Contraceptif pour l’homme le plus proche : Découverte d’un gène lié à la natation et à la croissance des spermatozoïdes

Une équipe de recherche de la Washington State University a découvert qu’un gène régule la nage et la maturation des spermatozoïdes chez les mammifères mâles. C’est une cible parfaite pour un contraceptif masculin innovant. Brevet déjà déposé.

Des chercheurs ont identifié un gène qui code pour une protéine essentielle à la spermatogenèse, au développement et à la maturation des spermatozoïdes. En le bloquant avec un médicament spécifique, il pourrait être possible d’obtenir un contraceptif masculin révolutionnaire, sûr, efficace et surtout réversible : une fois le médicament arrêté, en effet, la production de sperme reviendrait à la normale. Le gène en question, appelé ARRDC5, est exprimé dans les testicules de mâles de divers mammifères, dont l’homme, le bétail, le porc et la souris. Puisqu’il n’implique pas d’hormones sexuelles telles que la testostérone, tous les effets secondaires qui ont empêché l’arrivée sur le marché d’une pilule contraceptive pour hommes seraient exclus.

Le rôle du gène ARRDC5, un régulateur clé de la spermatogenèse des mammifères, a été identifié par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Center for Reproductive Biology de la Washington State University. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Mariana I. Giassetti et Jon M. Oatley, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des études spécifiques avec des modèles de souris génétiquement modifiées (souris). Les souris mâles knock-out dépourvues du gène ARRDC5 sont stériles en raison d’une faible production de spermatozoïdes, qui sont immobiles et malformés, donc incapables de féconder l’ovule. Environ 30 % de spermatozoïdes en moins sont produits chez ces souris, tandis que les spermatozoïdes sont environ trois fois plus lents. De plus, presque tous (98 %) les gamètes mâles se développent sous une forme anormale qui ne permet pas la fusion avec l’ovule.

Chez les souris déficientes en la molécule α-arrestine contenant le domaine de l’arrestine 5 (ARRDC5), la spermiogenèse, c’est-à-dire la phase finale de la spermatogenèse dans laquelle les spermatides circulaires se transforment en spermatozoïdes flagellés caractéristiques, est défectueuse. Un médicament spécifique pour bloquer l’activité de ce gène pourrait donc être efficace non seulement pour développer un contraceptif masculin innovant pour les hommes, mais aussi pour le contrôle de la faune. Par exemple, il pourrait être utile de contenir les populations de sangliers, en évitant des abattages inutiles. La découverte est si importante que les auteurs de l’étude ont déjà déposé un brevet pour créer un contraceptif basé précisément sur l’implication du gène ARRDC5.

« En ce moment, nous n’avons vraiment rien d’autre dans la contraception masculine que la solution chirurgicale, donc ce nouveau type de contraceptif pourrait avoir un impact majeur », a déclaré le professeur Oatley. Récemment, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de Weill Cornell Medicine à New York a développé un contraceptif masculin expérimental qui bloque la nage des spermatozoïdes en ciblant une enzyme appelée adénylate cyclase soluble (sAC) impliquée dans la maturation et le mouvement des gamètes mâles. . Les détails de la nouvelle recherche « L’expression d’ARRDC5 est conservée dans les têtes de mammifères et nécessaire à la morphogenèse normale des spermatozoïdes » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.

