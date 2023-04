Meilleurs étuis pour iPhone 14 [Mid-year update: New releases, top picks, and more]

Il est maintenant temps pour notre mise à jour de mi-année sur les meilleurs étuis pour iPhone 14. Vous trouverez toujours tous les meilleurs étuis pour iPhone 14 dans notre liste ci-dessous, y compris nos options préférées comme les modèles en cuir SANDMARC et la collection économique de Spigen ainsi que les options de Nomad, Twelve South, et plus encore, mais nous avons vu un certain nombre de nouvelles versions au cours des derniers mois ainsi. Les étuis officiels en silicone, cuir et transparents MagSafe pour iPhone 14 d’Apple restent une option coûteuse mais solide, mais il y en a aussi beaucoup d’autres qui valent la peine d’être examinés pour votre rafraîchissement printemps / été 2023. Tout le monde n’achète pas un nouveau combiné Apple chaque année et la mise à jour de votre étui peut être un excellent moyen de donner une nouvelle vie à votre appareil ainsi que de l’adapter à votre tenue/ambiance saisonnière. Rendez-vous ci-dessous pour regarder de plus près notre mise à jour de mi-année sur les meilleurs étuis pour iPhone 14 pour votre pièce la plus importante d’EDC.

Mise à jour 22/04/2023 : Notre tour d’horizon des meilleurs étuis pour iPhone 14 reçoit aujourd’hui une belle mise à jour de milieu d’année. Bien que vous trouviez toujours la collection originale d’options ci-dessous, nous mettrons en évidence certaines nouvelles versions qui ont été lancées en 2023 en haut ici, ainsi que la création d’une liste des cas qui restent dans notre rotation régulière comme certaines des meilleures options pour votre argent .

Ci-dessous, vous trouverez une série de nouvelles critiques sur les dernières collections de CASETiFY, y compris des campagnes croisées avec la célèbre papeterie de Scranton avec les nouveaux modèles Dunder Mifflin, la ligne Push-in avec des breloques interchangeables et l’adorable Mandalorian étuis – la marque a également dévoilé «l’étui transparent le plus clair et le plus protecteur» du marché pour iPhone 14. Tous ces éléments sont détaillés ci-dessous dans la section CASETiFY.

Nous avons également appelé le nouveau SurfacePad pour iPhone 14 de Twelve South « le meilleur portefeuille en cuir folio » dans notre test pratique et OtterBox illumine votre connexion MagSafe avec de nouveaux étuis Aneu pour iPhone 14 de style néon.

Après plus de 6 mois de tests, nous avons pensé qu’il pourrait également être utile pour certaines personnes de pouvoir jeter un coup d’œil à certains des meilleurs étuis pour iPhone 14 que nous aimons toujours après les avoir utilisés pendant plusieurs semaines et mois à la fois. C’est une chose de les tester pendant quelques jours ou une semaine pour obtenir des avis pratiques afin d’aider les acheteurs potentiels à dépenser leur argent à bon escient, mais c’en est une autre de les mettre à l’épreuve pendant des mois dans les rues, dans les bois et ailleurs – certains tiennent vraiment le coup, d’autres s’améliorent encore avec le temps et d’autres tombent rapidement au bord du chemin. Voici notre favori des meilleurs étuis pour iPhone 14 cette année en un coup d’œil :

Meilleur étui en cuir pour iPhone 14

Le meilleur rapport qualité-prix

Meilleur étui portefeuille de style folio

Meilleur étui en bois pour iPhone 14

Meilleure coque iPhone 14 personnalisée

Coques Apple iPhone 14

Pour certaines personnes, les coques propriétaires étaient et seront toujours les meilleures coques pour iPhone 14. La gamme Apple de cette année, comme vous le savez grâce à notre couverture de lancement, comprend les étuis transparents habituels ainsi qu’une multitude de nouveaux coloris, notamment Sunglow, Succulent, Lilac, Elderberry, Chalk Pink, Storm Blue, Midnight et Red. comme des options comme Umber, Forest Green, Ink, Dark Cherry, Midnight, Golden Brown, Sequoia Green, Wisteria et Orange du côté cuir.

