Voici comment libérer de l’espace de stockage sur Android et améliorer les performances

À l’époque, 64 Go de stockage interne, c’était beaucoup. En fait, les téléphones Android étaient livrés avec 16 Go de stockage intégré comme modèle de base. Bien que nous ayons fait un énorme bond en avant à cet égard, les applications, les jeux et les fichiers sont devenus gourmands en stockage. Même avec un 128 Go, vous pouvez vous demander comment libérer de l’espace de stockage sur les téléphones Android !

Heureusement, il existe de nombreuses techniques différentes que vous pouvez adhérer pour libérer de l’espace de stockage sur les appareils Android. Cependant, vous devez savoir que tous ne seront pas efficaces pour éliminer l’encombrement et rendre votre téléphone rapide. Vous vous demandez quelles méthodes fonctionnent le mieux ? Vous pouvez tout apprendre à leur sujet ci-dessous !

Obtenez les applications inutilisées désinstallées pour libérer de l’espace sur votre téléphone Android

Avant toute chose, vous devez examiner les applications installées sur votre téléphone. Bien que cela puisse sembler être le cas, les applications peuvent consommer assez rapidement la mémoire de votre téléphone. Cela devient très évident si vous avez installé une bonne partie des jeux.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de libérer de l’espace de stockage sur les téléphones Android, vous devez d’abord voir les applications ou les jeux dont vous avez le plus besoin. Y en a-t-il que vous n’avez pas utilisé depuis des mois ? Faites-les retirer ! Sur cette note, il existe un moyen simple de vérifier les applications sous-utilisées. Ca fait plutot comme ca:

Ouvrez Google Play Store sur votre téléphone Android Appuyez sur votre profil Cliquez sur « Gérer les applications et l’appareil » Appuyez sur l’onglet « Gérer » qui se trouve en haut de l’écran

Vous devriez voir une liste d’applications qui seront révélées par « récemment mises à jour ». Appuyez dessus et sélectionnez l’option qui filtrera par « le moins utilisé ». Cochez les applications dont vous n’avez plus besoin et appuyez sur l’icône de la corbeille.

Utilisez l’application Files By Google pour libérer de l’espace

Les applications inutilisées ont-elles été prises en charge ? Maintenant, il serait temps de regarder de plus près les fichiers qui se trouvent sur votre téléphone Android. Heureusement, vous n’avez pas besoin de faire grand-chose pour supprimer les fichiers inutiles de votre appareil. Google a une application qui s’en occupera pour vous. Voici les étapes :

Installer l’application Files By Google à partir du Play Store Laissez l’application analyser votre stockage Cliquez sur les options pour supprimer les fichiers inutiles et indésirables de votre téléphone

Enregistrez des photos dans le cloud pour libérer de l’espace de stockage

Si vous êtes comme moi, les photos peuvent occuper environ 50 % du stockage interne total. Ce n’est pas si facile de laisser passer ces moments précieux que vous avez avec vos proches. Mais la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de les supprimer pour libérer l’espace de stockage de votre téléphone Android !

Dans ce cas, vous devez d’abord choisir un service de stockage cloud en ligne. Google Photos et Amazon Photos en sont deux excellents exemples. Ils vous permettent de stocker des photos dans leur qualité d’origine, ce que vous voudriez.

Après avoir téléchargé vos photos sur le stockage en nuage, accédez à votre galerie et supprimez les photos qui n’ont pas besoin d’être disponibles localement. Et compte tenu du fait que vous avez déjà une sauvegarde, vous pouvez même supprimer toutes les photos qui sont déjà dans le stockage en ligne.

Faites vider votre bac/poubelle

Tout comme Windows, Android n’a pas de fonctionnalité pour se débarrasser automatiquement des fichiers que vous avez supprimés. Au lieu de cela, ils restent à l’intérieur de la corbeille/corbeille à moins que l’espace alloué pour la corbeille/corbeille ne soit dépassé. Mais vous pouvez les supprimer manuellement pour libérer instantanément de l’espace de stockage sur Android. Voici les étapes que vous devez suivre :

Allez dans les paramètres de votre téléphone Android Appuyez sur Stockage Rechercher quelque chose appelé Corbeille ou Corbeille Sélectionnez tout et appuyez sur supprimer

Pendant que vous y êtes, vous pouvez voir les photos et les fichiers que vous avez déjà supprimés lors des étapes précédentes. Et après cela, ces fichiers supprimés disparaîtront à jamais de votre téléphone Android. Donc, ce serait le bon moment pour voir si vous avez vraiment besoin de supprimer ces fichiers.

Supprimer WhatsApp Media pour libérer de l’espace de stockage

Sortez-vous beaucoup avec vos amis ? Dans ce cas, vous avez probablement envoyé et reçu de nombreuses photos via WhatsApp. Et si vous avez déjà téléchargé les photos sur le stockage en nuage, il n’est pas nécessaire de les conserver localement. Heureusement, WhatsApp dispose d’une fonctionnalité intégrée pour libérer de l’espace de stockage sur les téléphones Android. Voici les étapes :

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Android Appuyez sur les trois points en haut à droite Sélectionnez le stockage et les données Appuyez sur gérer le stockage Supprimez les fichiers volumineux ou tous les options

Utilisez une carte MicroSD si possible

Oui, tous les téléphones ne sont pas équipés d’un emplacement pour carte MicroSD de nos jours. Mais il existe encore de nombreux téléphones Android dotés de cette fonctionnalité. Si vous utilisez l’un d’entre eux, vous pouvez facilement gonfler le stockage local de votre téléphone avec une carte SD.

Cependant, assurez-vous d’obtenir les cartes MicroSD rapides pour vos téléphones Android. Sinon, il faudra beaucoup trop de temps à votre téléphone pour gérer les fichiers volumineux qui y sont stockés. Si vous avez besoin de suggestions spécifiques, consultez notre aperçu des meilleures cartes MicroSD pour Steam Deck. Ce sont aussi d’excellentes options pour les téléphones Android !

