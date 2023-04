Parce que les femmes ont un intestin grêle beaucoup plus long que les hommes

En disséquant 45 cadavres, les scientifiques ont déterminé que les femmes avaient un intestin grêle « constamment et significativement » plus long que les hommes. La raison la plus plausible selon les experts.

Les femmes ont un intestin grêle nettement plus long que les hommes. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude d’anatomie dans laquelle les dimensions et les volumes de divers organes ont été comparés, non seulement entre les femelles et les mâles d’êtres humains mais aussi d’autres espèces. En ce qui concerne l’Homo sapiens, les scientifiques se sont concentrés sur les cadavres de 45 personnes, 24 hommes et 21 femmes, qui ont été disséqués précisément pour faire ressortir d’éventuelles différences morphologiques. Il n’est pas surprenant que les études de ce type ne fassent que s’approfondir aujourd’hui, étant donné qu’une grande partie des recherches anatomiques du passé ne reposait que sur les cadavres de mâles (de race blanche). Plusieurs médecins et chercheurs tentent de combler cette lacune en développant des modèles d’anatomie humaine résolument plus complets, qui représentent pleinement la diversité. Il ne s’agit pas seulement de cohérence scientifique, car ces différences peuvent se refléter dans la nécessité de plans de traitement spécifiques.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la North Carolina State University, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Bureau des affaires curriculaires, a montré que les femmes ont un intestin grêle nettement plus long que les hommes.- Duke University School of Medicine, University of Minnesota Department of Sciences vétérinaires et biomédicales, et SNA International pour l’agence comptable Defense POW/MIA. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Erin A. McKenney, professeur au Département d’écologie appliquée de l’Université de Raleigh, ont impliqué plusieurs étudiants en médecine et en médecine vétérinaire dans l’étude qui ont collecté des données morphologiques lors d’examens d’autopsie. Outre les 45 cadavres, 10 rats (Rattus norvegicus), 10 porcs (Sus scrofa) et 10 ouaouarons (Lithobates catesbeianus) ont été disséqués.

Pour le tractus gastro-intestinal, les chercheurs ont découvert que la longueur des organes et des structures « varie considérablement avec la stratégie d’alimentation ». Par exemple, ils ont déterminé que chez l’homme, il existe une corrélation entre le volume du foie et la longueur de l’appendice et du côlon, ainsi qu’entre les longueurs de l’intestin grêle et du côlon, qui ont été qualifiées de « probablement les plus vitales en l’intestin pour l’absorption des nutriments ». En comparant les données recueillies, une différence morphologique intéressante est apparue entre l’intestin grêle des hommes et celui des femmes, qui s’est avéré être « constamment et significativement plus long » chez ces dernières.

Plus précisément, en moyenne, l’intestin grêle des hommes mesurait un peu plus de 4 mètres de long, tandis que celui des femmes mesurait environ 30 centimètres de plus. Nous rappelons que l’intestin grêle, divisé en duodénum, ​​jéjunum et iléon, a pour tâche de compléter le processus de digestion et est recouvert de villosités intestinales responsables de l’absorption des nutriments introduits avec les aliments, comme l’explique l’Institut Humanitas. Mais qu’est-ce qui cause cette différence de longueur entre les mâles et les femelles ? Les scientifiques émettent l’hypothèse qu’il est lié à la grossesse et à l’allaitement ; Parce qu’elles nécessitent une dépense d’énergie importante, avoir un intestin grêle plus long peut être inestimable pour que les femmes absorbent plus de lipides et d’autres nutriments.

Des scientifiques de l’hôpital universitaire de Limerick (Irlande) ont récemment découvert un véritable nouvel organe dans notre tractus gastro-intestinal, le mésentère (pli du péritoine), tandis que des scientifiques américains de l’université de New York ont ​​défini certaines couches de tissu conjonctif présentes dans diverses parties du corps. . L’année dernière, de nouvelles cellules profondes dans nos poumons, les «cellules sécrétoires des voies respiratoires respiratoires» ou RASC, ont également été identifiées, impliquées par exemple dans les dommages causés par le tabagisme et des conditions médicales telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Les détails de la nouvelle recherche « Diversité cachée : morphologie fonctionnelle comparative des humains et d’autres espèces » ont été publiés dans la revue scientifique PeerJ.