Pour le moment, ils sont tous disponibles directement auprès d’Apple, mais vous les trouverez également à titre officiel sur Amazon si vous n’en marquez pas un pendant que vous pré-commandez votre nouveau combiné plus tard cette semaine.

***Les étuis Apple en silicone et en cuir pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et Pro Max commencent à être mis en ligne sur Amazon.

Coque transparente pour iPhone 14 avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 14 Plus avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 14 Pro avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 14 Pro Max avec MagSafe 49 $

Aussi directement d’Apple

Coque en silicone pour iPhone 14 Plus avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 14 avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 14 Pro avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 14 Pro Max avec MagSafe 49 $

Aussi directement d’Apple

Étui en cuir pour iPhone 14 Plus avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 14 avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 14 Pro avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 14 Pro Max avec MagSafe 59 $

Aussi directement d’Apple

En vedette : Totallee

La nouvelle gamme d’étuis pour iPhone 14 de Totallee fait partie des meilleures options minimalistes et minimalistes que vous trouverez. La collection de cette année est disponible en deux versions claires et cinq couleurs.

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 39 $

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 Plus 39 $

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 Pro 39 $

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 Pro Max 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 Plus 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 Pro 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 Pro Max 39 $

Test: Les étuis pour iPhone 14 à peine là et sans marque de Totallee valent-ils le prix?

Plus de Netcost-security.fr: Totallee dévoile de nouveaux étuis MagSafe furtifs pour iPhone 14 entièrement noirs et givrés, et plus encore

En vedette : coques Dbrand pour iPhone 14

Dbrand débarque une fois de plus dans notre meilleur tour d’horizon des étuis pour iPhone 14 avec ses boutons cliquables, sa compatibilité MagSafe et son approche texturée qui présente des milliers de crêtes microscopiques couvrant la surface du nouvel étui Grip. Avec seulement 2 mm d’épaisseur, il cherche à minimiser son empreinte de transport tout en offrant des plaques arrière personnalisables, une protection de réseau de caméras afin que vous puissiez poser votre appareil sans souci, et ce que la société appelle le Crescent Arc conçu pour un simple balayage bord à bord. .

Coque iPhone 14 Dbrand Grip à partir de 45 $

Coque Dbrand Grip pour iPhone 14 Plus à partir de 45 $

Coque Dbrand Grip pour iPhone 14 Pro à partir de 45 $

Coque Dbrand Grip pour iPhone 14 Pro Max à partir de 45 $

Test: Hands-on avec l’étui iPhone 14 extra adhérent de dbrand et les skins 3M personnalisables

En vedette : SUPCASE et i-Blason

SUPCASE est maintenant prêt avec ses étuis UB Pro ultra-protecteurs pour iPhone 14, offrant des béquilles intégrées qui servent également de porte-anneaux, ainsi qu’une protection d’écran intégrée et un étui à clip de ceinture qui pivote à 360 degrés. L’UB Pro – « gagnant du test de chute annuel de Crumpe avec le nombre total de pieds le plus élevé » – est rejoint par le nouveau UB Pro Mag qui offre le même design robuste mais avec la compatibilité MagSafe (voici notre test pratique du modèle iPhone 13). Ces listes entrent et sortent de stock mais resteront vraisemblablement disponibles sous peu.

Les modèles i-Blason atterrissant dans notre meilleur tour d’horizon des étuis pour iPhone 14 sont l’Armorbox et l’Ares, une autre paire de coques de protection. Décrit comme une «protection imbattable pour 25 $», l’Armorbox comprend une béquille prête pour le portrait et le paysage qui sert également de support d’anneau, ainsi qu’une protection d’écran intégrée et un étui à clip de ceinture à 360 degrés. L’Ares, d’autre part, offre une protection contre les chutes de 20 pieds construite en TPU absorbant les chocs et en polycarbonate inflexible. Il est doté d’un support transparent pour montrer le design de votre nouvel iPhone 14, d’un protecteur d’écran intégré et de bords surélevés pour protéger votre écran.

