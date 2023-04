Rare éclipse solaire hybride du 20 avril : qu’est-ce que c’est et comment la voir

La première éclipse solaire de 2023 aura lieu le 20 avril, qui pour l’occasion sera une très rare éclipse solaire hybride. Voici de quoi il s’agit et où il sera visible.

À 03h34, heure française, le jeudi 20 avril 2023, la première éclipse solaire de l’année se produira, un phénomène « hybride » spectaculaire qui, cependant, ne sera visible en direct que dans une zone relativement limitée de la planète. Parmi les plus chanceux figureront les habitants du nord-est de l’Australie, de certaines parties de l’Asie du Sud-Est et de certains États océaniens. Les éclipses solaires hybrides sont les plus rares de tous les temps, étant un « quatrième type » qui combine les trois types d’éclipses solaires communément connus : la partielle, dans laquelle le passage de la Lune obscurcit seulement un segment de notre étoile ; celui annulaire dans lequel le satellite de la Terre obscurcit tout le disque solaire à l’exception d’un anneau extérieur, le fameux « anneau de feu » ; et le total dans lequel le Soleil est totalement éclipsé.

Mais quand se produit une éclipse solaire hybride ? En termes simples, le phénomène se produit lorsque l’éclipse passe d’annulaire à totale (et inversement) en fonction du point géographique d’observation et de la position de la Lune sur la voûte céleste. « Une éclipse solaire hybride combine une éclipse solaire annulaire et totale où la première devient la seconde, puis revient généralement. Ainsi, les observateurs à différents points de la trajectoire de l’éclipse peuvent ressentir différents phénomènes », explique Space.com. « Par exemple, si vous regardez une éclipse solaire hybride au lever ou au coucher du soleil, vous pouvez voir un bref ‘cercle de feu’. Si vous la regardez à midi, alors au point central du chemin de l’éclipse à travers la surface de la Terre, vous ferez l’expérience de la totalité. Il est donc impossible de vivre à la fois une éclipse annulaire et une éclipse solaire totale lors d’un événement hybride : il faut faire un choix », explique le portail de référence spécialisé en astronomie et astrophysique.

Compte tenu de leurs caractéristiques particulières, les éclipses hybrides sont très rares et ont une fréquence supérieure à dix ans. Ils se produisent lorsque le disque de la Lune et celui du Soleil correspondent presque exactement, en fonction de la position / distance particulière du satellite naturel dans l’espace. Lorsque cela se produit, en raison de la courbure de la Terre, l’ombre de la Lune ne peut pas atteindre ses extrêmes, c’est-à-dire le lever et le coucher du soleil. Ainsi, lors de l’éclipse, en fonction de la position du disque lunaire par rapport à l’horizon, il peut être vu total (Lune proche du zénith) ou annulaire, avec la Lune proche de l’horizon.

Comme spécifié par le portail Time And Date, l’éclipse partielle commencera à 03h34 heure française; l’éclipse totale dans la première position utile sera à 04h37 ; le maximum de l’éclipse à 06h16 ; la sortie de la phase totale en dernière position utile aura lieu à 07h56 ; tandis que la fin de l’éclipse (sortie du cône d’ombre de la Lune) aura lieu à 08h59. La durée totale du phénomène sera de près de 200 minutes. Il y aura environ 693 millions de personnes qui pourront admirer au moins une partie de l’éclipse, tandis que sa phase la plus spectaculaire, c’est-à-dire totale ou annulaire, étant une éclipse hybride, n’impliquera que 375 000 personnes. Cela représente 0,004 % de la population mondiale, qui a récemment atteint 8 milliards. Bref, pour pouvoir profiter pleinement de l’éclipse solaire hybride, il faut vraiment être au bon endroit au bon moment. Sinon, il sera possible de suivre le phénomène en live streaming en ligne, en pleine nuit entre le 19 et le 20 avril.

