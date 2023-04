Adobe Lightroom gagne Denoise alimenté par l’IA, des courbes dans le masquage, de nouveaux préréglages adaptatifs, etc.

Adobe a publié aujourd’hui une mise à jour printanière majeure pour Lightroom qui inclut de nouvelles améliorations basées sur l’IA Sensei pour rendre l’édition de photos et de vidéos plus intuitive et transparente. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec les derniers préréglages adaptatifs, il y a maintenant des courbes dans le masquage, un nouvel outil AI Denoise, et plus encore.

Adobe a annoncé la mise à jour majeure de Lightroom dans un article de blog ce matin :

Aujourd’hui, Adobe dévoile de nouvelles innovations Al dans l’écosystème Lightroom – Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom Mobile et Web – qui facilitent l’édition de photos comme un pro, afin que chacun puisse donner vie à ses visions créatives là où l’inspiration se présente. Les nouvelles fonctionnalités d’Adobe Sense Al permettent une édition intuitive et des flux de travail fluides. Les catégories étendues de préréglages adaptatifs et de masquage pour certaines personnes permettent d’ajuster facilement les détails fins de la couleur du ciel à la texture de la barbe d’une personne en un seul clic.

De plus, de nouvelles fonctionnalités telles que Denoise et Curves dans le masquage vous aident à faire plus avec moins pour gagner du temps et vous concentrer sur l’obtention de la photo parfaite.

Voici quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités désormais disponibles pour Lightroom sur Mac, Windows, iOS/Android et Web (toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur iOS/Android, mais la plupart sont destinées au bureau/Web) :

Polir, assombrir les poils du visage et améliorer les vêtements : les catégories de préréglages adaptatifs et de masquage IA alimentés par l’IA avec de nouvelles fonctionnalités de sélection de personnes vous permettent de lisser la peau, d’apporter des modifications précises aux vêtements et aux accessoires et d’affiner les traits du visage en un seul clic.

Courbes de masquage : réglez le contraste, le ton et la couleur pour personnaliser vos photos.

Réduction du bruit : éliminez les images granuleuses et améliorez les photos prises dans des conditions de faible éclairage.

Informations d’identification du contenu : disponibles en tant qu’aperçu technique, joignez des données d’attribution et d’historique à vos photos pour garantir leur authenticité.

Voici comment Adobe décrit le nouvel outil en un seul clic AI Denoise pour les fichiers RAW :

Ne manquez jamais une autre opportunité de photo à cause d’un mauvais éclairage. Avec Denoise, la dernière fonctionnalité avancée alimentée par Al de Lightroom, vous pouvez supprimer le bruit numérique de vos images pour améliorer la qualité sans perdre aucun détail. Ceci est particulièrement utile lorsque vous traitez des fichiers ISO élevés dans des conditions de faible luminosité, par exemple lorsque vous prenez une photo du coucher de soleil à la plage, prenez des photos de la ville en soirée ou lors d’une fête d’anniversaire aux chandelles. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour les fichiers RAW, et des types de fichiers supplémentaires seront bientôt disponibles.

Montré dans l’image du haut, les courbes de masquage permettent aux utilisateurs de « créer des modifications hautement personnalisées et précises en ajustant le contraste, le ton et la couleur sur des parties spécifiques de votre image ».

Cette combinaison offre un contrôle précis de la tonalité et de la couleur dans des régions spécifiques d’une photo pour vous aider à obtenir le look parfait. Utilisez cette fonctionnalité dans une photo de paysage qui nécessite une partie spécifique modifiée, par exemple, pour faire ressortir les détails des ombres, corriger la couleur ou ajouter des effets créatifs. Ou affinez un portrait en ajoutant de manière sélective des zones de chaleur ou d’éclaircissement sans affecter l’exposition globale.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent des préréglages adaptatifs supplémentaires pour les portraits.

Voici comment Adobe décrit ces changements :

Portrait poli vous permet de lisser rapidement la peau des portraits, d’améliorer l’éclairage et d’affiner les traits du visage pour obtenir l’aspect souhaité. Ou utilisez Darken Beard pour assombrir les poils du visage du modèle sur votre photo pour un plus grand impact. Enhance Clothing, quant à lui, augmente le contraste, la saturation et la texture – utile lorsque vous souhaitez mettre en valeur les détails d’une tenue – pour optimiser la définition et faire ressortir davantage vos photos. Les nouveaux préréglages adaptatifs ont été ajoutés à notre bibliothèque existante qui comprend déjà Enhance, Glamour, Whiten Teeth et Texturize Hair pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour découvrir toutes les nouveautés du nouveau Lightroom, rendez-vous sur le guide de l’utilisateur d’Adobe. La société affirme que toutes ces dernières fonctionnalités sont disponibles dès maintenant et peuvent être téléchargées dans l’application Creative Cloud Desktop (les fonctionnalités applicables iOS/Android commencent à être déployées dans le monde entier aujourd’hui).

Si vous n’avez pas déjà Lightroom, cela passe à 9,99 $/mois après un essai gratuit de 7 jours.