Spigen

Armure robuste MagFit 30 $

MagFit ultra hybride 25 $

Armure robuste MagFit 24 $

Coque Spigen Cryo Armor pour iPhone 14

Ultra Hybride 15 $

Ultra hybride MagFit Zero: One 26 $

Cristal liquide 15 $

Plus de détails sur Netcost-security.fr: la collection d’étuis pour iPhone 14 de Spigen arrive à partir de 14 $ avec de nouveaux modèles jusqu’à 10% de réduction

Test: Les étuis pour iPhone 14 de Spigen restent parmi les meilleurs pour votre argent

Ringké

Les nouveaux modèles Ringke sont maintenant en vente à partir de 9,50 $ et vous pouvez obtenir plus de détails sur les baisses de prix ici.

Collection Ringke iPhone 14 à partir de 13 $ Fusion, Fusion-X militaire, Air, Onyx, Fusion Bumper

Collection Ringke iPhone 14 Plus à partir de 13 $ Fusion, carte Fusion, Air, Onyx, pare-chocs Fusion

Collection Ringke iPhone 14 Pro à partir de 13 $ Fusion, carte Fusion, Air, Onyx, pare-chocs Fusion

Collection Ringke iPhone 14 Pro Max à partir de 14 $ Fusion, Fusion-X militaire, Air, Onyx, Fusion Bumper



Plus de détails sur Netcost-security.fr: les étuis iPhone 14 déjà abordables de Ringke viennent de baisser de 35% avec des offres à partir de 8,50 $

Incipio

L’année dernière, la collection Incipio figurait parmi les options les plus populaires dans la gamme de prix, et elle revient une fois de plus avec des matériaux durables et une protection antimicrobienne qui « empêche 99,9% des bactéries de surface » sur certains modèles. La compatibilité MagSafe, la protection contre les chutes jusqu’à 16 pieds et plus sont également rejointes par les modèles Organicore 100% compostables de cette année (test pratique du modèle 2021) dans notre liste des meilleurs étuis pour iPhone 14.

Collection d’étuis Incipio pour iPhone 14 à partir de 35 $ Organicore, Organicore Clear, Duo et Duo pour MagSafe, Grip et Grip pour MagSafe, Idol et Idol pour MagSafe, AeroGrip pour MagSafe, Forme et Forme pour MagSafe



Plus de détails sur Netcost-security.fr : Coques Incipio iPhone 14 : 3 nouveaux modèles MagSafe, des options 100% végétales, et plus

Test: La coque 100% biodégradable pour iPhone 14 d’Incipio plante un arbre en votre nom

Coques iPhone 14 personnalisées Alto en bois gravées au laser

Alto est une nouvelle entrée dans notre collection des meilleurs étuis pour iPhone 14 désormais disponibles à l’achat. Fournissant des coques pour iPhone 14 sur mesure à partir de 36 $, cette entreprise familiale s’approvisionne localement en « beaux bois provenant de scieries et de distributeurs certifiés FSC » avec des finitions à base d’eau et sans danger pour les aliments pour créer des coques fabriquées à partir de composants biodégradables et recyclables à 99 %. Mais l’aspect le plus intéressant des boîtiers Alto Qi sans fil/MagSafe-ready est sans doute la technique de gravure au laser de la marque qui permet aux clients d’utiliser l’outil de prévisualisation en direct et de télécharger leurs propres conceptions à afficher sur le dos du boîtier.

Nous avons eu la chance d’obtenir une première série de ce boîtier livré au bureau avec la gravure au laser noir et les motifs en bois de ronce qui se démarquent jusqu’à présent. Test complet entrant.

