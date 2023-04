7 cas de diabète sur 10 sont dus à une mauvaise alimentation

C’est ce que révèle une nouvelle recherche publiée dans Nature Medicine qui a examiné les habitudes alimentaires dans 184 pays.

Une mauvaise alimentation cause plus de 14,1 millions de cas de diabète de type 2 chaque année, soit plus de 70 % des nouveaux diagnostics dans le monde. C’est ce que révèle une nouvelle recherche publiée dans Nature Medicine qui s’est penchée sur les habitudes alimentaires de 184 pays, d’où ressortent les facteurs alimentaires responsables de la forme la plus répandue de diabète. L’analyse, qui était basée sur des données collectées entre 1990 et 2018, a mis en évidence comment les 184 pays inclus dans l’enquête ont enregistré une augmentation des cas de diabète au cours de la période d’étude, soulignant la gravité globale du problème, qui correspond à une augmentation de conditions de santé associées, telles que l’obésité et le risque de maladies cardiovasculaires.

Sur les onze facteurs alimentaires différents que les chercheurs ont évalués, trois en particulier se sont révélés les plus importants : pas assez de grains entiers, trop de riz et de blé raffinés et trop de viande transformée. D’autres facteurs, tels que ne pas manger suffisamment de noix ou de graines, ou de légumes non féculents, semblent avoir moins d’impact sur les nouveaux cas de la maladie. « Notre étude suggère que les glucides de mauvaise qualité sont une cause majeure du diabète de type 2 attribuable à l’alimentation dans le monde et avec des variations importantes selon les pays et au fil du temps », a déclaré l’auteur principal Dariush Mozaffarian, professeur Jean Mayer de l’Université de Californie. Science et politique à l’Université Tufts de Boston, Massachusetts – . Ces découvertes neuves indiquent les secteurs critiques pour l’attention nationale et globale pour améliorer la nutrition et pour réduire le fardeau dévastateur du diabète.

Fardeau proportionnel du diabète de type 2 attribuable à une alimentation sous-optimale conjointement et pour chaque facteur alimentaire individuel dans le monde en 2018 / Crédit : Nature Medicine

Qu’est-ce que le diabète de type 2 et comment l’alimentation l’affecte

Le diabète de type 2 se caractérise par une résistance des cellules de l’organisme à l’insuline, une hormone essentielle au maintien d’une glycémie normale. Les estimations montrent qu’au cours des quarante dernières années, le nombre de personnes atteintes de diabète est passé d’environ 100 millions à plus de 500 millions dans le monde, faisant peser une charge croissante sur les individus, les familles et les systèmes de santé.

Au cours de la période d’étude, l’Europe centrale et orientale et l’Asie centrale, en particulier la Pologne et la Russie, où les régimes alimentaires ont tendance à être riches en viande rouge, viande transformée et pommes de terre, ont enregistré le plus grand nombre de cas de diabète de type 2 liés à l’alimentation. L’incidence était également élevée en Amérique latine et dans les Caraïbes, en particulier en Colombie et au Mexique, où les maladies métaboliques étaient attribuées à une forte consommation de boissons sucrées, de viande transformée et à une faible consommation de céréales complètes.

À l’inverse, les régions où l’alimentation a eu le moins d’impact sur les cas de diabète de type 2 sont l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne, bien que les augmentations les plus importantes liées à une mauvaise alimentation aient été observées en Afrique subsaharienne. Parmi les 30 pays les plus peuplés étudiés, l’Inde, le Nigéria et l’Éthiopie comptaient le moins de cas de diabète de type 2 liés à des régimes alimentaires malsains.

L’analyse a également révélé qu’une mauvaise alimentation est plus clairement liée aux cas de diabète chez les hommes que chez les femmes et semble avoir un impact plus important chez les jeunes que les personnes âgées et dans les zones urbaines plutôt que rurales.

Sept cas sur 10 causés par une mauvaise alimentation

D’après l’enquête, qui s’appuie sur des données de la base de données sur l’alimentation mondiale, ainsi que sur des données démographiques provenant de plusieurs sources, des estimations mondiales sur l’incidence du diabète de type 2 et des données sur l’impact des choix alimentaires sur les personnes atteintes d’obésité et de diabète de type 2, il a également ont constaté que, par rapport à d’autres études récentes – dont les estimations indiquaient qu’environ quatre cas de diabète de type 2 sur 10 sont attribuables à une alimentation sous-optimale – une mauvaise alimentation est responsable de sept cas de diabète de type 2 sur 10, donc un pourcentage beaucoup plus élevé qu’auparavant pensée.

Selon l’équipe de recherche, dirigée par Meghan O’Hearn, qui a mené la recherche alors qu’elle était doctorante à la Friedman School et travaille actuellement en tant que directrice de l’impact pour l’institut Food Systems for the Future, cet écart peut être attribué aux nouvelles informations. utilisées pour l’analyse, y compris la consommation de céréales raffinées, qui était un contributeur majeur au fardeau du diabète. « Ces résultats peuvent aider à éclairer les priorités nutritionnelles des cliniciens, des décideurs et des acteurs du secteur privé, car ils encouragent des choix alimentaires plus sains qui combattent cette épidémie mondiale », a déclaré O’Hearn. Non maîtrisé et avec une incidence à la hausse attendue, le diabète de type 2 continuera d’avoir un impact sur la santé de la population, la productivité économique, la capacité du système de santé, ainsi que de creuser les inégalités en matière de santé dans le monde.

