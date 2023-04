Xiaomi Pad 6 et 6 Pro lancés avec jusqu’à Snapdragon 8+ Gen1

Xiaomi a organisé un grand événement aujourd’hui pour annoncer un ensemble de nouveaux produits. Après la grande révélation de la série Xiaomi 13 en décembre dernier, la marque a annoncé aujourd’hui le roi de la gamme – le Xiaomi 13 Ultra. Alors que ce produit phare centré sur la photographie était au centre de la scène, la société a également dévoilé d’autres produits. Nous avons vu le lancement du Xiaomi Band 8 et le dévoilement de la nouvelle série Xiaomi Pad 6. Après des mois de fuites et de rumeurs, les nouvelles ardoises sont enfin là pour succéder à la série Pad 5. Ils apportent des mises à niveau itératives dans certains aspects, de nouvelles conceptions et des affichages améliorés. Le Xiaomi Pad 6 Pro est une grande mise à niveau par rapport à son prédécesseur.

Caractéristiques des Xiaomi Pad 6 et 6 Pro

Les Xiaomi Pad 6 et Pro ont en commun le même écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 2 880 x 1 800 pixels avec un rapport d’aspect de 16:10. Le Pad 6 conserve le taux de rafraîchissement de 120 Hz de son prédécesseur, tandis que le Xiaomi Pad 6 Pro apporte un taux de rafraîchissement de 144 Hz plus fluide.

Sous le capot, les deux tablettes apportent des améliorations de performances. Le Xiaomi Pad 6 apporte le Snapdragon 870 qui est une mise à niveau décente par rapport au Snapdragon 860 à l’intérieur du Xiaomi Pad 5. Le saut est encore plus important avec le Xiaomi Pad 6 Pro. Le modèle supérieur apporte le Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière. C’est toujours l’un des meilleurs processeurs du marché et continue de tourner en 2023. Le Pad 6 a jusqu’à 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, alors que le Pro a jusqu’à 12 Go avec 512 Go.

En termes d’optique, le Pad 6 Pro dispose d’un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière et d’un tireur de selfie de 20 MP. La caméra selfie prend en charge le suivi automatique pour vous suivre pendant les appels vidéo. Le Xiaomi Pad 6 dispose d’un capteur arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP. L’appareil dispose de configurations Quad Speaker avec Dolby Atmos.

Les deux ardoises fonctionnent sous Android 13 avec MIUI Pad 14. La vanille contient une batterie de 8 840 mAh avec une charge de seulement 33 W, tandis que la Pro a une batterie plus petite de 8 600 mAh mais avec une charge deux fois supérieure à 67 W. La société a également annoncé un nouvel étui à clavier pour rendre l’expérience plus immersive. Il existe un accessoire de stylet intelligent de deuxième génération avec une latence d’entrée plus faible et une durée de vie de la batterie plus longue.

Prix ​​et disponibilité

Les Xiaomi Pad 6 et 6 Pro se vendent dans les couleurs Noir, Bleu et Champagne Or. Le Pad 6 commence à 1 999 CNY (291 $) pour le modèle de base avec 6 Go/128 Go. Il existe également une variante intermédiaire avec 8 Go/128 Go qui se vend 305 $, tandis que le modèle 8 Go/256 Go se vendra 2 399 CNY (349 $). Le Pro se vend à 2 699 CNY (392 $) pour 8 Go/256 Go. Le modèle supérieur avec 12 Go/512 Go se vendra pour 3 299 CNY (480 $). Compte tenu des spécifications, ce n’est pas un mauvais prix.