Grain de bois Alto, gravure au laser personnalisée, plus d’étuis pour iPhone 14 à partir de 36 $

***Utilisez le code Netcost-security.fr pour obtenir 10% de réduction sur l’ensemble de votre commande.

Test: Alto enveloppe votre iPhone 14 dans des grains / couleurs de bois uniques avec une gravure laser personnalisée

Plus de détails sur Netcost-security.fr : les conceptions personnalisées d’étuis en bois de ronce sculptés au laser d’Alto pour iPhone 14 avec un accord de lancement exclusif

MUJJO

MUJJO lance cette année sa collection la plus écologique à ce jour, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités demandées par les clients. Doublé de microfibre japonaise, le nouveau MUJJO couvre la terre dans notre tour d’horizon des meilleurs étuis pour iPhone 14 à faible impact environnemental Ecco Leather tanné végétal aux Pays-Bas. Prêts pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max en marron, bleu ou noir, ils sont également livrés avec ou sans la poche de style portefeuille à trois cartes.

Coques MUJJO Ecco Leather pour iPhone 14 à partir de 54 $

Banc d’essai : les coques iPhone 14 en cuir et microfibre de MUJJO avec boutons en métal usiné

Plus de détails sur Netcost-security.fr: MUJJO dévoile de nouveaux étuis Ecco Leather pour iPhone 14 avec des poches portefeuille en option

Union autochtone

Native Union Clic Pop MagSafe 40 $

Native Union (Re) Classique MagSafe 60 $

Écharpe Native Union 20 $

Et encore plus…

Les meilleurs étuis pour iPhone 14 de Pad & Quill sont maintenant en ligne

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Enveloppez votre Dynamic Island dans les étuis portefeuille en cuir Pro pour iPhone 14 de Pad & Quill à 28 % de réduction

Douze Sud

L’étui Twelve South pour iPhone 14 BookBook avec l’étui magnétique intérieur amovible est maintenant en pré-commande. « BookBook pour iPhone simplifie votre transport quotidien en combinant un portefeuille et un étui pour iPhone dans un petit livre en cuir luxueux. Il y a de la place pour votre carte d’identité, vos cartes bancaires et vos espèces. Votre iPhone est maintenu en toute sécurité dans une coque en cuir magnétique afin que vous puissiez facilement séparer votre portefeuille et votre téléphone pour le chargement ou les moments où vous n’avez besoin que de votre iPhone.

Twelve South BookLivre pour iPhone 14 70 $

Test: Le nouveau SurfacePad de Twelve South pour iPhone 14 est le meilleur portefeuille en cuir du marché

Plus de détails sur Netcost-security.fr: les folios MagSafe en cuir emblématiques de Twelve South pour iPhone 14 sont en précommande le jour du lancement

CYRILLE

CYRILL, une marque sœur de Spigen, propose désormais des offres sur ses dernières couvertures, notamment les modèles floraux Cecile, Kajuk, MagSafe transparent, Charm équipé d’une sangle, UltraColor Mag, et plus encore à partir de 20 $.

Test: Le portefeuille MagSafe en cuir végétalien / daim abordable de Cyrill mérite un test plus approfondi

Plus de détails sur Netcost-security.fr: la marque sœur de Spigen CYRILL propose des offres de lancement Amazon sur de nouveaux étuis pour iPhone 14 à partir de 20 $

SANDMARC

Le nouveau «polymère de qualité industrielle» de SANDMARC, les étuis en cuir pleine fleur pour iPhone 14 avec un magnifique filetage usiné en aluminium bronze autour de la matrice de caméras, est désormais disponible à partir de 36 $. Utilisez le code 9TO5TOYS pour obtenir 10 % de réduction sur votre commande.

Plus de détails sur Netcost-security.fr : les étuis en cuir pour iPhone 14 Pro de SANDMARC avec filetage en métal usiné sont désormais à 10 % de réduction

SANDMARC a également dévoilé ses toutes nouvelles éditions bleu marine et bleu sarcelle de ses étuis pour iPhone 14 en cuir pleine fleur, marquant la toute première fois que vous avez pu marquer l’un de ses fantastiques étuis en aluminium et cuir usinés dans une autre couleur que noir ou marron . Utilisez le code 9TO5TOYS à la caisse pour obtenir 10 % de réduction sur les deux.

Coques iPhone 14 personnalisées DODOcase

Les nouvelles options DODOcase commencent à être mises en ligne, y compris son éditeur en ligne où les clients peuvent concevoir une couverture sur mesure comprenant la couleur et le motif extérieur/intérieur du boîtier, le dos, la couleur de la fermeture élastique, etc.

Coques iPhone 14 personnalisées à partir de 65 $

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Concevez votre propre étui DODO en cuir sur mesure pour iPhone 14 de style livre, et plus encore à partir de 35 $

Nomade

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Nomad rafraîchit la célèbre collection d’étuis en cuir pour la nouvelle série d’iPhone 14 d’Apple

Moment

Moment est un pilier de notre tour d’horizon annuel des meilleurs étuis pour iPhone 14, et sa nouvelle gamme d’iPhoneographie est maintenant en ligne :

Les étuis de la série Moment iPhone 14 sont réduits à 39,99 $ pour une durée limitée.

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Moment met à jour le populaire étui de photographie MagSafe pour les combinés de la série iPhone 14

CASETIFIER

Les nouvelles coques CASETIFY sont arrivées ! Les bien connus et bien-aimés Impact et Ultra Impact sont améliorés pour l’iPhone 14, mais il présente également ce qu’il appelle l’étui le plus protecteur avec le nouveau modèle Bounce.

Vous pouvez obtenir un aperçu complet de toutes les dernières technologies et conceptions de la marque ici.

Test: Les nouveaux étuis Bounce pour iPhone 14 de CASETiFY offrent une protection supplémentaire dans un design mince

Test: Pratique avec les nouveaux étuis Mandalorian de CASETiFY: Aussi haut de gamme et mignon que possible

Test: Les nouveaux étuis pour iPhone 14 de CASETiFY de «The Office» offrent des styles Dunder Mifflin

Plus de détails sur Netcost-security.fr :

elago

Les nouveaux modèles elago sont maintenant en ligne à partir de seulement 10 $ Prime expédiés (attention aux coupons sur la page via Amazon), y compris le Glide Armor, les options claires et magnétiques, et plus encore.

Plus de détails sur Netcost-security.fr: la nouvelle collection d’iPhone 14 en silicone liquide d’elago est désormais en ligne avec jusqu’à 10% de réduction avec des offres à partir de 11,50 $

Les meilleurs étuis pour iPhone 14 d’ESR maintenant au moins 10% de réduction

Vous pouvez parcourir tous les nouveaux étuis abordables ESR pour iPhone 14 sur son site officiel, mais comme nous l’avons mentionné ci-dessus, vous voudrez parcourir les listes iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et Pro Max via sa vitrine officielle Amazon. où ils sont beaucoup moins chers.

Plus de détails sur Netcost-security.fr: ESR lance de nouveaux étuis abordables MagSafe HaloLock pour iPhone 14 à partir de seulement 12,50 $ (10% de réduction)

OtterBox

La nouvelle gamme OtterBox est maintenant en ligne, y compris la série Symmetry, la série de protection Defender, et plus encore avec des prix à partir de 40 $.

Plus de détails sur Netcost-security.fr :

Équipement d’armure urbaine

La nouvelle collection iPhone 14 d’Urban Armor Gear est désormais en ligne directement sur le site officiel et via sa vitrine officielle Amazon avec l’expédition Prime. Proposant une gamme de modèles ultra-protecteurs dotés d’une « protection contre les chutes à la pointe de l’industrie ». un cadre d’impact ultraléger, des coins airsoft et une construction composite légère comme une plume. Vous trouverez également des « matériaux DuPont Kevlar et des options de boîtiers biodégradables avant-gardistes » rejoignant l’intégration MagSafe et plus encore. Les prix commencent à partir de 40 $ sur les étuis et de 25 $ pour ses boucliers protecteurs en verre.

