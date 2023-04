Oppo F21 Pro vs Vivo Y35 : ces téléphones sont-ils les mêmes ?

Oppo et Vivo ont acquis une grande renommée grâce aux incroyables Oppo F21 Pro et Vivo Y35. Leur notoriété nous a poussé à faire un comparatif Oppo F21 Pro vs Vivo Y35. Les deux marques chinoises se dominent avec chaque smartphone qu’elles sortent. Les smartphones mentionnés ci-dessus ont beaucoup en commun, et en même temps, ils ont aussi des différences.

Par exemple, les conceptions des caméras sont très identiques. Cependant, il existe de nombreuses différences en ce qui concerne les fonctionnalités. La plupart d’entre nous peuvent être dupés si ces smartphones sont livrés sans le nom de la marque. Cela nous a incités à créer un guide utile pour vous assurer que vous pouvez reconnaître ces téléphones chaque fois que vous les voyez.

Oppo F21 Pro contre Vivo Y35 :

Il s’agit d’une comparaison fonctionnalité par fonctionnalité pour s’assurer que tous les angles de ces smartphones sont couverts. Commençons par notre comparatif Oppo F21 Pro vs Vivo Y35 :

L’Oppo F21 Pro mesure 159,9 x 73,2 x 7,5 mm et pèse environ 175 grammes. Le smartphone est étanche IPX4 et dispose d’une double Nano-SIM. Le Vivo Y35, quant à lui, mesure 164,3 x 76,1 x 8,3 mm. Il pèse 188 grammes, ce qui le rend légèrement plus lourd que le F21 Pro. Le téléphone est étanche à la poussière et à l’eau IP5X et IPX4. Il dispose d’une double Nano-SIM. La particularité du Y35 est qu’il a un cadre en plastique et du verre à l’avant et à l’arrière.

Affichage: Oppo F21 Pro gagne

En termes d’affichage, l’Oppo F21 Pro marque plus de points. Le smartphone utilise la technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Vous pouvez atteindre une luminosité de 600 à 800 nits. Le téléphone a un bel écran de 6,43 pouces avec un rapport écran/corps de 85,3 %. Le F21 Pro a une résolution d’écran de 1080 x 2400 pixels.

D’autre part, le Vivo Y35 dispose d’un écran LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 550 nits. L’écran mesure 6,58 pouces et a un rapport écran/corps de 83,4 %. Il existe également une résolution d’écran de 1080 x 2400 pixels. Dans la comparaison Oppo F221 Pro vs Yivo Y35, le Yivo Y35 est à la traîne en termes d’affichage.

L’aspect le plus important d’un smartphone est le système d’exploitation et son processeur. Ils sont tous deux responsables de bonnes et solides performances. L’Oppo F21 Pro est livré avec le système d’exploitation Android 12. Il dispose également d’un Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G. Le smartphone dispose d’un processeur octa-core (4 x 2,4 GHz).

Le Vivo Y35 est livré avec le système d’exploitation Android 11 alimenté par Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G. Le processeur octa-core (4 x 2,4 GHz) reste le même que dans le F21 Pro.

Mémoire : Y35 offre plus d’options de mémoire

Un autre aspect important de notre comparatif Oppo F21 Pro Vs Vivo Y35 est la mémoire. L’Oppo F21 Pro est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Vous pouvez également étendre le stockage avec une puce micro SDXC. D’autre part, le Y35 dispose de 4 Go/8 Go de RAM et de 64/128 Go de stockage interne. Vous pouvez acheter ce téléphone avec différentes configurations de mémoire. Vous pouvez également étendre la mémoire interne en ajoutant une puce micro SDXC.

L’Oppo F21 Pro dispose d’une caméra arrière de 64 MP avec un microscope de 2 MP, une profondeur de 2 MP avec flash LED, HDR et fonction panorama. À l’avant, il y a un appareil photo large de 32 MP avec des fonctions panoramiques et HDR. Le téléphone peut également enregistrer des vidéos 1080p à 30 ips.

D’autre part, le Y235 est livré avec un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière. Il existe également une macro de 2 MP et une profondeur de 2 MP avec la possibilité de capturer les meilleures photos avec un flash LED.

L’Oppo F21 Pro est livré avec une batterie au lithium polymère. Il y a une batterie non amovible de 4500 mAh qui peut être complètement chargée en une heure grâce au support de charge rapide de 33 W. D’autre part, il y a une batterie au lithium polymère de 5000 mAh. Avec la prise en charge de la charge rapide de 44 W, vous pouvez charger 70 % de cette batterie non amovible en seulement 34 minutes.

