Découverte de champignons qui dégradent 100 % du plastique dur en 140 jours

Des chercheurs australiens ont montré que deux espèces courantes de champignons sont capables de dégrader complètement le polypropylène (plastique dur) en 140 jours. Espoirs d’un système industriel.

Les scientifiques ont découvert que deux champignons naturellement présents dans le sol et sur les plantes sont capables de dégrader complètement le plastique en 140 jours. Nous ne parlons pas de n’importe quel type de matière plastique, mais du polypropylène (PP), un plastique dur utilisé dans de nombreux objets couramment utilisés : des tasses à café aux tableaux de bord de voiture, en via les récipients alimentaires jusqu’aux bouchons de bouteilles. On estime qu’environ un tiers des déchets plastiques dans le monde sont constitués de polypropylène, qui ne se dégrade qu’après des centaines d’années. Son taux de recyclage actuel est estimé à moins de 1 %. L’espoir est que grâce à cette découverte importante, nous puissions arriver à une méthode industrielle / commerciale capable de résoudre au moins une partie importante de la catastrophe environnementale que nous avons causée (et continuons de causer).

Une équipe de recherche australienne dirigée par des scientifiques de la School of Chemical and Biomolecular Engineering de l’Université de Sydney, qui a collaboré étroitement avec des collègues, a découvert que deux espèces communes de champignons sont capables de dégrader à 100% le plastique de la School of Life and Sciences environnementales. Les trois auteurs de l’étude, Amira Farzana Samat, Dee Carter et Alì Abbas, ont démontré l’efficacité des deux champignons dans des tests de laboratoire spécifiques, en leur ayant exposé des feuilles, des granulés et des films minces de polypropylène. Les deux espèces concernées sont Aspergillus terreus et Engyodontium album. La première est une moisissure présente dans les sols du monde entier, mais elle est plus courante dans les régions tropicales et subtropicales. C’est une espèce opportuniste potentiellement pathogène qui peut provoquer des infections graves chez les animaux et les humains. Le deuxième champignon se trouve couramment dans le sol et la végétation en décomposition, mais peut également être trouvé sur le papier et les tissus. C’est aussi un agent potentiellement pathogène.

Plastique dégradé par les champignons. Crédit : Samat et al., npj Dégradation des matériaux, 2023

Avant de devenir « attaquables » par les champignons, les débris de plastique doivent être prétraités avec de la lumière ultraviolette, des sources de chaleur ou un réactif chimique, ce qui permet aux organismes de faire leur travail de décomposition. En pratique, ils dégradent le plastique en particules plus simples qui peuvent être absorbées ou détruites. Lors de tests en laboratoire, les deux espèces de champignons ont éliminé 27 % du plastique après 90 jours et 100 % après 140 jours. « C’est le taux de dégradation le plus élevé signalé dans la littérature que nous connaissons dans le monde », a déclaré le professeur Ali Abbas, professeur de génie chimique à l’université australienne, dans une interview à ABC. Les chercheurs doivent maintenant s’assurer que ce succès expérimental puisse devenir évolutif dans le domaine commercial, rendant la dégradation plus rapide et plus efficace, en intervenant sur différents paramètres tels que la concentration de champignons à utiliser, les températures et la taille du plastique alimenté. à eux ».

Atteindre cette étape pourrait prendre environ 5 ans, comme l’a souligné à l’ABC le professeur Paul Harvey, un expert de la pollution plastique mondiale qui n’a pas participé à la recherche. « Il s’agit d’un délai assez standard pour la recherche initiale jusqu’à la commercialisation », a déclaré le scientifique. « Il n’y a vraiment aucune raison pour que ce type de recherche ne puisse pas être accéléré, étant donné les énormes problèmes que nous avons à l’échelle mondiale, en termes de gestion des déchets et de gestion de la pollution plastique », a déclaré le Dr Harvey.

Plusieurs études récentes ont montré que les bactéries ont également la capacité de dégrader et de détruire avec succès le plastique, même si elles ne semblent pas être la bonne solution. L’espoir est qu’un système rapide et efficace d’élimination des déchets sans polluer verra le jour dans les meilleurs délais, mais il est avant tout essentiel d’améliorer significativement la chaîne de recyclage et de réduire la production et l’utilisation du plastique en général. Les détails de la recherche « Biodétérioration du polypropylène prétraité par Aspergillus terreus et Engyodontium album » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée npj Materials Degradation.

