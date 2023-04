Cancer, bloqué la propagation des métastases cérébrales en laboratoire : « gène cible » découvert

Une équipe de recherche internationale a identifié un gène qui favorise la prolifération des métastases cérébrales. Grâce à une molécule inhibitrice, les scientifiques ont empêché la propagation métastatique dans le système nerveux central des souris.

Crédit : Nature

Découverte d’une possible cible thérapeutique pour empêcher les métastases de diverses formes de cancer de se propager dans le cerveau et le reste du système nerveux central, un événement associé à une aggravation significative de la maladie oncologique et à un mauvais pronostic. Celles du cerveau, en effet, sont incurables. Les métastases, c’est-à-dire les cellules cancéreuses qui commencent à circuler dans le corps et affectent d’autres organes que celui de la tumeur primaire, sont la principale cause de décès par cancer. Pouvoir empêcher sa prolifération et sa propagation serait une réalisation extrêmement importante dans la lutte contre le cancer. Aujourd’hui, les chercheurs ont identifié un gène spécifique associé aux métastases cérébrales, qui, bloqué avec des médicaments ad hoc, pourrait empêcher leur prolifération, sauvant ainsi la vie de nombreux patients. Lors de tests sur des souris, la propagation des métastases dans le système nerveux central a été bloquée.

La cible thérapeutique potentielle a été identifiée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques portugais de la faculté de médecine de l’université de Lisbonne, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du département de neurochirurgie et du laboratoire de neuropathologie de l’hôpital de Santa Maria, de l’université allemande Cancer Consortium de la Faculté de Médecine et de l’Hôpital Universitaire de Düsseldorf (Allemagne) et de plusieurs autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Claudia C. Faria, professeur à l’Institut de médecine moléculaire (IMM) « João Lobo Antunes » de l’Université de Lisbonne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir « chassé » les phénomènes moléculaires récurrents liés aux métastases cérébrales. Grâce au séquençage de l’ARN de trente patients présentant des métastases au système nerveux central, les chercheurs ont identifié la régulation à la hausse d’une protéine exprimée par le gène homonyme appelé UBE2C, « qui assure la transition correcte de la métaphase à l’anaphase, à travers différentes origines tumorales primaires » , comme expliqué dans le résumé de l’étude. En termes simples, il favorise la mitose des cellules cancéreuses.

Pour confirmer le rôle de ce gène, le professeur Faria et ses collègues ont impliqué 89 autres patients présentant le même état clinique ; des enquêtes ont montré que la régulation à la hausse de l’UBE2C est associée à une aggravation du pronostic. Des études sur des modèles murins (souris) ont également montré que des niveaux élevés de la protéine exprimée par le gène UBE2C catalysent la prolifération des métastases cérébrales. Plus précisément, « une large diffusion leptoméningée » est déterminée. Après avoir déterminé le rôle central de ce gène, les scientifiques ont recherché des centaines de médicaments déjà approuvés et d’autres composés capables d’inhiber l’action de l’UBE2C. « Nous avons testé 650 médicaments déjà approuvés pour une utilisation par les patients par la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis) ou utilisés dans des essais cliniques de phase 3 ou 4, et avons identifié une petite molécule inhibitrice qui diminue les niveaux d’UBE2C et empêche la propagation des cellules cancéreuses dans le système nerveux central, lorsqu’il est administré à un stade précoce de la maladie », a déclaré la co-auteure de l’étude, Eunice Paisana, dans un communiqué de presse. La molécule en question s’appelle le dactolisib (c’est un double inhibiteur de PI3K/mTOR) et si elle est utilisée précocement chez la souris elle prévient le développement des métastases leptoméningées induites par le gène UBE2C.

La découverte pourrait conduire à un traitement potentiellement révolutionnaire capable de bloquer les métastases cérébrales, mais il s’agit d’investigations préliminaires sur des souris et avant d’atteindre des essais cliniques (essais humains), un très long processus est nécessaire pour déterminer son efficacité et sa sécurité. « Notre objectif au cours de ces recherches a toujours été de contribuer à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Dans notre équipe, nous étudions des échantillons biologiques de patients pour générer des connaissances qui pourraient contribuer à la pratique clinique à l’avenir », a précisé le Dr Paisana. Le professeur Faria souligne que les métastases cérébrales sont « la principale cause de morbidité et de mortalité associées au cancer » et que de nouvelles thérapies doivent être trouvées. Les détails de la recherche « UBE2C favorise la dissémination leptoméningée et est une cible thérapeutique dans la maladie métastatique cérébrale » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Neuro-Oncology Advances.

