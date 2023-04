AVAPOW A68 6000A 2023 version mise à jour maintenant disponible

Une batterie déchargée est certainement un scénario cauchemardesque pour tous les propriétaires de voitures. Surtout si un tel événement se produisait dans le coin de la forêt sans aide proche disponible. Heureusement, les gadgets et accessoires modernes vous couvrent également sur ce front et la solution n’est même pas trop chère. Comme le démarreur de batterie de voiture AVAPOW A68 6000A, il est maintenant livré avec un joli modèle 2023 rafraîchi. Et certaines fonctionnalités et avantages supplémentaires sont toujours les bienvenus.

Quelle est donc la principale nouveauté de l’AVAPOW A68 6000A ? Eh bien, la version 2023 peut être livrée avec la fonction de démarrage forcé, qui peut même démarrer la batterie complètement déchargée. Il convient à toutes les voitures et véhicules à moteur 12V, y compris même les bateaux. Et le courant de crête de 6000A est plus que suffisant pour toutes les voitures à essence ou diesel 12l. Le pack de démarrage à batterie offre une pince de démarrage intelligente avec 8 protections de sécurité spéciales. Même le voyant lumineux pratique vous guidera vers le résultat souhaité.

AVAPOW A68 6000A est également un appareil extrêmement léger et portable, ne pesant que 2,75 livres. Vous pouvez également l’utiliser comme bloc d’alimentation, grâce à 2 ports de sortie USB, dont un à chargement rapide. Ainsi, vos gadgets électroniques sont également en sécurité. Et en prime, le kit est équipé d’une lumière LED ultra-lumineuse avec 3 modes pour les situations d’urgence SOS. Tout un coup pour l’argent n’est-ce pas?

Actuellement, vous pouvez également économiser beaucoup d’argent dessus. Parce que le site officiel propose actuellement une promotion avec 70 $ de réduction, vous pouvez donc obtenir AVAPOW A68 6000A pour seulement 129,99 $. Finalement, vous pouvez toujours l’obtenir directement auprès d’Amazon.

Et juste au cas où vous seriez à Hong Kong pour le salon de l’électronique de Hong Kong en cours, vous pouvez le vérifier par vous-même sur le stand 1D-B07.

