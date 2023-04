Pratique : le nouveau moniteur Ergo Arm 4k de 32 pouces de BenQ, conçu pour les concepteurs

L’une des plus grandes plaintes que j’entends des utilisateurs d’Apple lorsqu’il s’agit de créer une configuration de bureau est qu’il est difficile de trouver un moniteur abordable conçu pour les Mac. La plupart des moniteurs abordables manquent de précision des couleurs et finissent par avoir une teinte ou une teinte différente par rapport aux écrans des MacBook. Ensuite, lorsque vous souhaitez obtenir un bel affichage aux couleurs corrigées, vous devez dépenser plus de 1 000 $. Mais il existe enfin une option beaucoup plus abordable et qui vous offre tout ce que ces écrans plus chers vous offrent. Le nouveau bras ergonomique BenQ 4k de 32 pouces mérite d’être considéré !

L’affichage

Comme je l’ai mentionné, trouver un écran aux couleurs précises pour Mac qui ne coûte pas un bras et une jambe est difficile à trouver. Ce moniteur BenQ change enfin cela ; il a tout ce dont vous auriez besoin pour utiliser cet écran pour des tâches créatives. Parlons de toutes les certifications de couleur et de toutes les fonctionnalités de cette chose :

Dalle IPS de 31,5 pouces

4k (3840 x 2160) avec 140 PPP

Prise en charge HDR 10 avec une luminosité maximale de 350 nits

Contraste natif 1000:1

Angles de vision de 178°

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Format d’image 16:9

99 % de la gamme de couleurs sRGB

revêtement antireflet

Fondamentalement, ce que tous ces chiffres signifient, c’est qu’il est fait en pensant au créateur. Tout est question de précision des couleurs et de pouvoir faire confiance à ce que vous regardez.

Compatibilité MacBook

BenQ a positionné le moniteur PD3205 en tant que premier moniteur de concepteur et de créateur. Il est destiné à être utilisé pour éditer des vidéos, manipuler des photos, regarder du contenu 4k et être capable de gérer une large gamme de couleurs. Le moniteur est livré avec des modes de visualisation prédéfinis qui peuvent être modifiés à l’aide du G2 Hotkey Puck inclus, ce qui s’est avéré très utile. Personnellement, j’utilise le moniteur en mode M-Book pour profiter de la compatibilité Mac. Cela rapprochera le moniteur autant que possible de ce que l’écran du Macbook affiche réellement. Mais il a aussi :

Mode d’animation

Mode CAO/FAO

Mode Dualview (mon préféré)

Mode chambre noire

Connectivité

Si vous recherchez une solution de moniteur pouvant également servir de concentrateur USB-C ou Thunderbolt, ce moniteur vous couvrira. Il a toutes les entrées auxquelles vous pouvez penser.

A l’arrière :

Port Thunderbolt 3 PD avec alimentation de 90 W

Port d’affichage

HDMI 2.0

Micro USB pour G2 Puck

USB type B (2)

USB type A Gen3.2 (2)

Puis à côté :

USB de type C pour les données

USB type A Gen3.2

Prise casque 3,5 mm

Je suis un grand fan de la solution à câble unique lorsque j’utilise des écrans avec des ordinateurs portables. Il vous suffit de brancher le moniteur sur l’alimentation et d’utiliser le câble Thunderbolt 3 inclus (qui mesure 1,5 pied) pour vous connecter à votre ordinateur, et vous êtes prêt à commencer à travailler.

Bras ergonomique

Enfin, parlons du bras ergonomique fourni avec l’écran. Ce bras ergonomique est un énorme point d’emphase et de fierté pour BenQ ; Je veux dire, c’est dans le nom du produit ! L’installation est extrêmement simple – il suffit de fixer le bras à votre bureau avec la pince incluse. Vous pouvez le fixer sur une surface d’environ quatre pouces d’épaisseur. Mon bureau ne fait qu’un pouce d’épaisseur, donc l’ajustement n’a posé aucun problème. Une fois le bras attaché, il vous suffit de saisir le moniteur et de le fixer au bras, et vous avez terminé. Il m’a fallu environ deux minutes pour passer de la boîte à l’installation complète sur mon bureau.

Le bras est extrêmement bien construit. Il est suffisamment robuste pour ne pas bouger tout seul, mais suffisamment léger pour être facile à déplacer d’une seule main. Vous pouvez régler la hauteur du moniteur (comme vous pouvez le voir dans ma configuration, il semble qu’il flotte au-dessus de mon support Grovemade), vous pouvez déplacer le moniteur de gauche à droite et vous pouvez également le faire pivoter. Fondamentalement, n’importe quelle orientation ou position sur laquelle vous avez besoin du moniteur, il pourra le faire.

Une dernière fonctionnalité intéressante est que votre bras vous permet de passer à travers et de couvrir vos câbles pour un look épuré de gestion des câbles !

Prix ​​et disponibilité

Le BenQ PD3205UA est actuellement disponible pour 749 $. Cela comprend le moniteur, le bras ergonomique, le G2 Hotekey Puck, un câble Thunderbolt, un câble de port d’affichage et un câble HDMI. Il n’y a aucun autre moniteur qui vous offre autant de valeur pour ce prix, en particulier dans l’espace Apple.

Conclusion

Si vous recherchez un moniteur conçu pour les créatifs et qui ne vous ruinera pas, vous devriez envisager le nouveau BenQ PD3205UA. C’est une excellente solution de câble unique qui est fidèle aux couleurs, vous donne toutes les cloches et sifflets nécessaires, et a une apparence et une sensation de qualité supérieure lorsque vous l’utilisez à votre bureau. Cela a été une mise à niveau substantielle par rapport à ce que j’utilisais auparavant, en particulier pour mon flux de travail.

Qu’en penses-tu? Est-ce que 750 $ est un prix équitable pour ce moniteur? Quel moniteur utilisez-vous actuellement pour la configuration de votre bureau ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :