On a demandé à l’intelligence artificielle d’imaginer le futur de la Terre, ça ne s’est pas bien passé

Le Jour de la Terre, nous avons utilisé Midjourney pour montrer quels pourraient être les effets de la sécheresse en Italie et dans le monde.

Nous avons failli envoyer l’IA générative en vrille en la confrontant à l’un des drames de l’humanité : la sécheresse. Après tout, comment un logiciel peut-il imaginer une chute d’eau sans eau ? C’est un paradoxe qui ne fonctionne pas, du moins pas pour l’IA qui suit la logique de fer des machines qui rejettent avec force les contradictions.

Après l’ouverture de Midjourney, nous avons demandé à l’intelligence artificielle d’imaginer les conséquences de la sécheresse : le Colisée au milieu du désert, Florence enveloppée dans une tempête de sable, Venise submergée. Certains sont probables, d’autres moins, en revanche l’IA a puisé dans l’imaginaire dystopique qui voit le monde s’effondrer sous la cendre et la poussière. Mais, au final, le logiciel ne s’est pas tellement éloigné des prédictions des derniers rapports climatiques. Les données du bulletin climatique publié en 2023 par Copernicus, le programme européen de surveillance du changement climatique, chiffrent un scénario inquiétant.

Le test avec Midjourney

Nous avons ouvert Midjourney, pour voir comment cela produirait des images post-apocalyptiques liées à la sécheresse. Les premières tentatives n’ont pas fonctionné. Par exemple, lorsque nous avons demandé à l’IA de représenter des hauts-fonds dans des cascades, ou un glacier asséché, elle s’est détraquée car elle n’arrivait pas à synthétiser deux informations contradictoires. La cascade est faite d’eau, si nous avions voulu la « voir » asséchée, nous aurions dû insérer quelque chose comme ceci comme invite : « Canyon de terre, surplombant le sable ». Mais ne voulant pas forcer les machines nous sommes allés plus loin.

Nous avons demandé à l’IA d’imaginer l’un des risques réels du réchauffement climatique qui a déjà généré des alertes : Venise submergée. Ici c’est devenu fou, certaines images étaient réalistes, d’autres présentaient plutôt une basilique Saint-Marc avec trop de dômes, une lagune peuplée de sirènes, et des gondoliers en canots coiffés de chapeaux orthodoxes. C’est aussi la beauté de l’intelligence artificielle générative. Comme toujours ce n’était pas une bonne première fois, mais après quelques corrections nous avons pu produire des images réalistes. Du moins en apparence. Maintenant, il est peu probable que le Colisée se transforme en ruine s’enfonçant dans les dunes de sable, du moins à court terme.

Données de sécheresse pour 2023

Février a enregistré une température de 0,29 degrés. Il a fait particulièrement chaud dans le nord de la Norvège et de la Suède et dans la région de Svalbard, et dans l’ensemble, l’hiver dernier a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en Europe. Le record reste celui de décembre 2019 et février 2020.

Copernic a expliqué que « la majeure partie de l’Europe occidentale et méridionale a enregistré conditions plus sèches que la moyenne », notamment en Espagne, en Turquie, en Grèce, au Royaume-Uni et en Italie. De plus, l’humidité de surface des sols européens était la deuxième plus faible du dernier demi-siècle. Les rivières ont souffert du manque de précipitations, pensez à la situation dramatique du Pô, et 63% des cours d’eau ont un débit inférieur à la moyenne historique. Le manque d’eau s’est ensuite également répercuté sur le risque d’incendies, même les conditions dangereuses ont dépassé la moyenne en 2022 et les émissions dues aux incendies ont connu un pic important en juillet.

