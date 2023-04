La Méditerranée était une vallée aride jusqu’à il y a 5 millions d’années

Des inondations catastrophiques, connues sous le nom d’inondation de Zancleana, ont fait monter le niveau de la mer de 10 mètres par jour.

Le bassin de la mer Méditerranée dans une élaboration à partir de photos satellites / Crédit : NASA

La mer Méditerranée telle que nous la connaissons aujourd’hui est très différente de ce qu’elle était dans le passé. Carrefour d’histoires et de cultures, elle a toujours fait partie intégrante de nos vies mais, depuis sa formation (il y a environ 250 millions d’années), la Mare nostrum a profondément changé d’aspect aux différentes époques géologiques. Vers la fin du Miocène, il y a environ 6 millions d’années, peut-être en raison de phases glaciaires et/ou d’événements sismiques entre les plaques eurasienne et sud-africaine, l’afflux d’eau de l’océan Atlantique a été interrompu à plusieurs reprises, ce qui a fait de la Méditerranée une région isolée. mer. Cela a entraîné son assèchement presque total, transformant sa surface en une série de lacs d’évaporites et de vallées sèches lors d’un événement connu sous le nom de crise de salinité messinienne. Il y a environ 5 millions d’années, la Méditerranée apparaissait donc comme une vaste étendue désertique, qui atteignait en certains points plusieurs kilomètres sous le niveau des océans. Mais qu’est-ce qui a fait de la Méditerranée le bassin que nous connaissons ? Et qu’est-ce qui a causé sa nouvelle élévation ?

Des inondations catastrophiques ont rempli la Méditerranée

Ce qui a provoqué la fin de cette crise environnementale, au début du Pliocène, aurait été d’énormes inondations qui auraient rempli la Méditerranée, fournissant suffisamment d’eau pour rétablir le niveau de la mer en moins de deux ans. La principale preuve à l’appui de cette hypothèse, qui tire le nom d’alluvions de Zanclean, ou déluge du Zanclean, de son échelle de temps géologique, est un canal d’érosion de près de 390 km de long et de plusieurs centaines de mètres de profondeur qui, expliquait récemment Daniel Garcia -Castellanos, géophysicien à l’Institut Jaume Almera des Sciences de la Terre de Barcelone, en Espagne, s’étend du golfe de Cadix (océan Atlantique) au bassin algérien (Méditerranée occidentale). En d’autres termes, la mer Méditerranée a été (re)formée par l’inondation la plus spectaculaire de l’histoire de la Terre, lorsque les eaux de l’Atlantique ont percé la chaîne de montagnes qui unit l’Europe et l’Afrique, rouvrant la connexion entre la Méditerranée et l’océan dans le détroit de Gibraltar. « Au plus fort de l’inondation, l’eau coulait à un rythme de 100 millions de mètres cubes par seconde », a calculé l’expert.

Plus précisément, l’inondation a été déclenchée il y a 5,3 millions d’années par l’affaissement des fonds marins qui a provoqué l’effondrement d’une dorsale terrestre entre le bassin atlantique et méditerranéen. La crête reliait les chaînes de montagnes Bétique et Rif qui bordent les côtes de l’Espagne et du Maroc modernes. Lorsque l’eau a commencé à couler à travers le détroit, elle a érodé la crête jusqu’à ce que le débit devienne une « inondation catastrophique » élevant le niveau de la Méditerranée de plus de 10 mètres par jour.

La montée des eaux a créé un chenal de plusieurs kilomètres de large, qui allait devenir le détroit de Gibraltar. « Le débit a augmenté rapidement jusqu’à devenir véritablement catastrophique », a commenté l’expert, rapportant dans Nature les données du modèle développé avec ses collègues, selon lequel la pente vers la Méditerranée était d’environ deux degrés. « La colonne d’eau dévalant cette pente avait plusieurs centaines de mètres de profondeur, et dans un canal comme celui-ci, elle aurait atteint des vitesses de plus de 100 km/h. »

Selon les calculs, 90 % des eaux de crue se seraient déversées dans le bassin méditerranéen en une période comprise entre quelques mois et deux ans (« Un événement instantané à l’échelle des temps géologiques » précise Garcia-Castellanos), avec un débit d’environ 100 millions de mètres cubes d’eau par seconde, ce qui a créé le long canal d’érosion à travers le détroit. Aujourd’hui, la Méditerranée contient environ 4 millions de mètres cubes d’eau.

