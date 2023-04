Les derniers détails de Google Pixel 7A sont là !

Alors que l’événement de lancement de Google I/O approche à grands pas, les appareils Google tant attendus sont sur le point de se mettre à couvert. Comme pour les fuites précédentes, l’événement roulera les rideaux sur le Google Pixel Fold, la Pixel Tablet et, surtout, le Google Pixel 7A. Mais vous n’avez vraiment pas besoin d’attendre l’événement pour tout savoir sur le prochain mid-ranger.

La fiche technique « finale » du Google Pixel 7A a fuité. Certaines des rumeurs précédentes concernant l’appareil de milieu de gamme ont été confirmées avec lui. La nouvelle fuite de spécifications a également mis en lumière certains des détails qui étaient autrefois inconnus. Et dans l’ensemble, l’appareil s’est transformé en un téléphone phare décent pour 2023.

La liste complète des spécifications de Google Pixel 7A est sortie !

Les derniers détails proviennent d’un pronostiqueur très connu Yogesh Brar. Publiée par 91Mobiles, la fuite a confirmé l’utilisation du SoC Tensor G2 de deuxième génération et une augmentation de la RAM à 8 Go. Ces deux éléments sont les principaux points forts en ce qui concerne les mises à niveau apportées par le nouveau téléphone par rapport au prédécesseur.

En plus de cela, la nouvelle liste de spécifications a confirmé que le Pixel 7A utilisera un écran de 6,1 pouces. Selon les dernières rumeurs, l’écran sera cadencé à 90 Hz. Cela permettra au téléphone de milieu de gamme de correspondre à l’affichage du Pixel 7. Même si la fuite de spécifications n’a fourni aucune nouvelle image, nous savons que l’empreinte sera similaire à celle du Pixel 6a.

Passant aux nouveaux détails, la nouvelle fuite de spécifications du Google Pixel 7A a partagé la capacité de la batterie. Selon lui, le téléphone disposera d’une cellule de 4400 mAh, qui est une mise à niveau de la cellule interne de 4355 mAh utilisée par Google pour le Pixel 7. Bien que l’augmentation de la capacité ne soit pas si importante en comparaison.

De plus, la nouvelle fuite a mis en lumière la capacité de charge filaire. Il semble que le Pixel 7A bénéficiera d’un coup de pouce en termes de vitesse de charge. Autrement dit, il prendra en charge une charge de 20 W. En comparaison, le Pixel 6A avait une vitesse de charge filaire de 18 W. Il s’agit d’une autre mise à niveau petite mais accueillante du nouvel appareil de milieu de gamme.

Mais la grande amélioration sur le Pixel 7A serait le système de caméra. Selon les spécifications divulguées, le capteur principal du prochain appareil sera un capteur 64MP. Pour le capteur ultra large, Google a apparemment opté pour un capteur 13MP. En d’autres termes, par rapport au 6A, Google met à niveau le système double arrière du Pixel 7A.

Enfin, en termes de tireur de selfie, le Pixel 7A sera doté d’un capteur de 10,8 MP. Selon la fuite précédente, ce tireur de selfie permettra le déverrouillage du visage basé sur un logiciel. Si tel est le cas, ce sera une autre mise à niveau majeure du Google Pixel 6A.

Caractéristiques complètes de Google Pixel 7A

Affichage : 6,1 pouces / 90 Hz

Mémoire : 8 Go LPDDR5

Jeu de puces : Tenseur G2

Stockage : 128 Go UFS 3.1

Appareil photo principal : 64MP

Appareil photo secondaire : 13 MP ultra large

Caméra selfie : 10,8 MP

Charge : charge filaire 20 W et charge sans fil

Batterie : 4 400 mAh

Logiciel : Androïd 13

Prix, disponibilité et options de couleur

Avec la nouvelle fuite de spécifications, nous avons maintenant une idée précise de ce à quoi s’attendre du Google Pixel 7A. Et si vous recherchez des détails supplémentaires, le téléphone devrait faire ses débuts avec un prix de 499 $ et devrait être lancé le 11 mai. Vous pouvez saisir le téléphone dans les coloris Cotton, Carbon et Artic Blue.

Dans l’ensemble, il semble que Google ait décidé de cannibaliser la gamme Pixel 7 pour proposer un téléphone d’entrée de gamme pour la série. Et à en juger par les spécifications, le téléphone restera en effet solide aux côtés de la prochaine série Pixel 8. Nous vous tiendrons au courant si plus d’informations arrivent.