PopSocket

Le nouveau PopSockets PlantCore iPhone 14 PopCase à partir de 40 $ est maintenant disponible en précommande dans une gamme de styles via le site officiel. Vous trouverez également, tout comme l’année dernière, une multitude de poignées, portefeuilles et batteries MagSafe assortis disponibles allant de 30 $ à 75 $.

Plus de détails sur Netcost-security.fr: PopSockets lance d’adorables poignées, étuis et portefeuilles Pokémon pour iPhone 14 à ne pas manquer

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Nouveau PlantCore MagSafe iPhone 14 PopCase de PopSockets avec poignée coulissante

Casey

Les designs, motifs et coloris sauvages de Casely sont désormais en ligne avec l’action MagSafe et, mieux encore, une remise de 30 % lorsque vous utilisez notre code exclusif 9to5mac30 à la caisse.

Collection d’étuis Casely MagSafe à partir de 24,50 $

Test: Casely enveloppe votre iPhone 14 dans des designs MagSafe picturaux et des motifs audacieux

Les meilleurs étuis pour iPhone 14 de Velvet Caviar maintenant à 20% de réduction

Utilisez le code Netcost-security.fr à la caisse pour obtenir 20 % de réduction sur tous les modèles Velvet Caviar

Velvet Caviar iPhone 14 20% de réduction

Velvet Caviar iPhone 14 Plus 20% de réduction

Velvet Caviar iPhone 14 Pro 20% de réduction

Velvet Caviar iPhone 14 Pro Max 20% de réduction

Coques Peak Design pour iPhone 14

Les étuis Peak Design sont maintenant en ligne avec la même coque enveloppée de tissu en anthracite ou vert sauge dont nous étions fans après avoir essayé la gamme de l’année dernière. Vous pouvez les examiner de plus près ici et vous attendre à un test complet des modèles 2022 à venir sous peu.

Étui pour iPhone 14 en tissu Peak Design EveryDay à partir de 40 $

Plus de détails sur Netcost-security.fr: les nouveaux étuis MagSafe pour iPhone 14 au charbon de bois et à la sauge enveloppés de tissu de Peak Design sont maintenant en ligne

Entraîneur

Coach étend une fois de plus ses 81 années de riche héritage pour proposer « des produits emblématiques, avant-gardistes et respectueux de l’environnement à l’espace mobile » et le dernier combiné d’Apple. En plus des plastiques recyclés et de la compatibilité MagSafe, vous trouverez de nouveaux modèles arborant les motifs Signature Ombre, Punk Rose/Floral et Ivory Rexy de la marque, ainsi que ses imprimés Coach historiques tels que Black Emboss et Signature Tan.

Coach Folio, Wrap et étuis de protection à partir de 55 $

Test: Portefeuille folio en cuir magnétique pour iPhone 14 Designer de Coach avec étui intérieur amovible

Plus de détails sur Netcost-security.fr : les étuis pour iPhone 14 en cuir et toile italiens avant-gardistes de Coach sont arrivés

Caséologie

Skyfall, Parallax Mag, NanoPop, Capella et d’autres modèles de Caseology sont désormais disponibles à partir de 19 $ Prime expédiés.

NanoPop dispose d’aimants intégrés qui maintiendront votre appareil en sécurité et alignés et sont compatibles avec les chargeurs MagSafe… Les couleurs bicolores contrastées et la conception de l’anneau de protection en relief créent un look sportif et ludique.

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Caseology présente le nouveau portefeuille iPhone 14 MagSafe en 5 couleurs, maintenant disponible à 20 $ (Reg. 25 $)

Étui en cuir Journey pour iPhone 14

Les étuis Journey pour iPhone 14, 14 Plus, Pro et Pro Max sont désormais en ligne à 39 $ avec un bonus de 20% de réduction pendant la phase de précommande en utilisant le code TAKE20 à la caisse.

