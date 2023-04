Comment fonctionne le prêt en ligne ?

Votre bibliothèque locale peut également proposer des prêts en ligne. Vous pouvez emprunter des supports numériques ici, un peu comme vous emprunteriez des livres physiques, des films et des livres audio. Avec quelques restrictions – mais de nombreuses possibilités. Nous vous donnons un aperçu simple.

Qu’est-ce que l’Onleihe de toute façon ?

L’Onleihe est le forfait média de votre bibliothèque municipale. Vous y trouverez des livres, des magazines, de la musique, des films et des cours en ligne – le tout gratuitement.

Contrairement à Netflix, Disney+ ou Audible, cependant, les prêts sont limités – un utilisateur ne peut emprunter qu’une seule copie d’un titre eLibrary à la fois. Par exemple, si vous souhaitez lire « Les Seigneurs de Winterfell » mais que toutes les copies numériques sont déjà en prêt, vous devrez attendre que le livre soit de nouveau en stock.

De quoi ai-je besoin pour pouvoir utiliser Onleihe ?

Bien qu’Onleihe soit gratuit, vous avez besoin de quelques éléments pour utiliser le service en ligne :

une carte de bibliothèque municipale

un code d’accès Onleihe que la bibliothèque vous remettra sur place

un appareil de lecture – tel que votre PC, tablette, smartphone ou idéalement un lecteur de livre électronique

Comment puis-je m’inscrire à Onleihe?

Vous devez d’abord vous inscrire à l’Onleihe. Si vous avez votre code d’accès Onleihe et le numéro d’utilisateur de votre carte d’identité, rendez-vous sur la page d’aide Onleihe et accédez à votre état et à la bibliothèque municipale.

La page d’aide Onleihe vous amène rapidement à la bonne bibliothèque.

Une fois que vous avez trouvé votre bibliothèque, vous arriverez sur la page de connexion, où vous entrez votre numéro de bibliothèque et votre code d’accès.

Comment puis-je emprunter des médias à Onleihe ?

Si vous êtes connecté, vous verrez les différents types de médias : eBook, eMagazine, ePaper, eAudio, eMusic, eVideo et eLearning.

Étant donné que chaque bibliothèque achète son stock de bibliothèque en ligne individuellement, la sélection et la quantité de titres disponibles varient considérablement. En particulier, les nouvelles versions peuvent être empruntées immédiatement – ce que vous pouvez voir par le bouton « Réserver ».

Étant donné que chaque utilisateur peut s’inscrire à la liste de réservation ici et que l’Onleihe la traite l’un après l’autre, il peut arriver que vous deviez attendre jusqu’à six mois pour certains titres.

Emprunté – parfois six mois à l’avance.

Pour afficher tous les titres disponibles, dépliez l’onglet « Filtre », cliquez sur le curseur « Disponibilité » et enfin cliquez sur le bouton « Appliquer ». L’Onleihe ne vous montre que les médias que vous pouvez emprunter immédiatement.

Dans eLibrary, vous pouvez filtrer les titres qui peuvent être empruntés immédiatement.

Dans le champ de recherche ci-dessus, vous pouvez également rechercher des titres spécifiques, des auteurs ou des mots-clés généraux. Si le support souhaité apparaît dans la recherche, cliquez sur « Emprunter maintenant » et sur la page suivante à nouveau sur le bouton du même nom. Maintenant, vous choisissez la période de location et vous pouvez profiter du support.

Puis-je renouveler un média eLibrary ?

Non. Les supports sont livrés avec une protection contre la copie DRM qui contient la période de location définie. Si vous souhaitez emprunter un titre plus longtemps, vous ne pouvez emprunter à nouveau l’œuvre qu’après l’expiration de la période de prêt.

Qu’advient-il des médias Onleihe après l’expiration de la période de prêt ?

Si la période de prêt convenue a expiré, vous ne pouvez plus ouvrir ou lire le support. Si vous avez chargé le fichier multimédia sur votre appareil intelligent ou votre liseuse, vous devrez peut-être supprimer le fichier manuellement.

Le prêt en ligne fonctionne-t-il aussi hors ligne ?

Oui. Une fois que vous avez téléchargé un livre ou un autre support, vous pouvez le lire, l’écouter ou le regarder pendant la durée de prêt convenue. Sans avoir constamment besoin d’une connexion Internet.

Vous pouvez également emprunter des livres avant votre voyage, les charger sur votre appareil et les lire sur votre liseuse ou votre appareil intelligent pendant vos vacances.

Lire des livres eLibrary sur PC

Sur le PC, vous pouvez facilement lire des livres eLibrary dans le navigateur. Sans programmes supplémentaires. Cliquez simplement sur « Lire maintenant » et le livre s’ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur.

La situation est similaire avec les autres types de médias, que l’eLibrary reproduit directement dans le navigateur.

Alternativement, vous pouvez également charger des livres sur votre ordinateur via « Télécharger ». Cependant, pour le lire hors ligne, vous avez besoin de l’application de lecture gratuite Adobe Digital Editions.

Utilisez la bibliothèque électronique sur les smartphones et les tablettes

La meilleure façon de lire, d’écouter et de regarder les médias sur les smartphones et les tablettes est via l’application Onleihe. Ceux-ci sont disponibles gratuitement pour Android dans le Google Play Store et également gratuitement pour iOS et iPad OS sur iTunes.

Ici, vous vous inscrivez également selon le schéma familier et pouvez emprunter des médias et les lire directement.

Utiliser eLibrary sur les lecteurs de livres électroniques

Les lecteurs de livres électroniques sont idéaux pour lire des livres numériques. Selon le modèle de lecteur, vous pouvez même l’utiliser pour lire des fichiers audio. Les solutions sont aussi diverses que le marché des appareils de lecture.

Le moyen le plus simple consiste à utiliser les appareils Pocketbook, qui disposent d’un élément de menu eLibrary qui vous permet de parcourir et d’emprunter des médias.

Les populaires lecteurs Tolino prennent également en charge Onleihe, bien que vous deviez utiliser le navigateur Internet intégré ici, ce qui peut prendre plus de temps en fonction de l’âge de l’appareil.

Amazon Kindle est complètement laissé de côté. Les liseuses américaines ne prennent en charge que leur propre format et bloquent tous les autres formats étrangers – y compris les livres que vous pouvez obtenir via eLibrary.

Vous pouvez également trouver des lecteurs de livres électroniques compatibles avec le prêt en ligne sur Netcost-security.fr.

Important : certains livres nécessitent un code supplémentaire à quatre chiffres, que vous trouverez sous le bouton de téléchargement avant de télécharger. Ce code est une caractéristique de sécurité supplémentaire et est généré une fois pour ce prêt et pour tous les futurs prêts Onleihe.

