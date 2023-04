Les ordinateurs portables AMD Ryzen 7040 ‘Phoenix’ devraient être lancés fin avril

Qu’est-ce qui vient de se passer? Selon les rumeurs, les ordinateurs portables basés sur les processeurs de la série Ryzen Mobile 7040 d’AMD devraient être lancés fin avril. Le rapport intervient près d’un mois après qu’AMD a officiellement annoncé que la sortie des premiers ordinateurs portables alimentés par la série Ryzen Mobile 7040HS a été reportée à avril « pour s’aligner sur la préparation de la plate-forme et garantir la meilleure expérience utilisateur possible ». Les appareils devaient initialement faire leurs débuts en mars.

Le nouveau calendrier de lancement des APU pour ordinateurs portables de nouvelle génération d’AMD provient du pronostiqueur Golden Pig Upgrade Pack, qui a publié les nouvelles dates supposées sur le site Web chinois des médias sociaux, Bilibili. Selon les messages, les appareils alimentés par le Ryzen 9 7840HS seront lancés le 30 avril, tandis que ceux qui basculent le 7840U à faible consommation feront leurs débuts le 1er mai.

AMD a annoncé ses APU de la série Ryzen Mobile 7040HS (nom de code « Phoenix ») au CES 2023 à Las Vegas, où il a dévoilé une multitude de nouveaux produits, dont les GPU pour ordinateur portable Radeon RX 7000. Les APU Phoenix sont destinés aux ordinateurs portables de jeu fins et légers et font partie de la gamme de processeurs 2023 de la société qui comprend également « Raphael » pour les ordinateurs de bureau et « Dragon Range » pour les ordinateurs portables de jeu passionnés.

La série Ryzen 7040HS comprend trois SKU, dont le produit phare Ryzen 9 7940HS, qui comprend 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence boostée jusqu’à 5,2 GHz. Ensuite, il y a le Ryzen 7 7840HS, qui comprend également une puce octa-core à 16 threads, mais a une fréquence boostée jusqu’à 5,1 GHz. Enfin, il y a le Ryzen 5 7640HS, qui a 6 cœurs, 12 threads et une fréquence boost jusqu’à 5,0 GHz.

Les puces de la série 7040 sont livrées avec des processeurs Zen 4 et des iGPU RDNA3, ainsi qu’un bloc de traitement AI dédié, ce qui est une première pour AMD. Bien que le RDNA3 soit susceptible d’être un attrait majeur pour les acheteurs, les personnes qui recherchent une solution graphique intégrée performante dans les ordinateurs portables de jeu pourraient être déçues.

Plus tôt cette année, AMD a abaissé les vitesses de fréquence du GPU de 200 MHz pour les trois puces Ryzen 7040 annoncées. Selon les listes révisées, les vitesses de fréquence iGPU du Ryzen 9 7940HS ont été rétrogradées de 3 GHz à 2,8 GHz, tandis que le Ryzen 7 7840HS est passé de 2,9 GHz à 2,7 GHz. Quant au Ryzen 5 7640HS, il ne devrait désormais avoir qu’un iGPU à 2,6 GHz au lieu des 2,8 GHz répertoriés précédemment.

AMD n’a jamais expliqué pourquoi il avait apporté ces modifications, mais des spéculations en ligne suggèrent que cela a été fait pour permettre aux APU de fonctionner à leurs TDP annoncés. Quoi qu’il en soit, malgré la rétrogradation, la gamme Ryzen 7040 devrait offrir des performances de jeu plus que décentes, ce qui pourrait convaincre de nombreux joueurs occasionnels de choisir des ordinateurs portables alimentés par ces puces.