Étuis pour iPhone 14 en cuir Journey 39 $

Les meilleurs étuis pour iPhone 14 de Caudabe

Plus de détails sur Netcost-security.fr: Caudabe intros des étuis MagSafe pour iPhone 14 de synthèse à matrice de points repensés, et plus encore à partir de 27 $

Casemate

La gamme annuelle Case-Mate d’étuis étincelants et chatoyants est désormais disponible aux côtés du design unique BLOX, Brilliance Chandelier et bien plus encore à partir de 20 $.

Case-Mate iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, Pro Max à partir de 20 $

Résiste aux chutes jusqu’à 6 pieds (1,5 m)

Boutons usinés pour l’expérience originale de l’iPhone

Cuir pleine fleur des Pays-Bas.

Compatible MagSafe

Bord surélevé autour de la découpe de la caméra

Nouveaux étuis Speck pour iPhone 14

Presidio2 Grip – Conçu pour MagSafe 49,95 $

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Presidio2 Pro – Conçu pour MagSafe 49,95 $

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Presidio Perfect-Clear – Conçu pour MagSafe 49,95 $

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Presidio Perfect-Clear Glitter – Conçu pour MagSafe 44,95 $

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Poignées Presidio Perfect-Clear – Conçues pour MagSafe 49,95 $

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Géométrie Presidio Perfect-Clear Impact – Conçue pour MagSafe 49,95 $

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Presidio Perfect-Clear Ombré – Conçu pour MagSafe 49,95 $

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Les coques Speck pour iPhone 14 avec coques antimicrobiennes, action MagSafe et cristaux scintillants sont ici

Kate Spade

Coque rigide défensive pour MagSafe 64,99 $

Étui portefeuille Kate Spade New York $64.99

NOUVEAU Hardshell de protection haute brillance pour MagSafe 59,99 $

NOUVEAU Protecteur à grosses paillettes 49,99 $

Étui portefeuille Kate Spade New York 54,99 $

Hardshell de protection et Hardshell de protection pour MagSafe 44,99 $ à 54,99 $

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Collection d’étuis Kate Spade pour iPhone 14 : Chunky Glitter, floral MagSafe, cuir grainé, plus

Mous

Les étuis Mous Limitless, Clarity et Evolution sont arrivés pour l’iPhone 14 aux côtés de « deux nouveaux étuis inédits » connus sous le nom de Limitless 5.0 et le Clarity 2.0 compatible MagSafe. Le prix commence à partir de 55 $.

CLCKR

Les lecteurs de Netcost-security.fr peuvent désormais obtenir une remise exclusive de 20 % sur le nouvel étui CLCKR Stand & Grip pour iPhone 14 en utilisant le code Netcost-security.fr. Le prix commence à partir de 32 $.

Plus de détails sur Netcost-security.fr : CLCKR offre une réduction exclusive de 20 % sur ses nouveaux étuis pour iPhone 14 avec prise en main complète et support pour les lecteurs Netcost

Catalyseur

Étui Catalyst Crux $49.99

Influence du catalyseur 39,99 $

Catalyst Influence avec étui MagSafe 59,99 $

Protecteur d’écran en verre trempé Catalyst $39.99

Intelligent

Gripmunk 15 $

Gripmunk avec MagSafe 20 $

Portefeuille Slayer 1.0 $25

Porte-monnaie Slayer 2.0 30 $

Gripzilla 30 $

Reine dansante 40 $

Plus de détails sur Netcost-security.fr : Nouveaux étuis Smartish pour iPhone 14 : bandoulière, portefeuilles à entrée latérale, MagSafe, plus à partir de 15 $

Test: Coque iPhone 14 Wallet Slayer texturée Smartish Saffiano avec nouvelle béquille pour cartes

Coques iPhone 14 Bellroy

Étui de téléphone en cuir à partir de 55 $ Étui de téléphone Mod pour iPhone 14 55 $ à 59 $ Portefeuille Mod pour étui de téléphone Mod pour iPhone 14 45 $ Étui pour téléphone Mod + Portefeuille Mod pour iPhone 14 95 $ à 99 $ Étui de téléphone à 3 cartes pour iPhone 14 79 $

Étui pour téléphone bio à partir de 35 $

Plus de Netcost-security.fr: les étuis Bellroy pour iPhone 14 arrivent avec des portefeuilles modulaires à mélanger et assortir, du bambou compostable, plus

Test: L’étui iPhone en cuir écologique de Bellroy et le système de portefeuille ferroviaire MagSafe valent-ils le prix?

