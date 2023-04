L’un des premiers jeux commerciaux Unreal Engine 5, Immortals of Aveum, nécessite au minimum un RTX 2080 Super

Tourné vers l’avenir : les démos techniques et les bandes-annonces des jeux à venir ont donné aux joueurs des aperçus alléchants des capacités d’Unreal Engine 5. Jusqu’à présent, cependant, les deux seuls produits sortis utilisant le moteur sont une démo sur le thème de Matrix et les récentes mises à jour de Fortnite. Immortals of Aveum d’EA semble être l’un des premiers signes du type de PC dont vous aurez besoin pour découvrir les fonctionnalités UE5 telles que Lumen et Nanite.

Immortals of Aveum, un prochain FPS sur le thème de la magie d’EA Originals, nécessitera au minimum une GeForce RTX 2080 Super pour un gameplay 1080p 60fps à des réglages bas ou moyens. En tant que l’un des premiers jeux Unreal Engine 5 à sortir lors de son lancement en juillet, ses caractéristiques système indiquent certainement ce que les jeux AAA pourraient nécessiter à l’avenir.

Certaines versions PC récentes et à venir de jeux qui ont laissé derrière eux la PlayStation 4 et la Xbox One répertorient les 2070 Super les plus faibles sous les caractéristiques recommandées, notamment Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part 1 et Returnal. Unreal Engine 5 peut s’avérer plus exigeant que ces jeux déjà visuellement impressionnants.

Ce qui est étrange, cependant, c’est l’écart notable entre les listes 2080 Super et GPU Aveum pour l’équivalent AMD – le RX 5700 XT. La suggestion implique que les cartes Nvidia comme la 2070 Super, la 3060 Ti ou la GTX 1080Ti pourraient suffire, mais le développeur d’Aveum, Ascendant Studios, a spécifiquement dit à The Verge que les joueurs voudront au moins une 2080 Super, une 3070 ou une 5700 XT.

La mémoire vidéo, qui est récemment devenue un sujet controversé en raison de son absence dans les GPU Nvidia récents, n’explique pas l’écart, car les 2080 Super et 5700 XT n’en ont que 8 Go. Ascendant a déclaré que, pour une raison quelconque, le 12 Go 3060 ne suffirait pas.

La société a noté que le ray tracing était un élément important d’Aveum et de sa configuration système requise, mais le 5700 XT ne comporte aucun cœur RT. Le jeu inclura probablement le ray tracing basé sur un logiciel – qui n’utilise pas de cœurs RT – en raison de sa mise en œuvre de Lumen.

Lumen, l’une des principales fonctionnalités UE5 qu’Epic Games a mises en avant, intègre le ray tracing et d’autres techniques pour simuler la façon dont la lumière rebondit autour des environnements. Fortnite, le seul jeu PC UE5 sorti à ce jour, permet aux joueurs d’engager Lumen via un logiciel ou un hardware, ce dernier étant plus réaliste avec un coût de performance plus élevé.

La caractéristique recommandée pour Aveum – gameplay 1440p à 60 ips sur des paramètres moyens à élevés – répertorie un RTX 3080Ti ou RX 6800 XT. Ce qui est intéressant, c’est que, contrairement à certains jeux haut de gamme récents, Aveum ne recommande pas 32 Go de RAM système. Vous serez d’accord avec 16. Cependant, le jeu suit une tendance continue des besoins de stockage gargantuesques – 110 Go dans ce cas.

La configuration minimale requise pour le processeur indique un i7-9700 ou Ryzen 7 3700X, mais Ascendant a déclaré qu’un i5-10600, 11500, 12400 ou 13400 devrait également fonctionner. Le niveau recommandé suggère un i7-12700 ou Ryzen 7 5700X, mais un 5700G ou 7700 convient également.

L’autre élément principal d’Unreal Engine 5, Nanite, est également dans Aveum. La fonctionnalité ajuste dynamiquement les détails géométriques des objets et des environnements en fonction de leur distance de vue, ne rendant que ce que les joueurs pourront voir.

World Partition – la technique d’UE5 pour diffuser des environnements massifs sans charger d’écrans – est également à la mode. Elle rend possible des niveaux de 20 à 30 km, bien que le développeur affirme qu’Aveum n’est pas un jeu en monde ouvert.

Malgré le caractère extrême des exigences système d’Aveum, elles semblent très proches des exigences de qualité « Epic » de Fortnite, qui font probablement référence au jeu avec Lumen et Nanite activés. Bien que cela donne une taille d’exemplaire de seulement deux jeux, cela pourrait suggérer une plage d’exigences système à attendre des futurs titres UE5.

Immortals of Aveum sortira sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series le 20 juillet. Ascendant optimise toujours le jeu, de sorte que la configuration système requise pourrait changer d’ici là.

Les autres jeux UE5 qui sortiront probablement en 2023 incluent Tekken 8 et le remake de Silent Hill 2, mais on ne sait pas s’ils utiliseront Lumen, Nanite ou World Partition.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :