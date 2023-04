Motorola Edge 40 apparaît sur le benchmark Geekbench

Après des mois d’attente, Motorola a finalement lancé le Motorola X40 avec Snapdragon 8 Gen 2 sur les marchés internationaux. Il est venu plus tôt ce mois-ci avec le changement de marque habituel en Motorola Edge 40 Pro. Curieusement, l’appareil est venu seul, mais si c’est le « Pro » nous avons supposé qu’il y avait une vanille à venir à un moment donné. Contrairement aux années passées, Motorola a repoussé la vanille, mais selon un nouveau leak, l’attente ne devrait pas être si longue. Un nouveau combiné supposé être le Motorola Edge 40 a passé la référence Geekbench. Grâce à lui, nous connaissons certaines de ses principales caractéristiques et son lancement approche des côtes.

Le Motorola Edge 40 est passé par le benchmark Geekbench 6 avec un processeur MediaTek. C’est une différence majeure par rapport au Pro qui possède le processeur phare de Qualcomm. Le téléphone est équipé du SoC MT6891Z_Z/CZA de MediaTek. Ceci est similaire au Dimensity 1100. Le téléphone a marqué 1 105 points dans les tests Single Core et 3 542 dans le département Multi-Core. Le téléphone fonctionnait sous Android 13, avec 8 Go de RAM à bord. Nous attendons plus de variantes avec des configurations RAM/stockage distinctes.

Des rumeurs ont fait état de l’utilisation d’un Dimensity 8020 sur le Motorola Edge 40. Il s’agit d’une nouvelle variante de la série 8000 pour les téléphones haut de gamme de milieu de gamme. Cependant, comme nous l’avons mentionné, le chipset de Geekbench est conforme aux spécifications de Dimensity 1100. Ce processeur a les mêmes quatre cœurs à 2 GHz, plus quatre cœurs à 2,6 GHz. En ce moment, nous devrons attendre, après tous les repères peuvent être un peu déroutants avec des détails.

Caractéristiques affirmées du Motorola Edge 40

Le Motorola Edge 40 contient un écran pOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+. L’appareil obtiendra jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1 et une batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W. En termes d’optique, l’appareil apportera un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, un tireur ultra large de 13 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, l’appareil recevra une unité selfie de 32 MP. De plus, il dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré et de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos. Le Motorola Edge 40 aura également un indice IP68.

Le Motorola Edge 40 est disponible dans les couleurs Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black et Viva Magenta. Ces couleurs ont déjà fui, donc pour le moment, il ne reste plus grand-chose à savoir sur cet appareil particulier.

