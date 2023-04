LumaFusion lance une nouvelle fonctionnalité d’édition multicam de niveau professionnel pour iPhone et iPad

Depuis qu’Apple a sorti l’iPad Pro repensé en 2018, mon iPad est devenu ma principale forme d’informatique. Je l’utilise pour écrire ces articles, gérer la chaîne YouTube, répondre aux e-mails, regarder des vidéos et interagir avec mes coéquipiers via Slack. Plus important encore, j’utilise l’iPad pour éditer toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne YouTube Netcost-security.fr, et j’utilise le même logiciel depuis 2018 – LumaFusion.

LumaFusion a été ma solution ultime en matière de montage vidéo. Au fil des années, il est devenu meilleur et plus puissant. Il a ajouté des choses comme un stabilisateur intégré et la possibilité de travailler sur un disque externe, et aujourd’hui, ils nous ont enfin apporté le montage vidéo multicam. Cela va absolument changer le jeu pour éditer ces vidéos.

Studio multicam dans LumaFusion

Cette fonctionnalité est quelque chose qui me manquait dans LumaFusion. Le montage multicam est la possibilité d’avoir plusieurs angles vidéo d’un seul coup, ce qui est censé avoir une source audio et être capable de faire correspondre rapidement ces fichiers vidéo ensemble pour correspondre à l’audio. L’idée est de rendre l’édition de plusieurs couches vidéo beaucoup plus efficace.

Le processus actuel d’édition de plusieurs couches de vidéo avec une seule source audio est un peu fastidieux. Vous devez aligner manuellement l’audio et la vidéo. Assurez-vous que toutes les couches sont alignées, puis coupez manuellement les morceaux que vous ne voulez pas. Un module complémentaire de studio multicam dédié accélérera cela de manière exponentielle.

Comment fonctionnera Multicam Studio

La nouvelle fonctionnalité de studio multicam permettra aux utilisateurs de synchroniser automatiquement jusqu’à six sources de caméra et plusieurs pistes audio. Il transformera toutes ces couches en un « clip multicam » avec un son et une vidéo parfaitement synchronisés sur la chronologie. Une fois les chronologies synchronisées, il s’agit simplement de savoir quel angle de caméra l’éditeur veut montrer. Une fois que l’éditeur a apporté les modifications nécessaires au clip multicam, LumaFusion le transforme en un clip normal qui peut être édité en tant que calque sur votre timeline.

Ceci est idéal lors de l’édition de différentes sections d’une vidéo. Peut-être que vous avez une section de la vidéo qui n’est pas multicam et que le milieu de la vidéo l’est. Vous avez désormais la possibilité d’afficher chaque section sous la forme d’un calque continu facile à gérer et à manipuler sur votre montage, au lieu d’avoir à déplacer six calques à chaque fois que vous devez effectuer une modification.

Principales caractéristiques

LumaFusion traite cette fonctionnalité comme un plug-in et un module complémentaire dédiés. Lorsque vous devez passer au montage multicaméra, vous êtes renvoyé vers une nouvelle interface. Une fois que vous avez terminé de modifier la vue multicam, elle est transformée en une seule couche sur votre chronologie et vous effectuez votre modification habituelle. De plus, LumaFusion a été construit sur une interface tactile car il fonctionne sur iPad et iPhone. Ainsi, chaque mouvement et action est fait dans cet esprit, ce que j’adore !

Quelques nouvelles fonctionnalités à considérer :

Synchronisez les clips par code temporel, formes d’onde audio ou utilisez l’alignement manuel

Ajoutez plusieurs clips à n’importe quel angle

Ajoutez une piste audio finie au Multicam Container qui reste synchronisée, mais n’est pas commutée

Ajoutez de la couleur, du son et des effets à un angle entier (avant ou après la commutation)

Basculez entre les scènes d’une simple pression sur l’angle

Changez autant que vous le souhaitez

Rouler les switchs de garniture pour obtenir des coupes parfaites

Commutez uniquement l’audio, uniquement la vidéo ou les deux à la volée

Voir les angles et les mappages audio avec un système de codage couleur facile à comprendre

Ajouter des conteneurs multicam à la timeline à partir du menu Ajouter un clip

Sélectionnez le conteneur multicam pour entrer dans le synchroniseur ou le Switch à tout moment

Ajoutez de la couleur et des effets à n’importe quelle coupe individuelle

Chaque fonctionnalité à laquelle vous pouvez penser lorsque vous avez besoin d’un montage multicaméra est désormais intégrée nativement à LumaFusion. Oh, et ce n’est qu’un supplément de 19,99 $. Ce prix le rend facilement accessible à de nombreux utilisateurs !

Prix ​​et disponibilité

L’application LumaFusion elle-même se vend normalement 29,99 $, mais du 18 avril au 25 avril, elle sera réduite à 19,99 $. C’est un achat unique, pas un abonnement ! L’application seule, sans la nouvelle fonctionnalité multicam, vaut bien l’investissement. C’est mon éditeur principal depuis au moins trois ans. Le nouveau plug-in multicam sera en vente aujourd’hui, en tant que module complémentaire, pour 19,99 $ supplémentaires. Donc, si vous obtenez tout cela aujourd’hui, vous pouvez avoir un éditeur vidéo entièrement fonctionnel sur votre iPad (ou iPhone) pour moins de 40 $.

Si vous recherchez un iPad à utiliser avec LumaFusion, il fonctionne parfaitement sur tous les iPad ! Sur l’iPad Pros, le rendu et l’exportation sont un peu plus rapides, mais j’ai monté des séquences 4K sur l’iPad d’entrée de gamme, et il les gère sans problème.

iPads actuellement en vente :

Conclusion

Si vous êtes un créateur en herbe, un YouTuber, un vidéaste de mariage ou quoi que ce soit entre les deux, vous devriez essayer LumaFusion. Il est facile à apprendre et à utiliser, a tout ce dont vous avez besoin pour faire un montage, peut gérer à peu près n’importe quel métrage et il est extrêmement efficace. Je recommande LumaFusion à tous ceux qui cherchent à éditer des vidéos sur leur iPad ou même sur leur iPhone. Personnellement, je ne fais pas trop d’édition sur iPhone, mais c’est tout aussi efficace sur iPhone que sur iPad.

Qu’en penses-tu? Vous êtes monteur vidéo ? Modifiez-vous quelque chose sur votre iPad ? Vous en tenez-vous à la voie plus traditionnelle du montage sur un ordinateur portable ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :