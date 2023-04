L’écran de pointe du Xiaomi 13 Ultra est prêt à détrôner le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max

Xiaomi est prêt à sortir le Xiaomi 13 Ultra demain. Et pour autant que les fuites et les teasers précédents le suggèrent, le téléphone va être gros. En fait, ce sera sans aucun doute l’un des meilleurs smartphones de 2023. Après tout, il est livré avec une configuration de caméra gonflée et des spécifications renforcées.

Mais une chose que vous avez peut-être manquée est l’affichage. Selon le récent teaser, Xiaomi 13 Ultra comportera un nouvel écran C7. Et d’après les informations partagées par Xiaomi, l’écran pourrait avoir un sérieux avantage concurrentiel dans le spectre haut de gamme du marché des smartphones.

Xiaomi 13 Ultra prend les devants avec un écran LTPO ultra-clair

Univers de glace, qui est un leaker et pronostiqueur renommé, vient de partager quelques images de Xiaomi. Les photos que le pronostiqueur a partagées parlent beaucoup de l’affichage du Xiaomi 13 Ultra. Selon les informations partagées, l’écran contiendra des spécifications de pointe. Et fait intéressant, ce n’est pas Samsung qui a fourni les écrans du téléphone.

Au lieu de cela, l’écran Xiaomi 13 Ultra provient de China Star, un fabricant chinois. L’un des principaux points forts de l’écran est qu’il s’agit d’un écran LTPO pouvant atteindre 2600 nits. En comparaison, c’est plus que ce que l’Apple iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra ont à offrir. Le premier a 1600 nits, tandis que le second a une cote de luminosité maximale de 1750 nits.

Baptisé écran C7, l’écran du Xiaomi 13 Ultra sera également le premier appareil à dépasser complètement les spécifications de Samsung. Il prend même les devants en termes d’angle de vision, de consommation d’énergie, de protection des yeux, d’efficacité lumineuse et d’autres caractéristiques de pointe. En bref, le C7 pourrait placer la Chine au premier rang des fabricants d’écrans. Et nous avons hâte de le voir en action !