Nouvelles coques ROKFORM iPhone 14

Le nouvel étui de golf Eagle 3 pour iPhone est maintenant disponible à l’achat pour les «modèles iPhone 13 et 14 à 69,99 $.

Plus de Netcost-security.fr : ROKFORM lance le « premier étui pour iPhone développé pour le golf » avec la technologie MAGMAX

Protecteurs d’écran

Protections d’écran en verre et confidentialité pour iPhone 14 de JETech jusqu’à 50% de réduction, packs de 3 à partir de 4 $

Protecteur d’écran Totallee bord à bord 39 $

Pack de 2 verres trempés Spigen pour iPhone 14 Pro Max 15 $ Pack de 2 iPhone 14 Pro 15 $ Paquet de 2 Téléphone 14 14 $

ZAGG InvisibleShield Glass+ à partir de 25 $

ZAGG InvisibleShield Glass Elite à partir de 20 $

Intimité ZAGG InvisibleShield Glass Elite à partir de 28 $

Armorite ESR 19,50 $ (Rég. 22 $)

Paquet de 2 Caseology Snap Fit Pro Max 13 $

Protecteur d’écran en verre Ailun iPhone 14/14 Pro 8 $

Mise à jour…

Et plus à venir….

Quelle est la meilleure coque iPhone 14 ?

Tout le monde a des besoins différents ici, qu’il s’agisse d’une option ultra-protectrice, de quelque chose de plus abordable, d’une solution de portefeuille en cuir de style folio ou d’un étui transparent ultra minimaliste pour iPhone 14. Inutile de dire que vous trouverez les meilleurs étuis pour iPhone 14 pour tous les derniers modèles répertoriés ci-dessus avec des plongées encore plus profondes disponibles sur Netcost-security.fr (des liens vers des ventilations complètes pour la plupart des nouvelles collections d’étuis se trouvent dans chaque section ci-dessus). La plupart de nos marques préférées ont maintenant lancé de nouvelles coques pour les derniers combinés d’Apple et tous les retardataires seront ajoutés à notre tour d’horizon des meilleurs étuis pour iPhone 14 au fur et à mesure de leur mise en ligne.

Les coques iPhone 13 conviennent-elles à l’iPhone 14 ?

Comme vous pouvez le voir dans notre ventilation détaillée, en raison de quelques petits changements dans le design (form factor) global et du léger changement de la taille et de l’emplacement du bouton d’alimentation de l’iPhone 14, la réponse courte est non. Du côté Pro, la bosse de la caméra est encore plus grande que les modèles de la génération précédente, avec une épaisseur et une hauteur accrues, entre autres. Cela indique que les étuis pour iPhone 13 Pro ne conviendront presque certainement pas à l’iPhone 14 Pro, du moins pas correctement de toute façon.

Où puis-je obtenir les meilleures offres de coques pour iPhone 14 ?

Eh bien, Netcost-security.fr bien sûr ! Les éditeurs de Netcost-security.fr parcourent Internet tous les jours de l’année à la recherche des meilleures baisses de prix sur les équipements Apple, la technologie de la maison intelligente et bien plus encore, y compris les offres d’étuis pour iPhone 14. Beaucoup des meilleures marques, y compris Spigen et d’autres, offrent déjà de solides remises et vous trouverez également des codes de réduction exclusifs pour les lecteurs Netcost dispersés tout au long de cet article avec plus d’entrées chaque jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :