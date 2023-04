Aujourd’hui c’est le Jour de la Terre 2023, Jour de la Terre : ce que vous pouvez faire pour protéger la planète

Le Jour de la Terre est célébré le 22 avril 2023, un événement mondial pour promouvoir la protection de Mère Nature. Le thème de cette année est « investir dans notre planète », le même qu’en 2022.

Aujourd’hui, 22 avril 2023, est célébrée la 53e édition du Jour de la Terre, un événement officiellement né en 1970 aux États-Unis qui implique aujourd’hui environ 200 pays et plus d’un milliard de personnes. C’est l’événement le plus important de l’année dédié à la sensibilisation aux questions environnementales, à la durabilité et plus généralement à l’impact (catastrophique) de l’être humain sur le monde naturel. Au cœur de la campagne, comme c’est le cas depuis de nombreuses années, se trouvent le changement climatique et ses conséquences dramatiques ; ce n’est pas un hasard s’ils sont considérés comme la principale menace existentielle pour l’humanité, ainsi que comme moteur de l’érosion de la biodiversité et des équilibres écologiques. En termes simples, le Jour de la Terre est l’occasion de se rappeler que c’est la seule planète qu’ils ont et que si nous n’arrêtons pas de l’empoisonner, de la piller et de la détruire, nous nous condamnerons à des « souffrances indicibles » de nos propres mains. Ce n’est pas un hasard si le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guteress, a souligné à plusieurs reprises qu’à travers le réchauffement climatique, nous commettons un véritable suicide.

Investir dans notre planète

Le thème du Jour de la Terre 2023 est « investir dans notre planète ». Si le slogan n’est pas nouveau pour vous, il y a bien une raison : il n’a pas changé depuis celui de 2022, comme annoncé par l’organisation du Jour de la Terre le 20 octobre dernier. La raison en est que cela a si bien fonctionné que relancer ses principes encore cette année est le meilleur moyen de sensibiliser la population mondiale à agir pour protéger Mère Nature. Le concept sous-jacent est que nous sommes tous responsables de la détérioration de la nature, des gouvernements aux grandes entreprises, en via les citoyens individuels avec leurs propres modes de vie. À la lumière de cette prémisse, c’est un devoir que chacun fasse sa part. « En 2023, nous devons nous retrouver dans un partenariat pour la planète. Les entreprises, les gouvernements et la société civile ont une responsabilité égale d’agir contre la crise climatique et de déclencher l’étincelle pour accélérer le changement vers un avenir vert, prospère et équitable. Nous devons nous unir dans notre combat pour la révolution verte et pour la santé des générations futures. Le moment est venu d’investir dans notre planète », a déclaré le Dr Kathleen Rogers, présidente d’Earthday.org. Pour célébrer le Jour de la Terre, plus de 600 événements sont prévus au Village pour la Terre de la Villa Borghese (Nice), jusqu’au 25 avril. Beaucoup sont également organisés à Turin.

La menace de la crise climatique

L’objectif principal de cette révolution verte est de favoriser l’abandon des énergies fossiles pour favoriser la transition écologique vers des sources renouvelables : solaire, éolien, géothermique et l’énergie de la mer. Il est désormais certain que les catalyseurs du changement climatique sont les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre – dits altérant le climat – issus des activités humaines. De nombreuses études montrent une véritable poussée de la courbe des températures moyennes à partir de la révolution industrielle, avec des accélérations spectaculaires de concert avec le boom économique. Nous sommes actuellement à environ 1,1°C au-dessus de la moyenne préindustrielle et le seuil de 1,5°C, au-delà duquel nous ferons face à des conséquences dévastatrices et irréversibles, se rapproche de plus en plus. Selon l’horloge de l’apocalypse climatique, il reste environ 10 ans avant qu’elle ne soit surmontée, si nous continuons à libérer du carbone sans freins dans l’atmosphère. Depuis plusieurs études, nous ne pourrons pas éviter le dépassement quoi que nous fassions, mais cela n’indique pas qu’il n’est pas essentiel de réduire fortement et rapidement les émissions. Car à chaque pas d’un demi-degré en plus, les conséquences sont de plus en plus catastrophiques, pour la survie humaine et pour celle des millions d’espèces qui peuplent la Terre.

L’effondrement de la biodiversité

Mais il n’y a pas que le réchauffement climatique qui inquiète les experts. La déforestation, l’utilisation intensive de pesticides et autres composés toxiques, la pollution plastique, le braconnage, l’urbanisation, l’agriculture intensive, la surexploitation des ressources, la surpêche et la fragmentation des habitats naturels ne sont que quelques-uns des éléments qui érodent notre relation avec le monde naturel. « De l’air que nous respirons à l’eau que nous buvons, en via le sol qui fait pousser notre nourriture : la santé de l’humanité dépend de la santé de la Terre-Mère. Pourtant, nous semblons déterminés à le détruire », a déclaré l’ONU dans un communiqué relancé pour le Jour de la Terre. « Nos actions dévastent les forêts, les jungles, les terres agricoles, les zones humides, les océans, les récifs coralliens, les rivières, les mers et les lacs. La biodiversité s’effondre alors qu’un million d’espèces sont au bord de l’extinction. Nous devons mettre un terme à ces guerres implacables et insensées contre la nature. Nous avons les outils, les connaissances et les solutions. Mais nous devons accélérer le rythme », a commenté l’organisation. La décision récente de protéger 30 % des océans et 30 % de la surface terrestre (30×30) d’ici 2030 est considérée comme historique précisément parce qu’elle va dans la bonne direction. On ne peut pas en dire autant de la réduction des émissions, sachant que presque tous les pays du monde qui se sont engagés à le faire ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Que pouvons-nous faire pour protéger la Terre

L’organisation Earth Day souligne qu’un changement de rythme est essentiel pour les entreprises, les investisseurs et les marchés financiers, qui « doivent générer de la valeur pour leurs institutions et la société par l’innovation et les pratiques vertes ». Les gouvernements, quant à eux, sont tenus de promouvoir l’intérêt général en mettant en place « un système économique mondial juste et durable », en privilégiant notamment le financement des énergies renouvelables et en pénalisant les énergies fossiles. Au lieu de cela, les citoyens individuels doivent faire pression « pour des solutions durables à tous points de vue, en tant qu’électeurs et consommateurs ».

Mais que peut réellement faire chacun de nous pour protéger la planète ? Les organisateurs du Jour de la Terre ont publié une liste de 52 actions/suggestions que nous pouvons suivre pour réduire considérablement notre empreinte climatique, remodeler notre mode de vie afin qu’il soit plus sain et plus durable, avec des avantages pour notre santé, celle de la Terre et de tous ceux qui la peuplent il. Parmi les actions recommandées figure celle de passer à une alimentation principalement basée sur des aliments d’origine végétale, qui ont des coûts en termes de consommation d’eau et d’émissions de carbone nettement inférieures (les plus grandes fermes intensives ont des émissions comparables à celles de pays entiers industriels et pétroliers) . Il convient de lutter contre la déforestation ; ramasser les ordures lors d’une promenade; promouvoir le recyclage et la collecte sélective ; utiliser internet et non le papier pour des opérations désormais possibles en ligne ; consommer des produits d’origine biologique sans utiliser de pesticides ; ne pas consommer l’eau des bouteilles jetables ; réduire la consommation de produits en plastique; se porter volontaire; planter des arbres; pour acheter des produits locaux et bien plus encore. Bon nombre de ces recommandations ont également été proposées par l’ONU.

