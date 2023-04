Pourquoi Google paie Apple des milliards de dollars par an

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Google verse chaque année des milliards de dollars à Apple ? Non, ce n’est pas parce qu’ils sont de mèche pour conquérir le monde (du moins, nous ne le pensons pas). La vérité est assez fascinante et concerne le fonctionnement de notre monde numérique.

Pourquoi Google et Apple ont besoin l’un de l’autre

Vous voyez, Google est le moteur de recherche le plus populaire au monde, et ils gagnent une tonne d’argent grâce à la publicité.

Il n’est pas surprenant que Google ait un quasi-monopole sur le marché mondial des moteurs de recherche (selon StatCounter), avec plus de 90 % des parts, étant donné que presque personne ne remplace son moteur de recherche par défaut par des alternatives comme Bing ou DuckDuckGo.

Cependant, pour que leurs publicités atteignent le plus de personnes possible, elles doivent être diffusées sur autant d’appareils et de plates-formes que possible. Et c’est là qu’Apple entre en jeu.

Apple est l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde et possède une base d’utilisateurs massive. En fait, il existe plus d’un milliard d’appareils Apple actifs. C’est un public massif sur lequel Google peut puiser. Mais comment font-ils ?

La réponse réside dans le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Lorsque vous recherchez quelque chose sur votre iPhone ou iPad, le moteur de recherche par défaut est défini sur Google. Cela indique que chaque fois que quelqu’un recherche quelque chose sur un appareil Apple, Google obtient une part de l’action.

Mais voici le hic : Apple pourrait facilement changer le moteur de recherche par défaut pour un autre fournisseur, comme Bing ou Yahoo. Ainsi, afin de conserver son emprise sur cette précieuse audience, Google paie chaque année des milliards de dollars à Apple pour conserver Google comme moteur de recherche par défaut.

Combien, vous pouvez demander. Selon le rapport du Wall Street Journal, le montant estimé pour 2020 était d’environ 8 à 12 milliards de dollars.

Pendant ce temps, selon Forbes, le chiffre pour 2021 était estimé à près de 15 milliards de dollars, et il devrait passer à 18-20 milliards de dollars en 2022.

Une situation gagnant-gagnant pour tout le monde

C’est une situation gagnant-gagnant pour les deux entreprises. Apple obtient une part des revenus publicitaires générés par les recherches Google sur ses appareils, et Google a accès à un public massif qu’il n’aurait pas autrement.

Pourquoi je pense que Google marche sur une corde raide

Le partenariat d’un milliard de dollars entre Google et Apple pourrait être compromis en raison de la popularité croissante de Microsoft au cours des deux derniers mois.

Microsoft a choqué le monde il y a quelques mois en intégrant ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.

L’adoption soudaine et agressive de la recherche par IA par Microsoft a pris Google au dépourvu, et le succès de cette approche a amené Samsung à envisager de passer à Bing comme moteur de recherche par défaut.

Au cas où les gens deviendraient plus enclins à essayer Bing, Apple pourrait tirer parti de cette opportunité en faisant pression sur Google pour augmenter les redevances qu’il verse.

Si Google refuse, Microsoft serait impatient de surenchérir sur Google et de faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple, accélérant ainsi son adoption.

Google a cependant introduit sa propre IA, surnommée Google Bard, pour rivaliser avec ChatGPT, nous devrons donc garder un œil attentif sur la façon dont tout cela affecte le partenariat avec Apple.

Donc, voilà, le secret de la raison pour laquelle la société appartenant à Alphabet verse à Apple des milliards de dollars par an. C’est un exemple fascinant du fonctionnement du monde numérique et de la façon dont deux entreprises technologiques géantes peuvent collaborer pour créer un partenariat mutuellement bénéfique.

En conclusion, la prochaine fois que vous chercherez quelque chose sur votre iPhone, rappelez-vous que vous faites partie d’un immense écosystème qui s’étend sur le globe et que Google et Apple travaillent en coulisses pour que tout se produise.

