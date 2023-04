Du porno Kindle Unlimited découvert par des parents ; Apple « préoccupations partagées »

Les parents de garçons préadolescents ont signalé avoir trouvé de la pornographie Kindle Unlimited explicite incluse dans les livres disponibles via le service d’abonnement à la lecture illimitée de livres électroniques d’Amazon…

Kindle Unlimited est un service d’abonnement de 9,99 $/mois qui donne accès à plus de 1,5 million de livres électroniques sur un appareil ou une application Kindle. Vous pouvez emprunter des copies électroniques de 20 livres maximum à la fois et les rendre lorsque vous avez fini de les lire.

Alors que Kindle Unlimited était à l’origine limité principalement aux livres auto-publiés de qualité variable, il comprend désormais de nombreux titres publiés par des professionnels, y compris certains best-sellers.

Les auteurs inscrits au programme reçoivent un paiement en fonction du nombre de personnes qui lisent leurs livres. Il y a eu un certain nombre d’escroqueries, comme mettre un lien au début d’un livre qui saute à la dernière page, déclenchant un paiement complet. Amazon les a bloqués, mais il semble que les escrocs aient eu une nouvelle idée.

Reuters rapporte que certains des titres inclus dans Kindle Unlimited comprenaient des photos nues. Alors que les appareils Kindle n’afficheraient que des versions en niveaux de gris, les photos en couleur peuvent être visualisées dans l’application Kindle sur les appareils Apple et Android.

[Subscribers could] accédez et visualisez en ligne des volumes de photographies de femmes nues, avec des titres tels que « 75 photos chaudes entièrement nues d’une jeune blonde » et « Real Erotica: Amateur Naked Girls – Vol. 4″. Certains semblaient montrer des femmes et des hommes se livrant à des actes sexuels.