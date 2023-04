Les scalpers ont du mal à vendre des consoles PlayStation 5 alors que les approvisionnements reviennent à la normale

LOL : Au plus fort de la crise des puces et de la pandémie, il n’y avait pas que les cartes graphiques que les revendeurs achetaient et vendaient à des prix obscènes ; Les consoles PlayStation 5 étaient presque impossibles à trouver sans dépenser une fortune sur des sites comme eBay. Maintenant, cependant, avec l’amélioration considérable des stocks de machines Sony, les revendeurs sont obligés de réduire les prix, certaines annonces étant sous le PDSF.

Obtenir une PlayStation 5 pour son prix de détail suggéré était une quasi-impossibilité en 2020 et 2021. Les scalpeurs et les entreprises de scalping ont acheté sans vergogne les consoles par milliers pour les vendre à des prix massivement majorés. Les sites de ventes ont essayé des moyens innovants et parfois efficaces pour mettre fin à cette pratique, mais cela n’a fait que peu de différence à long terme. Certains scalpeurs ont même défendu leurs actions, demandant aux gens de penser aux jeunes qui gagnent bien leur vie en arnaquant les autres.

Le scalping de la PS5 s’est poursuivi au début de 2021, mais les choses se sont améliorées vers la fin de l’année. Le début de 2022 a vu Sony annoncer que l’achat de sa dernière console devrait être beaucoup plus facile, grâce à l’augmentation de l’offre.

Il suffit de regarder eBay pour voir que l’époque où une PlayStation 5 pouvait coûter plus de 1 500 $ est révolue depuis longtemps. La plupart des nouveaux modèles se situent entre 450 $ et 499 $, tandis que de nombreuses enchères commencent à seulement 380 $. Les machines d’occasion sont encore moins chères.

Comme le rapporte TheGamer, les Redditors qui ont souligné la mort du scalping PS5 montrent à peu près autant de sympathie que prévu. Le commentaire le plus voté sur le fil, intitulé « Ne vous sentez même pas un peu mal pour eux », se lit comme suit : « J’espère qu’il devra baisser comme 230 $ pour que les gens puissent acheter. Ce serait hilarant. »

Aussi mauvais qu’il soit maintenant, les choses pourraient encore empirer pour les scalpers PS5 au cours des prochains mois alors que les gens attendent de voir si les rapports sur le lancement par Sony d’une PS5 Pro l’année prochaine s’avèrent exacts. On dit que le modèle mis à jour se concentre sur de meilleures capacités de traçage de rayons et s’accompagne des améliorations habituelles de la fidélité visuelle et des performances générales attendues dans une PlayStation Pro.

