicé, selon Rocío Deanna, chercheur postdoctoral en écologie et biologie évolutive à l’Université du Colorado et auteur principal de l’étude. « La famille est beaucoup plus âgée que nous ne le pensions », a déclaré Deanna, qui est également membre du corps professoral de l’Université nationale de Cordoue.

« De nombreuses découvertes se produisent des décennies après la collecte des spécimens », a ajouté Stacey Smith, auteur principal de l’article et professeur agrégé de biologie évolutive à l’Université du Colorado. Qui sait combien d’autres nouvelles espèces fossiles trouvées dans les musées n’attendent que d’avoir les bons yeux pour les regarder. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :