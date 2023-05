Le prochain produit phare de Redmi pour prendre en charge une nouvelle technologie de charge de 210 W

Dans des nouvelles récentes, un initié chinois vérifié connu sous le nom de Wisdom Pikachu a affirmé que Redmi lancera un nouveau téléphone cette année avec la technologie de charge rapide 210W de nouvelle génération. Cette technologie devrait révolutionner l’industrie des smartphones, car elle permettra aux utilisateurs de recharger leur téléphone en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures.

Le téléphone de nouvelle génération de Redmi avec technologie de charge rapide de 210 W : un changement de jeu dans l’industrie des smartphones ?

Ainsi, selon l’initié, le Redmi Note 12 Explorer Edition a été le premier smartphone à prendre en charge une charge de 210 watts. Cette vitesse de charge permet à la batterie de se recharger complètement en seulement 9 minutes. Il s’agissait d’une amélioration significative par rapport aux vitesses de charge précédentes, qui prenaient souvent des heures pour charger complètement la batterie d’un téléphone.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé sur le nouveau téléphone, l’initié a mentionné que le Redmi K60 Ultra serait commercialisé au cours du second semestre. Selon l’initié, ce téléphone sera plus puissant que tous les produits phares de Snapdragon 8 Gen 2. Il est possible que ce soit le même téléphone qui sera doté de la technologie de charge rapide 210W de nouvelle génération.

Par ailleurs, il convient de noter que l’initié a fait ses preuves en annonçant avec précision les sorties de Xiaomi. En avril, l’initié a annoncé avec précision la sortie du Xiaomi 13 Ultra et l’apparition des tablettes Xiaomi Pad 6 lors de la même présentation.

Donc, si les affirmations de l’initié sont vraies, le nouveau téléphone de Redmi pourrait avoir une technologie de charge rapide de 210 W. Cette technologie pourrait changer l’industrie des smartphones. Il pourrait charger les téléphones très rapidement. Cela pourrait changer la façon dont nous utilisons les smartphones. Nous n’aurons peut-être plus besoin de recharger les téléphones pendant longtemps. Nous devons attendre et voir si Redmi fera ce qu’il promet. Les antécédents de l’initié indiquent que nous pourrions obtenir quelque chose de bien.

