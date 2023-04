Un probiotique génétiquement modifié peut réduire les effets négatifs de l’alcool

Il s’agit de Lactococcus lactis, une bactérie largement utilisée en fermentation, qui a été modifiée par l’introduction d’un gène humain qui code pour une variante plus efficace de l’enzyme alcool déshydrogénase.

Nous savons tous probablement que boire trop d’alcool est mauvais pour la santé. Exagérer avec de l’alcool est à bien des égards désagréable, en raison des nombreux effets de la gueule de bois, tels que maux de tête, nausées, faiblesse et douleurs à l’estomac. Mais il est également lié à un certain nombre de problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, la cirrhose et l’immunodéficience. Une façon d’éviter ces conséquences serait de boire moins, mais une équipe de recherche chinoise a trouvé une nouvelle stratégie pour réduire les séquelles de la gueule de bois et autres effets indésirables : un probiotique génétiquement modifié.

Dans un article publié cette semaine dans la revue Microbiology Spectrum, les chercheurs ont décrit leur approche, rapportant que, dans des expériences sur des souris, le probiotique recombinant réduisait la consommation d’alcool, prolongeait la tolérance et diminuait le temps de récupération des animaux après l’exposition. Le probiotique n’a pas encore été testé chez l’homme, mais les auteurs de l’article estiment que s’il confère les mêmes bénéfices, son application clinique pourrait représenter une nouvelle façon de réduire les problèmes de santé induits par l’alcool et du foie en général. Et s’étendre même au-delà des conditions liées à l’alcool, comme l’explique le professeur Meng Dong de l’Institut de zoologie de l’Académie chinoise des sciences à Pékin et auteur principal de l’étude. « Nous croyons – a déclaré le chercheur – que les probiotiques génétiquement modifiés fourniront de nouvelles idées pour le traitement des maladies du foie ».

Le probiotique qui réduit les effets négatifs de l’alcool

Le corps humain utilise principalement une enzyme, appelée alcool déshydrogénase, ou ADH, pour métaboliser l’alcool. Cependant, certaines variantes de cette enzyme sont plus efficaces que d’autres : des recherches antérieures ont en effet indiqué qu’une forme, connue sous le nom d’ADH1B, et que l’on retrouve principalement dans les populations est-asiatiques et polynésiennes, est 100 fois plus active que les autres variantes. D’autres études chez la souris ont également montré que les vecteurs viraux génétiquement modifiés pour exprimer l’ADH1B peuvent accélérer la dégradation de l’alcool, mais cette approche ne s’est pas avérée sûre chez l’homme.

Motivés par ces découvertes, Dong et ses collègues ont ensuite cherché une méthode de livraison plus sûre, en se concentrant sur le probiotique Lactococcus lactis, une bactérie largement utilisée dans la fermentation des aliments, en particulier les yaourts et les fromages. Comme détaillé dans le graphique ci-dessous, les chercheurs ont utilisé des techniques de clonage moléculaire pour introduire le gène de l’ADH1B humain dans un plasmide bactérien, qui a été à son tour introduit dans une souche de L. lactis.

Les étapes de préparation du probiotique recombinant (à gauche) et schéma du mécanisme d’action à l’intérieur de l’intestin (à droite) / Crédit : Xiaoxiao Jiang et al. Microbiol. Spectres 2023

Après que des tests en laboratoire aient confirmé que le probiotique sécrétait l’enzyme, les chercheurs l’ont ensuite encapsulé pour s’assurer qu’il survive à l’acide gastrique, testant son administration dans trois groupes de cinq souris, chacune exposée à différents niveaux d’alcool. .

Le test a révélé que les souris non traitées présentaient des signes d’ébriété environ 20 minutes après l’exposition à l’alcool (lorsque les souris étaient placées sur le dos, par exemple, elles étaient incapables de se relever). Dans le groupe qui a reçu un probiotique exprimant l’ADH1B humain à la place, la moitié des souris étaient encore capables de se remettre sur pied pendant plus d’une heure après l’exposition à l’alcool, tandis qu’un quart n’a jamais perdu la capacité de le faire.

D’autres tests ont montré que deux heures après l’exposition, les taux d’alcoolémie dans le groupe témoin continuaient d’augmenter, tandis que ceux des souris traitées aux probiotiques diminuaient. Les chercheurs ont également observé que les souris traitées avaient des niveaux inférieurs de lipides et de triglycérides dans leur foie, suggérant que le probiotique pourrait atténuer les dommages aux organes causés par l’alcool.

La prochaine étape, a ajouté Dong, consistera à déterminer si l’effet thérapeutique potentiel du probiotique sera confirmé chez l’homme. « Nous sommes ravis de l’amélioration des probiotiques recombinants dans les lésions hépatiques et intestinales aiguës induites par l’alcool », a conclu Dong.

