Apple lance le tout nouveau site Web « Apple Trade In » à temps pour le Jour de la Terre

Apple a mis de plus en plus l’accent sur les reprises au cours des dernières années, encourageant les utilisateurs à échanger leurs anciens iPhones contre un crédit instantané pour un nouvel appareil. Maintenant, Apple a lancé un nouveau site Web « Apple Trade In » avec un nouveau design, plus de détails sur le processus d’échange, et plus encore.

Le nouveau site Web arrive juste à temps pour le Jour de la Terre, et Apple explique les avantages environnementaux du commerce des anciens appareils.

Le nouveau site « Apple Trade In »

Le nouveau site Web Apple Trade In encourage les utilisateurs à utiliser le programme pour « obtenir une grande valeur pour votre appareil actuel et l’appliquer à un nouveau ». Apple explique comment le processus fonctionne à la fois en ligne et dans les stores Apple Store.

« Avec Apple Trade In, vous pouvez obtenir une grande valeur pour votre appareil actuel et l’appliquer à un nouveau. Et vous pouvez tout faire en ligne ou dans un Apple Store », explique Apple. « Si votre appareil n’est pas éligible au crédit, nous le recyclerons gratuitement. C’est bon pour vous et pour la planète.

Malgré le nouveau design, Apple n’a apporté aucune modification aux valeurs de reprise elles-mêmes. Vous pouvez obtenir entre 40 $ et 600 $ pour un iPhone, entre 50 $ et 165 $ pour une Apple Watch, entre 35 $ et 445 $ pour un iPad, entre 35 $ et 1 250 $ pour un Mac et entre 30 $ et 305 $ pour un appareil Android.

Pour les « autres appareils », qui incluent les iPods, Apple TV et HomePod, Apple dit qu’il se fera un plaisir de recycler ces produits gratuitement. « Les câbles, les boîtiers, les moniteurs et bien plus n’ont pas besoin d’être gaspillés », explique Apple. « Nous pouvons les recycler afin qu’ils puissent continuer à aider la planète. »

Le nouveau site Web Trade In d’Apple comprend également un aperçu des réponses aux questions courantes, comment le commerce d’anciens appareils profite à la planète et comment l’entreprise protège vos données personnelles pendant le processus de reprise.

